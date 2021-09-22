



Sochiadm.ru Сочи

Российский туристический сервис пока не может конкурировать с зарубежными аналогами. Особенно очевидно это стало в пандемию при закрытии границ. Россияне, привыкшие отдыхать в Турции, массово отправились на отечественные курорты. Часть туристов, потеряв альтернативу отдыха за границей, с удивлением обнаружили, что российский туристический сектор не развивается, более того, со времен СССР не произошло положительных изменений.

По словам эксперта по развитию российского туризма Арсения Аредова, «виноват отчасти менталитет, присущий некоторым жителям черноморского побережья». Он отметил, что многие владельцы гостиниц не стремятся улучшить сервис из-за неприхотливых туристов. Та часть, которая привыкла к другим стандартам качества отдыха, старается так или иначе выехать за пределы страны. Учитывая, что туристический сезон длится на черноморском побережье три-четыре месяца в году, а в остальное время отели простаивают, владельцы ставят себе цель успевать зарабатывать «здесь и сейчас», не занимаясь инвестициями в свои проекты.

ООО «Ле Ронд Девелопмент» осуществляет реализацию проектов строительства гостиниц в Сочи и других городах России и видит своей миссией переломить подобную «местечковость». Деятельность компании началась в 2018-м, совместно с крупнейшим гостиничным оператором компанией AccorHotels (Франция), под управлением которого находится более 5500 отелей по всему миру.

Генеральный директор «Ле Ронд Девелопмент» Дмитрий Малыхин рассказывает: «Мы начали проектирование и строительство современных отелей, отвечающих требованиям самого взыскательного клиента. В настоящее время в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи находится на стадии завершения строительства четырехзвездочный апарт-отель под брендом международного оператора. В поселке Красная Поляна завершено проектирование очередного крупного гостиничного комплекса на 741 номер под брендами международного оператора, получено положительное заключение экспертизы. В поселке Ольгинка Туапсинского района уже получено разрешение на строительство трехзвездочного отеля, планируемый срок открытия — 2023 год».

По словам Малыхина, объекты предполагают круглогодичную загрузку, где ранее ее никогда не было, например Ольгинка и Лазаревское. Общий номерной фонд проектов, реализуемых ООО «Ле Ронд Девелопмент» в настоящее время, — 3234 номеров категории три и четыре звезды с объемом инвестиций 24,8 млрд рублей, что составляет 50% от количества номерного фонда под управлением международных гостиничных операторов, построенных к зимним Олимпийским играм — 2014 в г. Сочи. Количество создаваемых рабочих мест в отелях составит 1800, ожидаемые поступления в бюджет в виде налогов от хозяйственной деятельности гостиниц составят порядка 500−650 млн рублей в год, что приблизительно равняется 8−10% от всех налоговых поступлений в бюджет города Сочи.

«Выполняя постановление правительства РФ «О стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 г.», — продолжает Малыхин, — мы планируем строительство отелей в таких городах, как Геленджик, Кабардинка, Новороссийск, Анапа, Абрау-Дюрсо, Барнаул, Махачкала, озеро Байкал и других регионах России, при этом активно сотрудничаем с муниципальными и государственными органами власти. По проектам в Дагомысе и Красной Поляне подписаны трехсторонние соглашения по взаимодействию в сфере инвестиций с администрациями Краснодарского края и города Сочи, обеспечивающие сопровождение и государственную поддержку проектам. По проекту гостиничного комплекса MERCURE & ADAGIO Access в поселке Красная Поляна уже подписано соглашение с крупнейшим банком, который предоставляет кредит в размере порядка 4,9 млрд рублей на реализацию проекта. Проектирование завершено, мы планировали выйти на строительную площадку в июне 2021 г., однако администрация г. Сочи уже четыре месяца рассматривает документацию и не выдает нам разрешение на строительство. Однако неожиданно для нас начинает происходить нечто удивительное».

