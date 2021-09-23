На фоне предвыборной борьбы практически незаметно прошло подписание многомиллионного контракта на обслуживание автоматов для оплаты парковки в Москве. Всё бы ничего, но исполнителем контракта оказалась компания из Тюменской области, данные руководителя которой совпадают с данными брата заместителя мэра Сергея Собянина — Анастасии Раковой. Контракт начнёт действовать с 21 декабря 2021 года. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Квентин Массейс. Торговая сделка

Многомиллионный контракт

В середине сентября 2021 года в базе госзакупок появился контракт, подписанный государственным казенным учреждением города Москвы «Администратор Московского парковочного пространства» как заказчиком. По нему исполнитель обязался за 233 466 990 рублей 42 копейки с 21.12.2021 по 20.07.2023 года оказывать услуги по эксплуатации паркоматов, установленных на улично-дорожной сети в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

На контракт претендовали две компании, одна из них — ООО «Парксервис» Андрея Арефьева (топ-менеджера «Лантер», имеет отношение к группе «Ланит»), у которого ранее уже была парочка контрактов с тем же ГКУ. Фирма «Лантер» — разработчик паркоматов, работающих на солнечных батареях, которые фигурировали в контракте.

Но победителем признали другое юрлицо — АО «Тюменская транспортная система». Для данной компании из 48 имеющихся контрактов этот был самым весомым за все годы и первым, который заключен за пределами региона «прописки».

Договор от исполнителя подписал его гендиректор — Раков Алексей Владимирович, чьи данные совпадают с данными брата Раковой Анастасии Владимировны — вице-мэра Москвы.

Источник финансирования этого многомиллионного контракта — бюджет города Москвы на 2022 год и 2023 годы.

О подрядчике

АО «Тюменская транспортная система» (ТТС) учреждено 24 января 2008 года, прописано в Тюмени. Компания ведёт деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров. Уставный капитал — 20,1 млн рублей. Директор с 21 сентября 2009 года — Алексей Раков.

Mos.ru Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова

Единственным владельцем этой компании является муниципальное образование город Тюмень в лице департамента имущественных отношений мэрии. В совет директоров АО, помимо Ракова, на конец 2020 года входили глава комитета тарифной политики Александр Белых, замглавы города, директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук, глава управления по формированию муниципального имущества Екатерина Купова и замглавы дорожного департамента мэрии Евгений Ташланов.

Выручка ТТС за 2020 год относительно 2019 года снизилась почти на треть — со 137,439 млн рублей до 91,697 млн рублей, как и прибыль — с 14,767 до 2,836 млн рублей. При этом кредиторская задолженность на конец 2020 года составила 27,9 млн рублей.

Контракт с московским ГКУ в свете этого похож на некое вспомоществование, эдакое «от нашего стола — вашему». Одно смущает. А как же конфликт интересов?

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка в Москве

Прочие активы Ракова

Из отчётности ТТС, размещенной на сайте ФНС РФ, следует, что Раков, несмотря на то, что занимал руководящую должности в фирме мэрии Тюмени, на конец 2020 года являлся совладельцем долей в двух коммерческих компаниях.

В ООО «Медиатраст» Алексей Раков имел 50% доли. Фирма создана для работы в рекламной сфере в мае 2006 года. Владелец оставшихся 50% — Наталия Дейнеко, которой принадлежат три стоматологические компании и издательская фирма «Мегатюмень». ООО «Медиатраст» возглавляет Светлана Посевина, которая совместно с Дейнеко владеет «Мегатюменью». Также Посевиной принадлежит 70% доли в ООО «Комсомольская правда — Тюмень».

Интересный факт: в 2009 году тюменские СМИ сообщали о том, что на должность заместителя директора департамента стратегического развития правительства Тюменской области назначен известный в регионе медиаменеджер и владелец целого ряда СМИ Станислав Дейнеко. А в одной из стоматологических клиник Наталии Дейнеко, в которой долю имеет и Посевина, третьим владельцем указан также Станислав Дейнеко.

AlexTitovD Тюмень

Возвращаясь к Алексею Ракову.

Известно, что в конце апреля 2021 года Раков вышел из числа совладельцев «Медиатраста».

Доля Ракова в размере 25% в ООО «Информационно-консалтинговая группа «Цезарь» «самоликвидировалась» вместе с компанией в феврале 2021 года. Из открытых источников известно, что в числе владельцев ООО отметился Матвей Бергман, а ИКГ «Цезарь» — это бывший издательский дом «Мегаполис», которым несколько лет назад руководил Дейнеко.

До своей ликвидации ИКГ «Цезарь» была исполнителем почти 40 госконтрактов на общую сумму свыше 21 млн рублей. Среди заказчиков числились тюменская областная и городская думы, администрация Тюмени. К примеру, по контракту от февраля 2020 года ИКГ оказывало услугу по подготовке и размещению информационных материалов о деятельности депутатов Тюменской областной думы в рамках проекта «Областной парламент день за днем».