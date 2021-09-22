Школьников Самарской области стали понемногу переводить на дистанционное обучение. Так, в Сызрани в школе № 14 с 14 сентября организовано дистанционное обучение во 2 «В», 6 «Б», 9 «А» классах, а в школе № 33 на «дистанционку» с 20 по 28 сентября перевели учеников 6 «В» и 6 «Г» классов. Данная информация опубликована на официальных сайтах этих образовательных учреждений.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Жители Самарской области в социальных сетях негативно восприняли такие новости.

Они отмечают, что никаких плюсов в дистанционном обучении нет: «Ищу плюсы в «дистанционке» и не нахожу», «Никаких плюсов, один сплошной минус только».

Пользователи социальных сетей также отмечают бессмысленность предпринимаемых мер: «Отправили второй класс на карантин, пока на три дня. Какой смысл? У меня их трое. Двое ушли в школу. И так не только у меня. В школе много учатся детей братьев-сестер».

Люди напоминают, что «каждый год осенью растет число респираторных заболеваний. Тем более сейчас такая погода. Власть совсем с ума сошла в этим ковидом».

Их возмущает то, что родители находятся на работе, поэтому детям приходится целыми днями оставаться дома одним: «Людям кушать нечего, все пытаются как-то выжить, где-то денег заработать! Целый день работают, а теперь еще учительскую работу на них скинули».

Mos.ru Дистанционное обучение

Пользователи соцсетей напоминают, что после пенсионной реформы бабушки с дедушками тоже работают: «Бабушки и дедушки теперь обязаны трудиться до 60/65 соответственно, поэтому они не могут контролировать внуков».

«Первый класс, дочке нет и семи лет, бабушка и дедушка есть в деревне, ребенок боится сидеть дома целый день, а кушать что? Бутерброды? Бред полный вообще, а про учебу на дистанте в первом классе я вообще молчу», — пишет родительница.

«Ну и чушь, дети должны развиваться, а не сидеть дома», «Сидеть за компьютером, потом домашнее задание делать также за компьютером. Дети лишены живого общения, не развивая речь, мышление, зрение портят и т.п. Какие тут плюсы-то?» — возмущаются люди.

Для некоторых пользователей перевод детей на «дистанционку» оказался предсказуемым: «Это было предсказуемо, что после выборов на дистанционку отправят», «Что и следовало ожидать после выборов!»

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

Жители отмечают низкий уровень сегодняшнего образования: «В школах-то толком ничему не учат, а на дистанционке дети совсем ничего не понимают! Дебилизм какой-то, в 2020 году ушли без экзамена, в 2021 году выходили с экзаменов, плакали, потому что было очень сложно! Что будет дальше?» «Скоро вырастет поколение совсем безграмотных молодых людей».

Они предположили, что идет централизованное уничтожение школ: «Дистанционно можно по интернету без учителей учиться. Значит, школу можно закрывать, всех распускать», «К этому и ведут, для бюджета накладно, будут бесплатные онлайн-школы», «Интересно, до многих уже дошло, что школ в принципе не будет скоро?»