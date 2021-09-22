Представители макаронного бизнеса намерены направить до 25 сентября обращение к президенту РФ. Дело в том, что, как пишет «Интерфакс», российские производители макаронных изделий столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и с резким ростом цен на сырье и материалы, что может привести к росту себестоимости производимой ими продукции. Проблемы рынка обсуждались ими на «круглом столе». По большому счету, заявления его участников не блещут новизной. Ситуация в этом сегменте рынка оказалась характерной для развития всей российской промышленности, хоть как-то связанной с производством продуктов питания в постпандемийный период. Издание приводит слова владельца холдинга «Алтан» (управляет «Поспелихинской макаронной фабрикой» в Алтайском крае) Валерия Покорняка, который заявил, что в целом сейчас «мировые цены на зерно резко рванули вверх из-за засухи в Канаде и США», что привело к повышенному спросу на пшеницу, в том числе I и II класса, которых выращивается значительно меньше, чем мягких сортов: так, в России ежегодно производится порядка 300−400 тыс. тонн пшеницы твердых сортов, тогда как в советское время этот показатель достигал 1,5 млн тонн, аналогичная ситуация в Алтайском крае — рынок сократился почти в 10 раз, до 40 тыс. тонн в год.

(сс) andibreit Макарошки

«Сейчас зерно просто вымывается, к нам на Алтай приехали все, кому не лень (и скупают зерно — ИФ). Цена на пшеницу твердых сортов до недавнего времени на протяжении месяцев восьми держалась на уровне 28 тыс. рублей за тонну, а в последние полторы-две недели вышла на уровень 32 тыс. — 38 тыс. рублей», — цитирует «Интерфакс» Покорняка.

Производители макаронных изделий, по словам генерального директора ОАО «Экстра М» Лоренцо Трашинелли, паникуют: старых запасов для производства хватит примерно до конца года, а закупка нового урожая пшеницы может обойтись недешево. Причем на данную проблему налагается другая — рост затрат на комплектующие: по словам коммерческого директора отдела продаж ЗАО «Байсад» Ларисы Левиной, с октября прошлого года они повысились на 100−150, а местами и на 200%, например деревянная палета стоила 160 рублей, сейчас прибавила в цене 250%, гофрокороб подорожал до 100%, а термоусадочная и стрейч-пленка на 100−120%. Левина отметила, что рост расходов неминуемо приведет к росту цен на конечную продукцию: компания уже заявляла о 15%-ном росте и прогнозирует второе по счету повышение. Замгендиректора «ТД Алтан» Ольга Карюкина также подтвердила намерения пересмотреть цены, которые уже однажды — в октябре прошлого года — холдинг повышал.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пшеница

Чего при этом хотят производители макарон? Они предлагают ввести заградительные пошлины на экспорт пшеницы твердых сортов, при этом же отмечая, что одни пошлины проблему не решат, так как твердая пшеница вывозится за пределы РФ крайне редко, но предполагают, что в условиях дефицита зерна в целом спрос на нее у экспортеров может значительно вырасти. Ну, а если твердая пшеница вывозится за пределы России крайне редко, то зачем же поднимать панику по поводу предполагаемого роста цен на новый урожай и более того, указывать на то, что значительные объемы зерна в целом из регионов страны вывозятся в Казахстан? Вероятно, чтобы заметить, что экспортные пошлины распространяются на зерновые, вывозимые из России за пределы государств — участников соглашений о Таможенном союзе. То есть при поставках зерна в Казахстан экспортные пошлины не работают. Но и такой ход событий был предсказуем: еще в феврале на зимней зерновой конференции, прошедшей на Алтайском курорте — в Белокурихе, один из ее участников — президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган говорил: «Порядка 2 млн тонн в нашем успехе экспорта — это российское зерно, которое было ввезено в Казахстан или переработано, или транзитом ушло на экспортные рынки».

Сейчас очевидно, что участники «круглого стола» — производители макаронных изделий хотят вновь обратить внимание на эту деталь. Как заявила начальник планово-экономического отдела объединения «Союзпищепром» (Челябинск) Елена Палкина:«По Казахстану серьезная проблема».

«Страшно представить, сколько пшеницы уходит туда», — приводит «Интерфакс» слова Палкиной, которой, в свою очередь, вторит председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс. По его словам, поставки зерна на казахский рынок спровоцировали в том числе сами зернопереработчики России, мол, они любыми способами пытаются занизить закупочные цены на зерно, чего не происходит в случае с экспортными поставками.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Макароны

Так чего же всё-таки хотят производители макарон? Как и все, конечно, господдержки! Вполне понятное желание, тем более, видимо, на фоне доходов бюджета от экспортных пошлин на зерновые культуры. Но предлагают не просто ввести заградительные пошлины на экспорт пшеницы твердых сортов (которая редко вывозится из страны), а в целом увеличить ее производство в России. Как заявил владелец холдинга «Алтан» Валерий Покорняк, хозяйствам необходимо помочь — нужна господдержка по семенам и удобрениям, нужны агротехнологии, требуется обучение кадров, должна быть дотация за классность пшеницы. Более того, по его словам, программа по увеличению посевных площадей твердых сортов пшеницы на Алтае, в Саратове, Оренбурге, Челябинской области и т.д. подготовлена, и ее участники готовы к ее обсуждению и защите.