Заявление преподавателя Пермского государственного национально-исследовательского университета Олега Сыромятникова, отказавшегося прервать лекцию во время стрельбы, о том, что он поступил таким образом, чтобы не допустить паники, при которой студенты бы побежали в коридоры здания, где находился нападавший, спровоцировало дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 22 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Permseminaria.ru Преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников

«Зато благодаря ему, студенты не побежали с дури, как тараканы, выкидываться из окон! Он их действительно спас!» — считает Вика Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что преподаватель принял правильное решение, которое привело к тому, что никто в его аудитории не пострадал в результате нападения.

«Стоит отметить, что этой цели Сыромятников достиг, погасил панику, и ученики из его класса не выбежали под пули и не стали выпрыгивать в окно. Многим может показаться странным его решение, но нельзя не признать, что оно сработало в пользу защиты детей!» — отмечает Василий А.

Некоторые комментаторы усомнились в адекватности профессора, люди считают, что, приди стрелок на этаж с его аудиторией, события могли бы закончиться трагически.

«Он сработал безрассудно! Любой вменяемый человек, будучи учителем, во сохранение своих детей собрал бы их подальше от двери, а дверь бы полностью забаррикадировал шкафом и столами, чтобы стрелок не мог убить никого, зайдя внутрь. Если не ошибаюсь, на Западе даже обучают этому учителей. Это очень важно, ведь один стрелок, не открыв дверь, скорее всего, и не будет в неё долбиться, пойдёт дальше. А дети будут спасены. Считаю очень глупым поступок учителя. Он отвечает за каждого ученика, пока идёт его время рабочее, а так он всех, получается, подставил под возможные пули. Невменяемое поведение», — поделился своим мнением Артём И.

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«Препод элементарно растерялся и не знал что делать. Слышать выстрелы и не принимать меры для защиты аудитории — так нельзя делать», — написал Святослав В.

Часть людей считает, что профессор поступил мудро, да и к тому же дверь в аудиторию была под замком, что не позволило бы вооруженному человеку войти внутрь.

«Ему, видимо, нужно было начать бегать с истошными воплями, рвать на себе бороду и призывать всех выпрыгнуть в окно? Устроить жуткую панику? Всё правильно сделал преподаватель. Ему моё почтение!» — пишет Станислав П.

Ряд пользователей всё же призвали обратиться к опыту зарубежных стран и проводить учения среди преподавательского состава на случай террористических атак.

«Он всё правильно сделал, не допустил паники, и его студенты не покалечились, выпрыгивая из окон, и не побежали навстречу убийце. И полицейский правильно сделал, что оставил преступника в живых. Так как такие массовые убийцы и идут на такое, чтобы их пристрелили. Другие поймут, что их убивать не будут, и не будут повторять. В США таких случаев много, так как у них это такой способ уйти из жизни. Особенно религиозные люди так поступают, типа Бог самоубийц не прощает, а убийц прощает. Вот они и стреляют друг друга. А зная, как в США полицейские быстро убивают, то намерено нападают на полицейских, чтобы их убили», — указывает Валера М.

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Напомним, 22 сентября преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, заявил РИА Новости о том, что поступил таким образом, чтобы не допустить паники, при которой студенты бы побежали в коридоры здания, где находился нападавший. Он отметил, что аудитория находилась на пятом этаже и за закрытой металлической дверью.