Ситуация в Сочи изложена в обращении Дмитрия Малыхина к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину: «Уважаемый Александр Иванович! Я являюсь потерпевшим по уголовному делу, расследуемым следственным управлением Следственного Комитета по Краснодарскому краю, которое было возбуждено 18.01.2021 по факту мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере, в отношении гражданина Сидоркина Д.В. по факту хищения акций (компании — прим. авт.) на сумму 187 млн рублей… Расследование данного уголовного дела блокируется прокурором Краснодарского края Табельским С.В. и прокурором г. Сочи Овечкиным В. Н., более того, интересы фигуранта Сидоркина Д.В. лоббирует группа лиц, в которую входят иностранцы и ранее судимые лица: Мышалов Е.Б., Валитов Р.Р., Попов А.В., Власов О.Л. Прокурором Сочи Овечкиным Д.В. вынесено постановление в порядке ст.37 УПК РФ, по результатам которого СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело от 18.03.2021 о злоупотреблении полномочиями в отношении неустановленных лиц, которое не имеет никаких правовых оснований. В подтверждение этому факты, указанные в постановлении по уголовному делу от 18.03.2021, были исследованы судами всех инстанций, в том числе Верховным судом РФ. Прошу обратить внимание на изложенные факты и для объективности и всесторонности расследования направить в центральный аппарат СК РФ для дальнейшего проведения расследования уголовные дела, поскольку опасаюсь произвола со стороны прокуратуры Краснодарского края».

Дмитрий Малыхин поясняет: «Сидоркин Д.В. некоторое время назад работал в нашей компании начальником юридического отдела. Он попросил предоставить ему денежный заем на приобретение жилья. Заем мы выдали, на официальных основаниях. Однако когда пришло время возвращать деньги, Сидоркин начал шантажировать нас, требовал, чтобы мы не только простили долг, но и оформили на него четыре номера в одном из наших будущих отелей. В противном случае юрист пригрозил предоставить на компанию компромат в соответствующие инстанции. Но на нас невозможно собрать компромат ввиду того, что у компании не существует никаких «чёрных пятен», один из главных наших принципов — вести честный бизнес в России. Разумеется, мы шантажисту отказали. Потом вдруг всплыло, что Сидоркин обманом похитил акции компании на сумму 187 миллионов рублей. Всё должно быть по закону — поэтому мы обратились в правоохранительные органы, и 18 января 2021 года следственное управление СК по городу Сочи возбудило уголовное дело по факту мошенничества против Сидоркина Д.В. Тот сказал мне, что мы еще сильно пожалеем об этой истории».

«И почти сразу, — продолжает Малыхин, — на одном из сетевых порталов появилась статья, что якобы сделки на одном из объектов ООО «Ле Ронд Девелопмент» ведутся с нарушениями закона. Прокуратура города Сочи мгновенно инициировала проверку изложенных в статье фактов».

Генеральный директор ООО «Ле Ронд Девелопмент» уверяет, бояться ему нечего. «Мы направили в прокуратуру все необходимые документы, подтверждающие, что никаких противозаконных действий не совершали. Это огромная папка, включающая решения судов четырех инстанций, в том числе Верховного, и во всех четырех решения вынесены в нашу пользу. Также прокуратурой края еще в конце 2020 года проведена проверка в отношении нашей компании по указанным в статье фактам. Никаких нарушений не было выявлено, — подчеркивает Дмитрий Малыхин. — Прокуратура города Сочи не приняла во внимание все эти доводы, и по ее материалам СК Краснодарского края было возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями» в отношении неустановленных лиц».

Кроме того, Малыхин заявил, что указанные в статье лица приняли решение захватить возглавляемую им компанию. По его словам, их главная задача — с помощью возбужденных уголовных дел испортить репутацию перед инвесторами. «Следом за уголовным делом в отношении неустановленных лиц в ход пытаются пустить еще преднамеренное банкротство, — отметил он. — Интернет начинает пестрить статьями с ключевыми словами «возбуждено…», «якобы незаконная деятельность…». Расхожая схема, по которой, а это общеизвестная информация, происходят почти все рейдерские захваты. Так называемый «эффект волны». Главная цель — парализовать работу компании. Ведь если напуганные инвесторы начнут требовать свои деньги обратно, а новые побоятся вкладывать, бизнесу — конец. Особенно больно осознавать, что для меня компания и данный проект — это мое детище, возможность принести пользу стране. Мы не собираемся молчать об этой вопиющей ситуации, обратились в ФСБ и Генпрокуратуру по Южному федеральному округу, которая уже поставила дело на контроль и проводит проверку».

В начале недели президент РФ Владимир Путин призвал мотивировать бизнес к увеличению инвестиций и созданию новых рабочих мест. В компании «Ле Ронд Девелопмент» надеются, что на ситуацию в Сочи обратят внимание и общественность, и соответствующие органы, так как здоровая среда для развития бизнеса напрямую влияет на качественный рост экономики.