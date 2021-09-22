Американские законодатели из числа представителей обеих партий недавно внесли свою поправку в Закон о разрешении на национальную оборону. Эта законодательная инициатива, окрещенная «Поддержанием режима сдерживания в Европе», представляет собой самый вопиющий пример вмешательства конгресса во внешнюю и оборонную политику США, пишет политологАнатоль Ливен в статье, вышедшей 21 сентября в Responsible Statecraft.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угроза

«Комитет [по вооруженным силам палаты представителей США] поручает министру обороны в координации с секретарями ведомства, предоставить комитетам конгресса по безопасности не позднее 15 марта 2022-го доклад о стратегии министерства по увеличению присутствия США на восточной периферии НАТО, в том числе оценки возможностей укрепление военной структуры по меньшей мере в Румынии, Польше и странах Прибалтики, а также возможности укрепления потенциала сдерживания на Украине», — отметил инициатор поправки республиканец Майкл Роджерс из комитета по вооруженным силам палаты представителей.

По мнению ее сторонников, эта поправка оправдана необходимостью сдерживать «российскую агрессию на восточном фланге НАТО». Подобный подход лучше всего демонстрирует сознательное смешивание интересов: с одной стороны, Украины, а с другой — стран, входящих в НАТО. На Украине действительно продолжается замороженный сепаратистский конфликт, в котором «принимает участие Россия», а также территориальный спор из-за Крыма. Тем не менее подобное развитие событий является обычным последствием развала империй. В корне таких проблем лежат переплетающие друг с другом вопросы прав меньшинств и территориальные споры. Так, Крым был частью РСФСР до того, как полуостров был передан Украине декретом от 1954 года.

U.S. Army Europe Images Литовский военный инструктор и солдаты ВСУ в ходе учений

Никто из американских политиков или членов внешнеполитического или оборонного истеблишмента страны никогда не пытался объяснить, почему вмешательство России в дела Украины — у которой к Киеву имеются территориальные претензии, в которой проживает многочисленное русское меньшинство и с которой у Москвы глубокие исторические, культурные и эмоциональные связи — так или иначе означает желание Кремля напасть на Польшу или Румынию, в которых нет русского меньшинства и с которыми нет территориальных споров. В основе подобных оправданий лежат не более чем воспоминания о 1940-х годах, а также представление о том, что у России есть врожденная и слепая склонность к агрессии.

Кроме того, когда дело касается Украины, разговоры о сходстве между обеспечиваемым США «сдерживанием» там и сдерживанием в Польше и Румынии основаны на очень опасном ложном представлении. Румыния и Польша, а также страны Прибалтики входят в НАТО, и в их отношении действует пятая статья устава альянса, согласно которой США обязаны сражаться за них в случае нападения.

Украина не является членом НАТО, и даже если американская администрация и была бы готова незамедлительно предоставить Киеву возможность стать частью альянса, этот шаг, без всяких сомнений, был бы заблокирован партнерами США в Европе. Иными словами, США не обязаны защищать Украину, доказав уже в 2014 году, что они этого делать в случае того или конфликта с Россией не будут. Ранее, в 2008 году, это с очевидностью показал конфликт с Грузией, когда Вашингтон также не стал вставать на защиту Тбилиси. Поэтому обещание американского «сдерживания» на Украине — это, по сути, ложь, при том очень опасная, если та или иная власть на Украине в нее поверит и начнет действовать соответствующим образом.

U.S. Army Europe Images Грузинские солдаты в ходе совместных учений стран-участниц НАТО и их союзников на Яворовском военном полигоне. Львовская область, Украина

Страны Прибалтики представляют собой определенную особую категорию. В отличие от Польши и Румынии, они входили в СССР. В них также проживает многочисленное русское меньшинство. Тем не менее между Москвой и этими государствами нет никаких территориальных споров. Безусловно, российские власти неоднократно выражали протест в связи с «частичным» лишением этих меньшинств прав в Латвии и Эстонии — вопреки обещаниям, данным Москве перед обретением независимости, а также основополагающим принципам Европейского союза, — однако Кремль никогда не угрожал пойти на их захват. Кибератаки на эти государства осуществлялись — и, возможно, при поддержке или подстрекательстве со стороны российских властей, тем не менее их нельзя сдержать, если развернуть в Прибалтике американский контингент. Кроме того, эти страны не дают Москве повода для вторжения, поскольку межэтнические отношения там, несмотря на периоды напряженности, всегда были по большей части мирными.

