Представители здравоохранения США и союзники давят на американские фармацевтические компании — особенно на Moderna, разработавшую вакцину от коронавируса, используя миллиарды долларов налогоплательщиков, — чтобы они поделились своими формулами с более бедными странами.

Civil.ge Коробки с вакциной Pfizer

После прошлогодней гонки по разработке вакцин такие компании, как Moderna и Pfizer, оказались в весьма выгодном положении. Однако теперь, на фоне того, как вакцинация в США идет полным ходом, а в бедных странах привито менее 10% жителей, представители отрасли здравоохранения в США и за рубежом требуют от компаний помочь решить проблему глобального дефицита вакцин.

Администрация президента США Джо Байдена призывала компании Pfizer и Moderna лицензировать свои технологии, чтобы обеспечить вакцинами страны с низким и средним уровнем дохода, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

После переговоров, в среду утром, 22 сентября, стало известно, что компания Pfizer отказалась лицензировать свои технологии, но согласилась передать за границу 500 млн дополнительных доз своей вакцины по некоммерческой цене.

Американские пользователи Twitter обсудили данную новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Это совершенно разумное решение. Закон об интеллектуальной собственности не должен применяться в данном случае, потому что разработки были совершены благодаря долларам налогоплательщиков», — пишет @Kolo_Scoler.

Who.int Вакцинация против COVID-18 препаратом Moderna

«Проблема не в самой формуле, а в производственной линии. Она включает в себя оборудование, которое бедные страны не могут себе позволить и не могут быстро производить вакцины», — отмечает @haaveyoumetken.

«Это позор для человечества, что большая его часть вынуждена просить вакцину у богатых», — считает @CubaDesdeAbajo.

«Они совершенно точно должны раскрыть формулу», — уверен @BMUSES59.

«У меня сильная слабость, тошнота, озноб и головная боль после вчерашней вакцины Moderna. У кого-нибудь есть советы, как справиться с симптомами?» — спрашивает @harwood1287.

«Мне было очень плохо (головная боль, озноб, и я не могла пошевелить рукой) в течение четырех дней после второй дозы Moderna. Я принимала лекарства и спала. Я думаю, что раз мне стало так плохо от прививки, то COVID убил бы меня. Мне кажется, что оно того стоит», — отвечает @AgingWino.

«Я за то, чтобы компании получали прибыль. Так оно и работает. Но медицинские компании перешли черту, потому что они знают, что люди заплатят сколько угодно, чтобы выжить. Это позор», — комментирует @HutchOfTheDead.

«Совершенно возмутительно, что финансируемая в США компания Moderna, которая не только получила миллиарды денег налогоплательщиков, но и использовала исследования ученых из института NIH, отказывается помогать вакцинации всего мира. Их давно пора заставить продать патенты», — пишет @ASNC20.

«Я не думаю, что нам нужно, чтобы каждая страна производила свою вакцину, но нам нужно, чтобы вакцины быстро и часть распределялись среди нуждающихся!» — считает @hakaido2.

Pfizer.com Вакцина компании Pfizer

«Заплатите им. Просто заплатите им гигантские дивиденды, превышающие рыночные, и прикажите им раскрыть технологии правительству. Если нам понадобится еще одна вакцина, мы повторим. Деньги за вещи. Традиционная стратегия», — подчеркивает @saxvalhalla.

«Они не сделают это до тех пор, пока правительство не заставит их», — пишет @ZierJames.

«Сколько прибыли им надо, чтобы насытиться? Пора поделиться информацией со всеми странами или экспортировать лекарства по себестоимости», — отмечает @CherylK00089235.

«Китай напрямую передал десятки тысяч доз вакцины многим странам», — напоминает @bV8sdj9rVi4xY0u.

«Типично. Разработка финансируется налогоплательщиками, а прибыль становится частной», — осуждает @JohnGal27155071.

Напомним, что компания Moderna ведет разработку единой вакцины от коронавируса и гриппа.

Отметим, в США Moderna первая разработала и зарегистрировала вакцину от коронавируса — через четыре месяца после первой российской вакцины.