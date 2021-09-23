Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена остается низким, не поднимаясь выше 43%. Всего за месяц цифра упала на шесть пунктов, согласно опросу Gallup, опубликованному 22 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM США (2)

Опрос указывает, что рейтинг в данный момент подпитывается благодаря одобрению среди избирателей от партии независимых. В данный момент рейтинг Байдена ниже, чем у любого из его последних предшественников, за исключением экс-президента Дональда Трампа.

Опрос Gallup был проведен с 1 по 17 сентября. В августе цифры держались на отметке 49%, а в июле — 56%.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Тот факт, что рейтинг одобрения Байдена выше 0%, означает, что со многими людьми в этой стране что-то серьезно не так. Есть пять вещей, которые помогут привести страну в нужное состояние и обеспечить должное представительство настоящих американских граждан: это удостоверение личности избирателя и поправка к конституции об ограничении срока полномочий Конгресса — как Палаты представителей, так и Сената. Больше не должно быть карьерных политиков и пенсий для политиков. Кроме того, Байден должен быть отстранен от должности, а иммиграционные законы должны соблюдаться. Это то, что нужно Америке сейчас», — пишет TalkAboutIt.

«Это выявляет роль прессы, сотрудничающей с Байденом. Представьте, если бы они были честны…, его рейтинг одобрения был бы около 10−15%. Если бы они писали о Байдене так же, как о Трампе…, цифра упала бы до 0% и начался бунт мятежников», — считает Reality2.0.

«Энергетическая политика Джо Байдена, если она у него действительно есть, перемещает Америку на заднее сиденье автобуса. Политика президента Трампа сделала нас энергетически независимыми и крупнейшим экспортером энергии на планете. Это принесло деньги и сделало нас более независимыми и свободными», — отмечает TalkAboutIt.

Gage Skidmore Джо Байден

«Энергетическая политика Джо заключается в том, чтобы каждый день делать как можно меньше для сохранения своей энергии!» — иронизирует DoogieHowitzer.

«Не думаю, что справедливо сравнивать Байдена с другими президентами, потому что ни один из них никогда не опускался ниже 0%. Но у вас получится, Джо!» — комментирует joebobmerica.

«Они забыли поставить точку. Это не 43%, а 4.3%», — шутит chinajoebribe'em.

«Я не доверяю никаким опросам, тем более опросам избирателей. Трамп был намного популярнее любого из последних президентов за последние 100 лет, просто посмотрите на толпы людей, пришедших посмотреть на него», — советует retro70.

«Почему рейтинги так высоки. Ни один человек, которого я знаю, не считает, что он проделал хорошую работу, это касается и демократов, и независимых. Худший президент за всю историю», — пишет america@crossroads.

«Они провели опрос среди копировальных машин, которые тоже голосовали за Байдена», — смеется Literally.

«Мы все знаем, что рейтинг одобрения Байдена гораздо ниже, но большинству людей стыдно признать, что они голосовали за марионетку. Боже, помоги нам всем», — комментирует SPA718.

Как сообщало ИА REGNUM, приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байденадо 41%. Об этом 24 августа сообщает USA Today со ссылкой на опрос, проведенный совместно с социологической службой Университета Суффолк.