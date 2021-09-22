В Южной Корее нарастает возмущение поведением иностранца, который издевался над скульптурой девушки, олицетворяющей собой жертвы сексуального рабства в годы Второй мировой войны.

SagaEremit Статуя мира или статуя «женщины для утех»

По сообщениям южнокорейских СМИ, 19 сентября в сети появился видеоролик, на котором молодой человек, уроженец стран СНГ, в шутку бил по голове скульптуру девушки.

На следующий день появилось видео, где виновник инцидента искренне извинился за свои действия на корейском и русских языках, объяснив, что он не знал о том, какое важное значение имеет этот памятник для корейского народа.

Цитата из к/ф «Дефолт». Реж. Чхве Гук-хи. 2018. Южная Корея Корейцы

Отметим, что это не первый подобный случай, совершённый иностранцами по отношению к скульптуре.

В 2019 году мужчина сел на стул памятника, находящегося возле станции метро в городе Ансан, закурил сигарету, несмотря на предупреждающую табличку, и заплевал информативную табличку.

«Иностранцы действительно могут не знать о таком, однако я рад, что они принесли искренние извинения», — пишет alst***.

«А можно, я поступлю с ним точно также? Если вы находитесь в другой стране, культуру которой вы совершенно не понимаете, необходимо вести себя очень осторожно», — отмечает soyo***.

«Допустим, иностранец не знал. А что насчёт корейцев? Корейцы-то должны были ему объяснить», — негодует ycjl***.

«Может, его депортировать за это?» — интересуется garf***.

«Не думаю, что извинения были искренними», — пишет nume***.

«Не важно, знают нашу историю или нет, такое поведение ненормально. Как думаете, если залезть на статую Линкольна и ударить его по голове, расстроятся ли американцы?» — вопрошает japa***.

Kevin Burkett Статуя Авраама Линкольна в мемориальном комплексе, расположенном на Национальной аллее в центре Вашингтона

«Если вы приехали в другую страну, будьте так любезны соблюдать законы и правила данной страны», — призывает ahny***.

«Его нужно депортировать и лишить права на въезд в Южную Корею!» — призывает jong***.

«Нужно найти его и заставить заплатить за содеянное. Если он является нелегалом, то депортировать и запретить въезд на территорию нашей страны!» — пишет skc1***.

«Перестаньте закрывать глаза на подобные инциденты!» — призывает suns***.

«Любой, кто издевается над статуей, должен быть наказан», — отмечает jp01***.

«Я не хочу, чтобы такие невежественные иностранцы приезжали в нашу страну» — пишет pray***.

«А вы не думаете, что это была инсценировка?» — интересуется acto***.

«Даже японцы так не поступили!» — отмечает wans***.

«Сумасшедший!» — пишет tel1***.