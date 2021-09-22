Заявление главы Минтруда Антона Котякова о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году составит 13 617 рублей, вызвало дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 22 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

"Что толку от этого МРОТ? За двадцать лет рывков и прорывов можно было бы уже наладить ситуацию с зарплатами и обеспечить работой людей с достойной оплатой их труда», — считает Сергей М.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое неспешное повышение МРОТ в России не имеет большого смысла, тем не менее, есть и те, кому кажется, что такие меры со стороны российских властей оказывают действительную помощь населению.

«Видно, что российские власти не забывают про граждан России. Чуть-чуть, но поднимают общий уровень зарплат, который неминуемо будет отталкиваться от МРОТ», — поделился своим мнением Иван Е.

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Некоторые комментаторы отмечают, что позорно работать за минимальную зарплату, эту удел тех, кто не стремится к большему.

«Сколько же лопухов в комментариях, которые живут на минимальную зарплату. А кто виноват, что вы неквалифицированные работники? И с чего ради какой-то уборщице должны больше платить, чтобы потом из-за тех, кто ничего не захотел в жизни добиться, цены в разы выросли и в итоге я платил бы вам эти деньги?» — задаётся вопросом Армен К.

Часть людей считает, что есть множество профессий, без которых жизнь в России остановится, но они почему-то бесстыдно низкооплачиваемые.

«Действительно. Зачем платить уборщице нормальную зарплату? Да и санитарке, наверное, тоже платить надо не больше МРОТ. Подумаешь, убираться будет скоро некому, да и за больными ухаживать будут только сами больные. Просто кто-то решил добиться в жизни чего-то большего», — указывает Елена Б.

Ряд пользователей высказали свои предположения о том, как бы следовало поступить российскому руководству, чтобы исправить ситуацию с зарплатами в стране.

«Нужны реформы относительно налогообложения, которые будут справедливо начисляться относительно заработка. Должен расти средний класс, без реформ его не будет никогда. Как можно забирать одинаковый налог с того, кто получает 20 тысяч рублей, и с того, кто получает 2 миллиона рублей? Разве это справедливо? В связи с этим МРОТ никогда не будет расти. У нас любят перенимать западный опыт законодательства, но как только дело касается налоговой сферы, то сразу отходят в сторонку», — отмечает Oleg L.

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«Дешёвые продукты и коммуналка спасут положение. Не бесплатные, а именно дешёвые, в процентном соотношении соответствующие МРОТ. Подбивайте цены под население. Все разговоры об инфляции и курсе валют и прочее-прочее не помогают основной массе свести концы с концами. Такая политика цен приведёт к сообществам, где кучкой выжить проще. Три бабушки продали две квартиры и живут в одной. Улыбнитесь. Если бабуль очень много, то это уже секта со своей территорией, на самообеспечении. Они и молодёжь прихватят. Такие вещи надо предупреждать, чем потом лечить. Пример такому явлению — США. Все их меннониты и прочие религиозные закрытые города и посёлки — попытка выжить в капиталистическом обществе, где никто не стал учитывать основную массу населения», — пишет София А.

Напомним, 22 сентября глава Минтруда Антон Котяков заявил в интервью РИА Новости, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году составит 13 617 рублей.