* запрещённая в России организация

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в интервью Financial Times сделал важное заявление, проливающее некоторый свет на обстоятельства бегства из Афганистана бывшего президента республики Ашрафа Гани. Важность его заявления в том, что сейчас этому событию посвящены многочисленные публикации, авторами которых выступают работающие в Кабуле западные журналисты, представители дипломатического корпуса и даже лица, которые входили в охрану бывшего президента. Но достоверность их сведений сомнительна, поскольку многие их суждения основываются на различных слухах и домыслах с пикантными подробностями. В то же время имеющаяся информация позволяет в какой-то степени реконструировать ход событий.

U.S. Department of State Ашраф Гани

Сам Гани объяснил свои действия так: «Меня вынудили покинуть Кабул, я не хотел стать причиной кровопролития в столице. Я был во дворце, когда охрана мне сказала, что произошло что-то похожее на переворот, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в столицу». По его словам, «он уехал из страны в одной рубашке, тюрбане, туфлях и смог взять с собой лишь несколько книг», и якобы оставил в Афганистане большую часть своего имущества, включая некие конфиденциальные документы. Вместе с ним Кабул из близких родственников покинула только его жена Рула. Из столицы исчезли также экс-министр обороны, глава администрации президента и некоторые другие высокопоставленные чиновники. Бывший заместитель главы Совета национальной безопасности Афганистана Серур Ахмад Дуррани улетел в США, а главный советник президента по правовым вопросам Кабир Исса Хел оказался в Англии.

Некоторые подробности исчезновения Гани раскрыл 1 сентября посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар. Он рассказал, что на 15 августа президент назначил совещание с правительством. Советник президента звонил в минобороны и уточнял, что тот приедет в 16:00. Но пока чиновники ждали босса, он и его свита вылетели из кабульского аэропорта на трех самолетах. Свидетельствует сам Гани: «15 августа я в своем офисе был занят установлением своего обычного рабочего графика. В полдень я направился в министерство обороны, чтобы оценить ситуацию в Кабуле. В этот момент прибыли мои охранники, чтобы сорвать «большой глубокий заговор», и вывели меня из этого района». Он добавил, что, по данным службы безопасности, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «находились уже у ворот президентского дворца».

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Как утверждает ВВС, в этот момент в ближайшем окружении Гани произошел раскол. Часть его соратников призывала разработать план по защите столицы с целью остановить наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на подступах к Кабулу. Для этого планировалось создать рабочую группу по обеспечению безопасности столицы, которую должен был возглавить бывший командующий афганскими силами в Гильменде Сами Садат. Кстати, в его задачу входил и выход на переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью заключить мирное соглашение о передаче власти. Садат не считал, что Кабул вот-вот перейдет под контроль движения. Его уверенность была подкреплена соглашением, которое было достигнуто с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при посредничестве высокопоставленного советника президента Салама Рахими. Он принимал участие в закулисных с ними переговорах с и смог заключить с ними договор, по которому группировка не станет брать город силой в обмен на временное разделение власти.

Но тогда, по данным источников ВВС, Гани не удалось связаться с другими высокопоставленными министрами. К примеру, вице-президент Амрулла Салех уже сбежал в Панджшерскую долину, министр обороны тоже оказался недоступен. Другая часть (называют советника президента по вопросам национальной безопасности Хамдулла Мохиба и главу аппарата президента Фазеля Фазли) ссылаясь на то, что американцы в переговорах в талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «туманно» оговаривали условия по обеспечению личной безопасности Гани, предупреждали его об участии бывшего президента Афганистана Мохаммеда Наджибуллы. Напомним, что Наджибулла был захвачен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда те взяли Кабул в 1996 году. Боевики вытянули его из представительства ООН, где он укрывался, запытали до смерти, а затем повесили на светофоре напротив президентского дворца.

В итоге Гани принял решение о бегстве из страны, фактически создав в Кабуле ситуацию хаоса и паники, с которой столкнулись потом американцы. Так что же происходило в действительности? Халилзад, которого можно относить к категории компетентных источников, утверждает, что «США за несколько часов до захвата Кабула смогли уговорить «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не входить в город в течение двух недель» и что «известие о бегстве Гани застало их врасплох», а «после этого возникли вопросы относительно поддержания закона и порядка в Кабуле». По словам Халилзада, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спросили: «Вы теперь собираетесь нести ответственность за безопасность Кабула?». Вы знаете, что произошло дальше, мы не собирались брать на себя эту ответственность».

Oxam Кабул, Афганистан

Так рухнул американский сценарий, смысл которого, судя по имеющейся информации, сводился к следующему. За оговоренные США с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) две недели «мира» в Кабуле должно было появиться какое-то «временное правительство», призванное, с одной стороны, приять власть от Гани, с другой, вступить в переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о формировании временной, но коалиционной правительственной структуры. Вскоре появилась информация о том, что предполагаемым главой переходного правительства может стать бывший глава МВД и посол Афганистана в Германии Али Ахмад Джалали. В свою очередь, экс-президент Хамид Карзай сообщил о том, что в условиях вакуума власти лично он, а также председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр сформировали совет, цель которого — «не допустить хаоса, страданий народа и управлять мирным транзитом власти».

Иной сценарий развития событий, а точнее вооруженный захват власти в Кабуле (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США объявили для себя неприемлемым. Но Гани своим бегством из страны обнулил политическую ситуацию, поставив самого себя между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не между какими-то политическими силами, демонстрируя, что его устранение от власти произошло не в результате определенных внутренних политических комбинаций, а в результате организованного заговора. В итоге захват Кабула «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был стремительным и бескровным. Можно предполагать, что стремительное падение афганского правительства, президента и системы власти Афганистана стало результатом негласных договоренностей между США, с одной стороны, и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Пакистаном с другой. Наличие таких договоренностей объясняет многие странности последних недель и дней режима Гани.

Косвенно эту версию подтверждает польский портал Onet, который опубликовал признания признание некоего высокопоставленного афганского офицера, сотрудничавшего с польскими военными в Афганистане, которое проливает определенный свет на обстоятельства молниеносного возвращения к власти движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, Гани достиг соглашения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и согласился сдать страну. В афганских силах безопасности, правительстве и президентском дворце поддерживали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А сам Гани тайно приказал пуштунам, служащим в афганской армии, сложить оружие и не воевать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он также поменял командиров корпусов, которые не были пуштунами по национальности, на пуштунских военных. Отставные польские генералы, которых Onet попросил прокомментировать эти откровения, не верят, что американцы не знали о действиях своего ставленника.

DVIDSHUB Национальная армия Афганистана

Сейчас «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказался перед новой сложной задачей: консолидировать расколотую страну и добиться международного признания и внешней помощи. Но истина и в том, что завеса тайны над тем, что же происходило и происходит в коридорах власти в Кабуле еще не приподнята. Главный драматизм последних часов и минут пребывания у власти правительства президента Гани еще долго будет оставаться за кадром.