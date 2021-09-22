Заявление министра труда и социальной защиты Антона Котякова о том, что в 2022 году индексация страховых пенсий останется в параметрах трёхлетнего бюджета — на уровне 5,9 процента, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 22 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

"Это, конечно, очень хорошо, но цены на продукты и оплату ЖКХ индексируют почему-то намного чаще и выше!» — отмечает Ирина К.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные меры никаким образом не помогают российским пенсионерам, реальные пенсии которых становятся всё меньше на фоне повсеместно растущих цен.

«Какой толк писать про вечно растущие зарплаты и пенсии, когда это всего лишь жалкие попытки хоть как-то догнать бешеную инфляцию в разваливающейся стране. Готовьтесь, скоро миллионами опять ворочить будем», — предрекает Алексей М.

Некоторые комментаторы отмечают, что цены в России растут практически на всё и с пугающей скоростью. И это касается не только конечного продукта в продуктовых магазинах, но и первичных материалов, которые напрямую влияют на ценообразование товаров.

«Только вот по итогу будет около десяти тысяч у большинства. А цены-то растут тем временем в геометрической прогрессии. Например, сено с 600 рублей за тюк выросло на 1600. Зерно с пяти тысяч за тонну до 15 тысяч выросло. Ждём теперь в магазинах мясо по 800 и яйца по 180», — пишет Анатолий Н.

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Часть людей считает, что большинство граждан России не смогут получить обозначенные 18 521 руб. Подобные цены высчитываются исходя из средней температуры по больнице, но на деле оказывается, что людям достаются куда меньшие суммы, отмечают граждане.

«И то эти-то 18 тысяч большинство граждан России не будут получать. Эта средняя пенсия: когда кто-то получает 10 тысяч, а кто-то (в основном бывшие силовики и чиновники) более 50 тысяч. Как в анекдоте: у нас 10% кушает мясо, а 90% капусту, но по статистике все едят голубцы!» — считает Марат М.

Ряд пользователей указывает на то, что власти России в любом случае готовят для своих граждан новую пенсионную реформу, поэтому не стоит рассчитывать на достойные выплаты на старости лет.

«Булка хлеба сейчас 37−40 рублей стоит, в следующем году будет 50 рублей, в 23-м — 70 рублей, а в 24-м — все 120 рублей! Стабильная нищета граждан России гарантирована. Потом правительство проведёт ещё пенсионную аферу, и ура! Пенсии вовсе никому платить не придётся!» — поделился своим мнением Сергей М.

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«А между тем: помогать гражданам России, которые вышли на пенсию, слишком поздно, считает первый зампредседателя Центробанка Сергей Швецов. По мнению Швецова, государство должно не содержать пенсионера, а помогать ему во время трудовой карьеры самостоятельно обеспечить себе достаток в старости. Ну, короче, спасение утопающих — дело самих утопающих. Нечего ждать подачек от государства», — указывает Татьяна Ф.

Напомним, 22 сентября министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил в интервью РИА Новости о том, что в 2022 году индексация страховых пенсий останется в параметрах трёхлетнего бюджета — на уровне 5,9 процента. Таким образом, в 2022 году неработающие пенсионеры будут получать 18 521 рубль в месяц.