Решение компании «Яндекс» оспорить в Арбитражном суде Москвы возбуждённое против неё Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дело за дискриминацию сторонних сервисов в поисковике, которое может грозить компании крупным штрафом, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 22 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

"Кто не понял, «Яндекс» создаёт клоны успешных сервисов, и с помощью своего поисковика продвигает именно свои сервисы. Это тупо монополия получается. Только один вариант и никаких альтернатив когда», — пишет Максим И.

Многие пользователи ужаснулись тому, что в России монополизирует рынок столь крупная IT-компания, которая не имеет никакого отношения к Российской Федерации. Это очень опасное положение России, которое может ей стоить в будущем государственности.

«ООО «Яндекс» — это голландская фирма, 100% акций которой принадлежит Нидерландам! Это стало возможным благодаря губительному действию проамериканской колониальной политики наших властей! Нас лишают национального бизнеса!» — считает Алексей С.

Некоторые комментаторы не понимают, почему «Яндекс» стал вдруг кому-то что-то обязан, ведь он ведёт свой бизнес таким образом, как он хочет и никто ему не указ.

«А с какого, извините, фига «Яндекс» должен другим давать инструменты, которые сам применяет для своих сервисов? Эти сторонние сервисы там зарабатывают на чужой площадке, с какого перепуга у них должно быть так же, как и у самого «Яндекса»? Это «Яндекс» им даёт площадку, а не наоборот!» — указывает Владимир К.

elPadawan Монополия

Часть людей справедливо указала на то, что ведение бизнеса на территории Российской Федерации должно осуществляться строго следуя букве закона, иначе против компании-нарушителя должны быть введены санкции.

«А с какого перепугу российское государство должно давать иностранной компании «Яндекс» возможность зарабатывать на своей территории немереные бабки, создавая при этом здесь откровенную монополию своих сервисов? Это Россия даёт компании «Яндекс» площадку для заработка, а не наоборот!» — отмечает Максим С.

Ряд пользователей указывает на то, что «Яндекс» делает всё, чтобы создать монополию своих сервисов на территории России. Таким образом, мы с вами, простые пользователи, окажемся в дураках, ведь нас лишают альтернативы, пишут граждане.

«Компания «Яндекс» откровенно врёт и обманывает своих пользователей. Многие сервисы просто не работают, как заявлено, а ничем другим уже совсем скоро нам воспользоваться не удастся. Ничего, кроме сервисов «Яндекса», при такой активной монополизации рынков нам не останется. Кто вообще такое допустил в России? Своих что ли сервисов нет?» — задаётся вопросом Валерий М.

Нашлись и те, кто отмечает, что раньше положение дел в IT-сфере Российской Федерации выглядело куда более здоровым и множество бизнесов имело национальный характер, создавая тем самым безопасную среду для существования государства.

«Я помню, лет пятнадцать назад в России бурно развивался интернет, куча всего разного появлялось, тысячи программистов выдумывали невероятные вещи и их выкупали западные компании. Что мы имеем теперь? Власть иностранного капитала в IT-сфере Российской Федерации. Ну не позор разве? Всё потеряли, а теперь удивляемся, почему голландская компания монополизирует российский рынок», — написал Николай З.

Напомним, 22 сентября «Яндекс» решил оспорить в Арбитражном суде Москвы возбуждённое против него Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дело за дискриминацию сторонних сервисов в поисковике, которое может грозить компании крупным штрафом.