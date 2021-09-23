За десятки миллионов лет существования он был свидетелем великих и страшных событий. Его подводный мир настолько сложен и необычен, что наука до сих пор не может точно ответить, сколько Байкалу лет. К сожалению, сейчас защитников этого уникального озера стали вытеснять пожиратели и даже — вымогатели. Способов обращения в прибыль ресурсов главного колодца Земли — тьма. И это не только строительство новых ГЭС, но и наследие советских времён — Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат.

Домье Оноре. Поймать мошенника

Многие годы его производство отравляло байкальские берега шлам-лигнином, золошлаками, а также коммунальными отходами.

Sergey Saurskiy Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат

Но и после закрытия, на котором еще несколько лет назад настоял российский президент Владимир Путин, проблемы никуда не делись. Значительный вред окружающей среде наносят карты-накопители и очистные сооружения промышленных стоков, которые представляют собой брошенную систему железобетонных резервуаров и сетей, зданий и сооружений. Именно этой теме ИА REGNUM посвятило одну из своих многочисленных статей. Вдохновившись публикациями в социальных сетях иркутского, как нам тогда казалось, защитника БайкалаАлексея Шмидта, мы процитировали его текст и фотографии.

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Обрастая десятками тысяч незаконных гостиниц и туристических баз, возводимых под предлогом строительства жилых домов, в отсутствие канализации, Байкал не смог сохранить чистоту своих вод. Дошло до того, что в иных поселениях стало опасно не то что пить байкальскую воду, но даже купаться. Впрочем, это ничуть не смущает тех, кто в начале 2019-го начинал строить китайский завод по производству бутилированной воды в Култуке.

Не смутило даже тогда, когда экологи вместе с местными жителями забили тревогу — траншеи для прокладки труб прорыли по уникальным Таловским болотам — местам гнездования редких краснокнижных птиц. Упомянутый выше Алексей Шмидт и тут постарался, разместил на своих ресурсах впечатляющие фотографии уродливых труб, которым предстояло откачивать байкальские воды. Эти публикации ИА REGNUM с цитатами Шмидта тоже имели широкий общественный резонанс и во многом помогли добиться остановки строительства производства.

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А потом случилось то, что случилось. «Общественник» оказался оборотнем. Он удалил свои публикации из интернета и спустя три года тоже решил заработать на Байкале. Он потребовал взыскать с редакции ИА REGNUM 130 тысяч рублей только за то, что она процитировала его информацию и фотографии. Но этого «защитнику» Байкала показалось мало: в ночь перед судом его аппетит вырос ещё на 220 тысяч рублей. В уточнении исковых требований, полученном нашим представителем, было заявлено, что Шмидт нашёл на сайте ИА REGNUM новые фото за своей подписью.

«В суде очень весело было. На мой вопрос: «Вы считаете себя общественным деятелем по защите Байкала?» последовал ответ: «Нет». Спросила: «Вы ведёте блог в фейсбуке по зашите Байкала?», «Вы создавали обращения к обществу по защите экологии Байкала» тоже ответил: «Не помню». А на вопрос «Вы размещали в интернете фотографии разрушенного ЦБК?» ответил отрицательно», — пояснил наш представитель.

Интернет, как известно, всё помнит. В том числе и то, что писал и что удалил «забывчивый» Алексей Шмидт.

Суд в итоге отказал в удовлетворении иска. Обогатиться за счёт Байкала ему не удалось.