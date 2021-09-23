В Нью-Йорке состоялась церемония открытия здания «Турецкого дома» (Türkevi). Строительство здания высотой 171 метр, расположенного прямо напротив ООН и несущего послания миру своими многочисленными деталями, обошлось примерно в 300 миллионов долларов.

Slkyld «Турецкий дом». Нью-Йорк

Открытие «Турецкого дома», фундамент которого был заложен в 2017 году, было отложено примерно на год из-за пандемии. Открыл новое здание «Турецкого дома» прибывший на заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) президент Реджеп Тайип Эрдоган. Построенное на площади 20 тысяч квадратных метров здание «Турецкого дома» содержит традиционные турецкие архитектурные мотивы, главным образом сельджукские, и возвышается в небо в виде тюльпана. Эрдоган накануне своего визита в США распорядился доставить военно-грузовым самолетом бронированные служебные автомобили. Отмечается, что только на перевозку бронированных автомобилей было потрачено около 550 тысяч долларов. Примечательно, что в нью-йоркском консульстве и в посольстве Турции в Вашингтоне имеются бронированные автомобили, но несмотря на это были доставлены служебные автомобили Эрдогана. Причем их сопровождают и другие автомобили с телохранителями, полицейские машины и пр. Вся делегация, а также автоколонна Эрдогана стала горячо обсуждаемой темой в соцсетях.

Бывший посол Намык Тан публикует следующие комментарии:

@NamikTan:«Благодаря нам появилось понятие бетонной дипломатии… Потому что мы хвалимся тем, что построили 35-этажное здание в Нью-Йорке. Это единственная тема для обсуждения… Мы настолько раздули эту тему, будто мы построили первое здание такого размера в городе небоскребов. Там десятки схожих с нашим зданий. Пожалуйста, обернитесь и посмотрите вокруг».

Slkyld «Турецкий дом». Нью-Йорк

@NamikTan:«В мировом масштабе наблюдается резкое падение уровня политических лидеров при поразительном росте их безрассудства…»

Эксперт по внешней торговле Тоган Аккоч отвечает на это следующим образом:

@toganakkoc: «Уважаемый господин посол, для того чтобы остаться у власти или прийти к власти в странах с демократическим строем правления, нужно набрать голоса (вы это прекрасно знаете). Тот, кто сделает это лучше всех, останется у власти на долгие годы. Можно ли назвать это успехом? Да, это успех с точки зрения демократии. Что касается социального государства, ситуация может быть спорной…»

На что посол Намык Тан отвечает следующим сообщением:

@NamikTan:«Когда вы понимаете демократию в таком виде, вы правы. Однако я считаю, что демократия заключается не в этом. Политика со временем попала в руки интеллектуально узколобой группы, что и привело к этой ситуации. К сожалению, и мы не захотели играть роль, выходящую за рамки зрителей. Иными словами, и мы как народ тоже несем ответственность».

Эксперт по внешней торговле Тоган Аккоч отвечает:

@toganakkoc:«Мы более чем ответственны, господин посол. В особенности уклонение образованных людей от ответственности по выполнению активной деятельности в политических партиях привело к тому, что на передний план вышли политики из деревни в одежде перекупщиков. Этому политическому формату, описанному в романе Азиза Несина, сознательные избиратели не нужны!»

Пользователь с ником AtsızAta присоединяется к обсуждению, публикуя фотографию района небоскребов в Уганде:

@ATSIZATALIK:«Даже в Уганде есть подобные здания… И мне непонятно, почему это так раздули».

Преподаватель Мюжган Йылдыран публикует следующий комментарий:

@_ogretmen:«Снова они ищут подзарядки в Нью-Йорке… существующая политическая система засорилась. Нам следует задуматься о новых способах проведения политики в соответствии с технологическими решениями нашего времени. Мы все вместе должны обсудить этот вопрос».

Обозреватель газеты BirGün, журналист Беркант Гюльтекин публикует следующий комментарий:

@GultekinBerkant:«Почему-то министры ПСР, совершающие утреннюю прогулку по Центральному парку, не реагируют на действия ПСРовского муниципалитета района Ускюдар, который засыпает щебнем рощу Валидебаг, одну из немногих зеленых зон Стамбула. Так можно вкратце описать менталитет и нравственность правительства, которое разъезжает по разным странам, пользуется всеми благами мира и считает подходящим для своего народа самый низкий уровень жизни».

Пользователь с ником Atatürkçüyüm публикует следующий комментарий:

@ilhangunes58:«Вместо того чтобы строить «Турецкий дом» за 300 миллионов долларов в Нью-Йорке в США, Реджеп Тайип Эрдоган, открой глаза, твой народ от голода собирает мусор! С поездкой в Америку страдания людей не заканчиваются…»

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Пользователь по имени Ахмет отвечает на это следующим образом:

@antikor38:«Судя по тому, что он отправился в Америку, нам следует ждать очередной задачи. Недавно только поручили Афганистан…»

Преподаватель университета Айше Ацдогду публикует следующий комментарий:

@ay_moon_ay:«Эрдоган открывает в Нью-Йорке «Турецкий дом» стоимостью в 300 миллионов долларов, построенный на деньги с наших налогов. Некоторые люди настолько потеряли стыд, что аплодируют этому расточительству, говоря, что теперь у них есть свой дом в США. Те же люди называли дворец на 1150 комнат «Дворцом народа». Народу нельзя даже просто пройти мимо его входа».

Журналист, писатель Бану Гювен публикует следующий твит:

@banuguven:«Ну что за комедия! Эрдоган рассказывает о строительстве 21-этажного здания общежития для студентов-мусульман в Нью-Йорке фондом TÜRGEV, принадлежащим его сыну Билялю Эрдогану, и фондом TÜRKEN, одним из учредителей которого является фонд Ensar, за счет пожертвований компаний Başkentgaz и Kızılay в размере 8 миллионов долларов. Интересно то, что студенты вузов в нашей стране говорят, что в Турции «нет общежитий, нам негде жить».