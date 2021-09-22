Информация о том, что компания PepsiCo, производящая чипсы Lay's, заявила о проблемах со сбором картофеля, которые могут привести к перебоям с поставками чипсов, вызвала реакцию со стороны пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 22 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Юрий Пименов. Сажают картофель. 1943

"Дожили! Уже и картофеля не хватает! Доколе это безобразие в стране будет продолжаться? Неужели никто не может нормально всё устроить? Постоянно какая-то чехарда происходит!» — отмечает Вера Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что раз близится дефицит, значит, пора закупаться данным видном товара впрок. Другие же просто возмущаются сложившейся ситуацией на российском нестабильном рынке.

«Ого! Надо срочно закупаться! Цены-то точно поползут вверх. Там уже и кофе начал расти. А зная, что у нас в России ничего никогда не дешевеет, лучше закупиться много и надолго, точно не прогадаете», — считает Сергей Я.

Макс Либерман. Собирание картофеля. 1847

Некоторые комментаторы отмечают, что подобная картина выглядит нелепой в стране с огромными территориями и большим опытом в выращивании картофеля.

«Разве в такой огромной стране, как Российская Федерация, могут быть проблемы с картофелем? Ведь сельским хозяйством умело управляет талантливый не по годам (1977 г.р.) Патрушев! И не подумайте, он получил эту должность только за профессиональные качества! А проблемы с картофелем, двукратный рост цен на гречку, масло и прочие морковки — это происки Госдепа, Украины и Навального», — пишет Саня Я.

Часть людей считает, что нехватка картофеля является искусственной мерой для того, чтобы обосновать будущее повышения стоимости товаров из картошки.

«Дефицит устраивается искусственно и специально! У нас в России на полях перепахивают картошку, даже не выкапывая её! Тем самым закупая у соседей и поднимая цены. Иначе как объяснить внезапную нехватку картофеля в стране, где этой картошки должно было бы быть завались!?» — задаётся вопросом Natali G.

Ряд пользователей указывает на то, что тут и вовсе может быть замешана политика: российская сторона собирается оказать поддержку экономике соседней Белоруссии, выкупив у неё значительную партию картофеля.

«Судя по всему, это происходит неслучайно, и в скором времени надо будет ждать гуманитарного завоза картофеля из братской Белоруссии. Могли бы и более честное обоснование придумать для того, чтобы белорусских аграриев поддержать в непростое для них политическое время. А так получается, что мутят-то что-то под ковром, а кошельки наши, судя по всему, и дальше будут пустеть», — пишет Владимир А.

Винсент Ван Гог. Натюрморт с чашей и картофелем. 1885

Нашлись и те, кто уверены, что пропажа с полок магазинов чипсов не приведёт ни к чему плохому, а даже наоборот, сделает население России здоровее.

«Вот блин, проблема-то, чипсы — один из самых вредных продуктов! Мне лично вообще побоку. Пускай хоть все чипсопроизводители обанкротятся, плакать будет не о чем», — поделился своим мнением Виталий Ч.

Напомним, 22 сентября издание «Коммерсантъ» опубликовало материал, согласно которому компания PepsiCo, производящая чипсы Lay's, заявила о проблемах со сбором картофеля, которые могут привести к перебоям с поставками чипсов. Фирма обосновала это тем, что на сбор урожая повлияли жаркое лето и затяжные дожди в начале осени, что не позволяет приступить к уборке картофеля на полях.