В последнее время в соцсетях активно обсуждается информация о том, что в России может вырасти стоимость макаронных изделий.

Макароны

Уточняется, что цены могу начать ползти вверх уже в ближайшее время. По версии производителей этой продукции, увеличение цен связано с повышением стоимости сырья и дефицитом твёрдых сортов пшеницы.

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«Бесплатные и дешёвые макароны только перед выборами», — прокомментировал подписчик паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» Сергей П. «Успевайте снимать и кушать», — иронизирует он.

«Держись, народ, за последнее в карманах», — советует Максим А.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Кошелек

«Сейчас идёт пора уборочных работ, и зерна должно быть хоть завались, а тут втирается про дефицит», — удивлён Leonid G.

«Только победили «борщевой набор», и вот опять…» — шутит Константин Д.

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«Давно пора. А то я всё думаю, чё это они такие дешевые? Хватает всего на одну пачку. Надо, чтоб вообще не хватало», — иронизирует Антон П.

В то же время Владислав В. считает, что новости о росте цен на те или иные продукты питания появляются неспроста: «Такими новостями и поднимают продажи».

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«У нас в РФ нет своей пшеницы?» — спрашивает Лариса К.

«Будем кушать рис!» — пишет Василий А.

Александр Б. в комментариях обратил внимание на то, что дорогим стал и такой простой и привычный для жителей России продукт, как гречка. «За 109 за кило видела», — подтверждает Наталья Б.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гречка на прилавке в супермаркете

«Никогда такого не было, и вот опять», — шутит Оля И.

«Выборы прошли, сказки закончились», — рассуждает Наталья С.

«Ну так пенсии же обещали индексировать…» — напомнила Светлана И. Она считает, что теперь полезут вверх цены «на всё».

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