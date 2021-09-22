Договор о трехстороннем партнерстве в области обороны и безопасности между США, Великобританией и Австралией, в рамках которого первые две страны обязались предоставить Австралии атомные подводные лодки, может показаться относительно несущественным. Однако это соглашение знаменует укрепление тесного союза между тремя странами, противостоящими Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сделка также примечательна по той причине, что привела в ярость Францию, потому что австралийское правительство отказалось от продолжения программы по строительству неатомных подводных лодок класса Attackс французским судостроительным объединением Naval Group. Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Партнёрство

«Франция любит отстраниться, вытанцовывая амбивалентный танец, пока другие страдают. Вместо того чтобы злиться, что они не получили приглашения на вечеринку, им стоит понять ситуацию…» — считает @mnathan660.

«Франция должна понять, что это бизнес, а не брак — Австралия выбрала лучшую модель, и это была не та модель, которую могла предоставить Франция», — комментирует @AnnDohe12491918.

«Нет, Франции не стоит прощать это предательство. Это США должны понять, что такое союзники и как с ними обращаться», — отвечает @CatyMoon4.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Париж. Франция.

«Разве не Франция не дала нам использовать свое воздушное пространство во время войны в Персидском заливе?» — вспоминает @DanielB93895393.

«Свободные рынки и поощрение конкуренции — это обязательное условие! Всё сводится к одному: кто делает лучшую подводную лодку? Америка? Или Франция?» — пишет @RWDISTILLI.

«Собственная форма капитализма в Китае в конечном итоге изменит взгляды большинства. Китай уже отошел от любого строгого определения коммунизма/социализма и медленно движется в сторону социал-демократии. Со временем их готовность рисковать всем даже ради Тайваня уменьшится», — считает @JiQed.

«Франция засомневалась и изменила цены и сроки, помимо всего прочего. Австрия уже давно жалела о сделке с Францией», — отмечает@Bill_Capehart.

«Если бы Франция произвела лодки для Австралии, то можно было также сказать, что три страны объединились против Китая. Я считаю, что США украли эту деловую сделку», — заявляет @Qershof.

«США следует подумать о привлечении Японии, которая первой может вступить в войну с Китаем. Никому этого не надо», — указывает @EucalyptusMills.

«Сможем ли мы искупить вину, если купим много-много французских товаров? Я предлагаю приобрести чай Marriage Brothers, шоколад и текстиль всех видов, а также товары косметики и моды», — иронизирует @mango4242.

Norio NAKAYAMA Mariage Frères (Mariage Brothers) Чайный дом. Париж. Франция

«Нельзя так относиться к друзьям из Франции, потому что даже сейчас США нуждаются в друзьях. Эта деструктивная политика в конечном итоге потерпит крах», — уверен @DeVreugd.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция приняла решение об отзыве из США и Австралии своих послов для последующих консультаций. Поводом для этого послужил отказ Канберры от контракта с французской стороной на поставку атомных подводных лодок. Для этого контракта Австралия выбрала Соединенные Штаты.

Глава МИД Франции назвал решение Австралии «ударом в спину». По его словам, он «в гневе в связи с разрывом этого контракта».