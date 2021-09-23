Пока из разных уголков страны доносятся жалобы россиян на резкий рост цен на основные продукты питания на фоне продолжающегося обнищания населения и усиления ограничительных мер из-за коронавируса, на Кубани бомонд веселится на светской тусовке. Поводом для встречи богатых и знаменитых стало открытие ресторана при винодельне, принадлежащей супруге экс-министра сельского хозяйства России и бывшего губернатора Кубани Александра Ткачёва.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

На сегодня семья Ткачёвых является владельцем крупного агрохолдинга, который богатеет не только на вине и сырах с плесенью для элиты, но и на вполне обыденных для столов россиян продуктах, например на гречке по 100 рублей за 800 грамм. ИА REGNUM выяснило, чем на сегодня владеет семья бывшего министра, который еще три года назад в числе прочих отвечал за продовольственную безопасность страны.

Вечеринка на вилле

Несколько дней назад в Геленджике было шумно и весело. Вино лилось рекой, на столах стояла чёрная икра и редчайшие трюфели, а дамы щеголяли в вечерних нарядах. На загородной вилле экс-министра сельского хозяйства и бывшего губернатора Кубани Александра Ткачёва отмечали открытие ресторана при винодельне, которая принадлежит супруге бывшего высокопоставленного чиновника — Ольге Ткачёвой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Ткачев

Как написала потом в своём аккаунте в соцсетях одна из гостий — «это новая история России!».

Видимо, какая-то параллельная история. В другой реальности россияне с ужасом наблюдают за удорожанием базовых составляющих продовольственной корзины.

Так, недавно производители подняли цену на гречку до рекордных 100 рублей за килограмм (а кто-то столько просит и вовсе за 800 граммовый пакет). И тут же следом за ними производители тех самых пресловутых «макарошек» заговорили о возможном росте цен из-за удорожания сырья.

zao-agrokomplex.ru Продукция Агрокомплекса. Крупа Гречневая

Казалось бы, при чём тут семья Ткачёвых, на чьей вилле гуляла пару дней назад российская элита, и какие-то там макарошки с гречкой?

Всё просто. Именно семье бывшего министра на сегодня принадлежит один из крупнейших агрохолдингов России — АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. На сайте предприятия вы найдете и макарошки, и гречку, и сахар, и растительное масло — основные продукты питания большинства россиян, цены на которые в последние годы откровенно не радуют.

Семейный бизнес

АО фирма «Агрокомплекс» им Н. И. Ткачева была создана в Выселковском районе Краснодарского края в 1993 году. В отчётности компании уточняется, что она учреждена «сельскохозяйственными предприятиями Выселковского района Краснодарского края, образовавшимися в результате реорганизации колхозов, и трудовыми коллективами акционерных обществ «Комбикорм» и «Восход», а также является правопреемником присоединенных к нему сельскохозяйственных предприятий» (более 30 юрлиц).

Компания, численность персонала в которой на начало 2021 года превышала 20 тыс. человек, специализируется на растениеводстве в сочетании с животноводством, мясном и молочном скотоводстве, свиноводстве, птицеводстве, переработке, розничной и оптовой торговле продукцией.

YashSerg Магазин «Агрокомплекс»

В «Агрокомплекс» входят более 40 предприятий различного профиля и 632 фирменных магазина «Агрокомплекс Выселковский». В дивизионе холдинга — сахарные заводы, молочные и мясокомбинаты, охотфирма, дом отдыха, производители круп, круизная компания, сыроваренные заводы.

В отчётности АО за 2020 год указано, что «бенефициарным владельцем общества является Ткачёв Александр Николаевич». Помимо этого, в составе совета директоров числятся Роман и Татьяна Баталовы — зять и дочь Александра Ткачёва.

Холдинг «Агрокомплекс» называют одним из крупнейших в России землевладельцев. По данным из отчётности АО за 2020 год, только для занятия сельскохозяйственной деятельностью оно арендует 154 725 гектаров.

T.me/agroprominform Цитата из видео Агрокомплекс: Пищевая продукция, Натуральные продукты, Мясная продукция, Молоко и молочная продукция

Госпомощь и госконтракты

За 2020 год выручка «Агрокомплекса», подконтрольного бывшему министру сельского хозяйства РФ, составила 57,27 млрд рублей против 53,19 млрд рублей годом ранее (чистая прибыль — 2,67 млрд рублей и 1,6 млрд рублей, соответственно). Таким образом, за год пандемии Ткачёвы увеличили чистую прибыль почти на 63%.

Не обошлось и без госпомощи на разные нужды, в том числе на покрытие затрат, связанных с ведением сельского хозяйства. За 2020 год акционерным обществом было получено 417,268 млн рублей бюджетных средств, а в 2019 году — 348 млн рублей.

Помимо этого, за годы существования АО было исполнителем более 400 госконтрактов на общую сумму свыше 290 млн рублей.

Винодельни от супруги

Помимо уже перечисленных активов, отдельно Ольга Ткачёва владеет более элитным «отростком» семейного бизнеса. Ей принадлежит винодельня и ресторан при ней. Эти активы оформлены как ООО «РДК Шато де Талю», которое было зарегистрировано в августе 2021 года в Геленджике, и ООО «Шато де Талю». При этом в последнем небольшой процентик имеет и фирма из дивизиона Россельхозбанка — ООО «РСХБ-Финанс».

Ткачёвой также принадлежит 70% доли в ООО «Отдых» — краснодарской компании из сферы управления недвижимостью.

Супруга экс-министра сельского хозяйства РФ обзавелась ресторанным активом?

Помимо этого, Ольга Ткачёва совместно с Наилей и Любовью Ткачёвыми входили в число владельцев ООО «Плодовощепром «Янтарный», ликвидированного в 2013 году.

Ближний круг

Говоря о семье экс-губернатора Кубани, не лишним будет обратить внимание и на ситуацию в жизни бывших соратников Ткачёва по министерству. Так, сегодня, 23 сентября 2021 года, в арбитраже Кубани начнут слушать дело о банкротстве бывшего заместителя министра — Евгения Громыко.

Арбитражный суд Краснодарского края

Инициатором спора выступает филиал «Россельхозбанка». К Громыко есть претензии на сумму более 575 млн рублей. Прочие детали дела пока не сообщались.

Громыко называли одним из наиболее близких соратников экс-министра, так как тот начинал работать ещё у его отца — Николая Ткачёва (основателя «Агрокомплекса»). Помимо этого, с Алексеем Ткачёвым, чьи данные совпадают с данными депутата Госдумы прошлых созывов и старшего брата экс-министра, Громыко был соучредителем общественной организации «Охотники Кубани», которая уже ликвидирована.

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Алла Громыко, чьи данные совпадают с данными жены Евгения Громыко, на Кубани владеет компанией «Кубанский осётр», которая занимается искусственным воспроизводством морских биоресурсов в том самом Выселковском районе, где базируется и агрокомплекс Ткачёвых.

Помимо этого, она числится главой фермерского хозяйства. Ей же принадлежит и обанкроченная в марте 2021 года животноводческая компания «Новые аграрные технологии».

Алла Громыко, как глава крестьянского хозяйства, по иску всё того же «Россельхозбанка» с февраля 2021 года находится на первом этапе в процедуре несостоятельности. Сумма заявленного долга к ней превышает 575 млн рублей. Отчёт временного управляющего Громыко суд заслушает 16 ноября 2021 года.