Комментируя результаты прошедших в России думских выборов, газета пограничного с РФ северного японского острова «Хоккайдо симбун» не могла не проанализировать, как проходило и какие результаты дало волеизъявление жителей «северных территорий», как, несмотря на возражения МИД РФ, в Японии продолжают произвольно и незаконно именовать суверенные российские территории Курильских островов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Избирательный участок

Вывод вынесен в самое начало статьи: «Жители северных островов, фактически входящих административно и управляющихся администрацией Сахалинской области, продемонстрировали поддержку путинской власти и те надежды, которые они связывают с ней в дальнейшем развитии северных территорий». «43-летняя банковская служащая из города Курильска — центра самого большого острова северных территорий Итурупа — сказала нам: «Путин гарантирует нам на островах социальную стабильность, экономическое развитие и укрепление национальной обороны».«Она голосовала за «Единую Россию» и поддерживает усилия администрации по развитию инфраструктуры, социального сектора и ЖКХ на Итурупе, а также усиление обороноспособности России и Курил», — сообщают авторы статьи Такаси Нориюки и Хироаки Нисина.

Отмечая, что партия «Единая Россия» получила на южных Курилах более 50% голосов избирателей, авторы связывают это с одобрением курса на немалые финансовые вливания центра в развитие инфраструктуры островов, подъем уровня жизни островитян. Они приводят мнение жительницы острова Шикотан Светланы (69 лет) из поселка Крабозаводское: «Я голосовала за «Единую Россию», потому что вижу те реальные огромные капиталовложения, которые приходят в экономику и социальную жизнь острова».

Однако в целом поддержка правящей партии в Сахалинской области не столь впечатляющая. В статье отмечается, что хотя в столичном городе области — Южно-Сахалинске — победила «Единая Россия» (31,6%), но ей прямо на пятки наступает КПРФ (31,4%).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Избирательный участок

60-летний Андрей, голосовавший за оппозицию в Южно-Сахалинске, заявил японским корреспондентам: «Я поддерживаю внешнюю политику Путина, но не во всем согласен с властью во внутренних делах. Экономическое развитие островов запаздывает, и жизнь кардинально не улучшается». Несмотря на определенный успех на выборах главной оппозиционной силы страны — КПРФ, авторы статьи отмечают: «Партии так называемой системной оппозиции во главе с КПРФ, в целом близкие к нынешней власти, не имеют по-настоящему прочных позиций по всей России. Они не везде и не во всем критикуют власть и в целом к ней не готовы». Что же, довольно меткое наблюдение.

Указывая на то, что население Дальнего Востока России, включая четыре острова южнокурильской гряды, составляет сегодня около 8 миллионов человек, что равняется примерно 6% от общей численности населения страны, и имеет тенденцию к сокращению, авторы статьи признают, что «власть Путина, стремится придать импульс развитию региона». Приводятся неоднократно высказанные слова президента о том, что «всемерное развитие Дальнего Востока является нашим долгосрочным и важным приоритетом». В качестве примера приводятся усилия центральных российских властей, направленные на подъем производства и модернизации «северных островов». В статье «Хоккайдо симбун» отмечается: «Здесь имеется движение вперед. Одним из примеров внимания Москвы к островам является новый, только что обнародованный амбициозный план привлечения сюда частных, в том числе и иностранных, инвестиций в виде создания на островах особой экономической зоны с льготным налоговым режимом».

Белые флаги капитуляции на здании центрального почтамта в городе Тойохара (современный Южно-Сахалинск). Август 1945 года

От себя отметим, что в Японии все чаще появляются статьи во влиятельных СМИ, в которых политика Москвы в отношении Курильских островов подается как направленная на их перспективное развитие, что делает расчеты японских властей о «возвращении северных островов» беспочвенными и иллюзорными. Хотя с упорством самурая официальный Токио продолжает линию на навязывание Москве давно превратившегося в анахронизм «мирного договора». Вот и имеющий шансы стать новым премьер-министром Японии один из претендентов на лидерство в правящей партии и стране Таро Коно продолжает делать заявления о якобы сохраняющейся «чрезвычайной важности» такого документа. И это он заявляет через три четверти века после завершения войны и 65 лет после прекращения состояния войны и установления между двумя странами дипломатических и иных отношений в полном объеме. При этом политик ставит на первое место получение Японией «северных территорий», а сам «мирный договор» рассматривает, по сути, как вторичный.

«Что касается разрешения территориального вопроса вокруг северных территорий, а также заключения мирного договора с Россией, я считаю работу по данному направлению чрезвычайно важной», — отметил Коно в ходе пресс-конференции при объявлении о своих премьерских амбициях.

Кстати, еще в бытность Коно министром иностранных дел Японии его российский партнер по переговорам Сергей Лавров терпеливо разъяснял:

«В японском законодательстве закреплен термин «северные территории». О возврате этих территорий никто не договаривался, это прямо противоречит японским обязательствам по Уставу ООН».

Министр иностранных дел РФ обратил тогда внимание на то, что Япония остается единственной страной в мире, которая «не может признать итоги Второй мировой войны в полном объеме». Точнее было бы сказать «не хочет»…