Опять же, ни один из тех, кто много написал о потенциальной агрессии России против стран-членов НАТО, так и не объяснил, чего могла бы добиться Россия, пойдя на такое нападение, а также какие ее приобретения могли бы перевесить огромный риск и потери, сопряжённые с таким шагом: опасность ядерной войны, катастрофический экономический кризис, удушающие санкции, консолидация альянса США и Европы против России и конец газового экспорта в ЕС.

И зачем? Ради оккупированных территорий, на которых постоянно происходят массовые народные выступления или даже начинают действовать партизанские отряды? Ради того, чтобы вкладывать в них колоссальные суммы, которых у Москвы нет? Если советские «ставленники» не смогли осуществлять эффективное управление в Прибалтике и Восточной Европе в 1980-х годах, с чего тогда России считать, что она сможет сделать это сегодня? Без преувеличения можно сказать со всей решительностью, что сама мысль о том, что Россия пойдет на неядерное нападение на НАТО, является продуктом искренней паранойи и циничной манипуляции ВПК на Западе, тогда как другие формы «неконвенционального» давления России не могут быть по определению сдержаны новым неядерным контингентом США в регионе.

U.S. Army Europe Images Войска НАТО в Риге

Еще одним недостатком этой поправки стало полное пренебрежение тем, как на увеличение американского военного присутствия на своих границах отреагирует Россия. Действительно, риторика о врожденной агрессивности России направлена — сознательно или нет — на то, чтобы в подобной обеспокоенности не было нужды, поскольку если у Москвы одна неизменная натура, тогда что бы США или НАТО ни делали, они не смогут повлиять на нее.

На самом же деле всё как раз наоборот. Отвечающий за безопасность истеблишмент в России страдает той же паранойей, как в США, хотя и причин у него для этого больше. Лишь 130 км отделяют американский контингент, развернутый в странах Прибалтики, от второго по величине города России Санкт-Петербурга. Со стратегической точки зрения это равносильно тому, как если бы Москва развернула свои войска в Канаде. Безусловно, у США нет планов нападать на Россию, но можно ли серьезно ожидать, что российские власти в это поверят? А поверили бы сами американцы, окажись они в том же положении?

Более того, из-за комбинации паранойи с размещением на российской границе американских военных в значительной степени повышается риск катастрофического инцидента. Нельзя забывать о том контексте, в котором генерал Марк Милли звонил в Китай перед президентскими выборами в США, чтобы успокоить и заверить Пекин в том, что у США нет планов нападения на него, а также то, что в 1983 году советское руководство серьезно полагало — о чем стало известно благодаря перебежчику из КГБ Олегу Гордиевскому, — что учения НАТО «Опытный лучник» были прикрытием для нанесения по СССР ядерного удара.

Просто так нагнетать напряженность с Россией, что будет неизбежным последствием внесения предложенной Роджерсом поправки, — это глубоко глупое занятие само по себе. Поступать так в контексте обострения отношений между США и Китаем — вообще идиотизм в квадрате, поскольку этот шаг нарушает фундаментальное правило стратегии: разделять, а не объединять потенциальных противников.

U.S. Army Europe Images Военные учения стран-участниц НАТО в окрестностях города Тапа, Эстония

Поскольку до сего дня, несмотря на всю напряженность и резкие заявления с обеих сторон, США и России удавалось избежать прямого военного столкновения друг с другом. Даже если в результате развертывания американских военных на границе с Россией произойдет небольшое по масштабам столкновение, его неизбежным результатом станет отправка многочисленных войск США в Европу, что будет сопряжено с огромными издержками. При этом невозможно представить себе более значительный стратегический подарок для Пекина. Если всё же предположить, что Закон о разрешении на национальную оборону всё же не направлен на то, чтобы служить интересам КНР, следует надеяться, что эта поправка в него не войдет.