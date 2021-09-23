Новое обострение в Косово возникло после того, как правительство сепаратистов воспользовалось соглашением «О взаимности», которое президент Сербии Александр Вучич подписал в 2016 году и этим фактически разрешил передвижение автомобилей с регистрационными номерами Косово по территории Сербии. Об этом ИА REGNUM рассказал один из лидеров Народного движения сербов Косово и Метохии Марко Якшич.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Напомним, что 20 сентября боевики «Росу» (отряда так называемой специальной полиции сепаратистского Косово) заняли контрольно-пропускные пункты Ярине и Брняк на севере Косово и Метохии и заставили автомобилистов, которые используют сербские регистрационные номера, снять их и поставить временные косовские. Эта акция вызвала бурю негодования среди сербов, которые установили баррикады на магистральных дорогах на севере края. Президент Вучич заявил, что никаких переговоров с албанской стороной не будет, пока на севере Косово и Метохии находятся албанские боевики.

«Изначально планировалось, что соглашение вступит в силу в 2021 году. Албанцы придерживаются этого срока, [премьер-министр сепаратистского Косово] Альбин Курти даже заявил, что он не составлял это соглашение, а лишь унаследовал его», — напомнил Якшич.

Эксперт обратил внимание на то, что Александр Вучич со своей стороны также не отрицает, что он подписал это соглашение. По словам Якшича, Вучич лишь говорит, что если албанская сторона не желает формировать Сообщество сербских муниципалитетов, оговоренное Брюссельским соглашением 2013 года, тогда и он не будет выполнять соглашение о регистрационных номерах.

Марко Якшич «Во всем этом есть одна плохая новость для косовских сербов — подписав соглашение, Вучич согласился с тем, что сербские регистрационные номера после 2021 года уже не будут действовать в Косово и Метохии. Что это значит и к каким последствиям для нас это приведёт? Большинство сербов не оформило внутренние паспорта сепаратистского образования, их водительские права. После вступления в силу упомянутого соглашения сербы должны взять регистрационные номера самопровозглашенной «Республики Косово» для того, чтобы сесть за руль собственных автомобилей. Но для того, чтобы получить эти номера, они должны оформить внутренний паспорт так называемого Косово. А для получения внутреннего паспорта, что логично, сербы должны сначала стать гражданами сепаратистского Косово. Получается, что Вучич сам толкает сербов в систему сепаратистского образования».

Predsednik.rs Президент Сербии Александр Вучич

Якшич добавил, что президент Сербии теперь поднимает много шума, но при этом не отрицает сам факт подписания документа.

«Странно то, что официальный Белград до настоящего времени не афишировал подписание соглашения «О взаимности» с Приштиной. Граждане Сербии не были проинформированы об этом и только сейчас узнают о том, на что согласился их президент в 2016 году», — отметил эксперт.

По мнению Якшича, соглашение, которое начала выполнять приштинская сторона, является очередным шагом к подписанию документа о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной.

«Белград признает регистрационные номера Косово как независимого государства, а Приштина признает регистрационные номера Сербии. Вот на таком уровне и предпринимаются все действия, которые должны в итоге привести к полной независимости Косово. Вучич на словах отказывается признать сепаратистское образование. Тем не менее, зная нашего президента, мы можем ожидать, что в какой-то момент он скажет — из-за нашего народа в Косово и Метохии, для того чтобы сербы там могли спокойно жить, мы приняли такое решение, которое отнюдь не значит, что мы признаем Косово. Тем не менее принять косовские регистрационные номера — значит приблизить еще на шаг это признание», — полагает Якшич.

(сс) Adlum Ramadani Приштина

Эксперт добавил, что президент Сербии уже говорит о том, что албанцы займут главную станцию для распределения электроэнергии на севере Косово и Метохии — Валач, и это не единственная его уступка Приштине.

«Вучич идет на уступки в тот момент, когда он ожидает от делегации Европейского парламента поддержки для проведения следующих выборов. Они должны сказать — да, в Сербии существует свобода СМИ, существует правовое государство. В этом всё дело. Еще интересно то, что подконтрольная Вучичу партия «Сербский список», несмотря на баррикады на дорогах на севере края, готовится к сепаратистским выборам, которые пройдут в начале октября. Им и в голову не приходит бойкотировать эти выборы или покинуть парламент Косово. Своим участием в сепаратистском правительстве они фактически поддерживают акции косовской полиции», — подытожил Марко Якшич.