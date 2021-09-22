Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что Америка закончила эпоху бесконечных войн и открывает новую эру неустанной дипломатии, вызвало бурную реакцию интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 22 сентября в социальной сети Facebook.

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«Неужели Украина станет последней страной, которую Штаты сделали свободной и богатой? Вот повезло-то людям! В последний вагон успели заскочить!» — издевается Олег Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что слова американского президента как-то слишком очевидным образом расходятся с делом. Граждане предложили обратить свой взор на милитаризацию Украины, в которой активно участвуют США, пичкая Киев своим вооружением и деньгами.

«Говорят одно, а делают совершенно другое. Для чего тогда Соединённые Штаты вооружают Украину? Правильно! Чтобы чужими руками терроризировать Российскую Федерацию!» — указывает Liudmila B.

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Некоторые комментаторы отмечают, что ничего в этом удивительного нет, ведь отныне Соединённые Штаты будут воевать не сами, а используя своих марионеток по всему миру, сами оставаясь при этом не при делах.

«Другими словами: теперь они будут воевать чужими руками. Что и делается на Украине. И, кстати, Зеленский поехал подготовить себе аэродром там, ибо понимает, что на территории бывшего Союза ему жизни не будет. Вопрос: успеет ли он на свой последний самолёт в один конец?» — пишет Nataliya L.

Часть людей считает большим прогрессом тот факт, что наконец-то американский президент сознался в том, что США являлись инициаторами всевозможных военных конфликтов по всему миру.

«Наконец-то лидер США признался с трибуны о том, какой Америка на самом деле агрессор. Всё время обвиняли кого угодно, но только не себя, а тут вдруг «эпоха бесконечных войн»… ляпнул, наверное, не подумав. Но слово не воробей, мы всё уже услышали», — отмечает Николай Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Америка неспособна отказаться от использования своей военной машины по всему миру в силу того, что очень много заинтересованных в этом лиц до сих пор находятся в руководстве страны и ждут своей части бюджета.

«А с американским раздувшимся ВПК Байден согласовал прекращение войн? Кто будет обеспечивать их заказами? А полигонами для испытания образцов вооружений? А военный бюджет как защищать под последующий распил? Нет уж, лажа это какая-то, а не заявление. Ему же никто не поверит», — поделился своим мнением Алексей С.

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Нашлись и те, кто отмечают, что кто-кто, а такой президент, как Байден, просто в силу своих личных качеств не способен обеспечить Америке такую реформу, чтобы она смогла избавиться от необходимости устраивать войны по всему миру.

«Джо, США — самая большая проблема мира! Вот и не теряй время на тех, кому ты мешаешь жить! Наводи порядок в своей стране отсутствия свободы чести, правды, ума и нравственности. Хотя о чём я? Это нереально, особенно при том условии, что у руля страны находятся такие политики, как ты, Джо», — обращается Наталия Б.

Напомним, 21 сентября президент США Джозеф Байден заявил, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, о том, что Америка закончила эпоху бесконечных войн и открывает новую эру неустанной дипломатии.