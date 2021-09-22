Внезапно «строительство наций» стало ругательством, особенно в США. Из-за травмы, пережитой США в результате поражения в Афганистане, произошел отказ от концепции, которая на протяжении долгого времени играла центральную роль в стратегии Вашингтона по обеспечению безопасности. После терактов 11 сентября, когда страна стала жертвой нападения, многие понимали, что вторжение в Афганистан было необходимо с тем, чтобы не дать боевикам «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрепиться там. Схожим образом теракты подтолкнули международное сообщество к более масштабным мерам по ликвидации не находящихся под чьим-либо контролем территорий, которые могли стать плацдармом для терроризма, пишет бывший премьер-министр ШвецииКарл Бильдтв статье, вышедшей 21 сентября в Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат армии США

В странах Европы строительство наций никогда не считали правильным термином. Поскольку нации бывают разными, по сути, задача заключалась в построении государства, которое бы гарантировало, что на его территориях осуществляется более-менее эффективное государственное управление. Именно таковой была цель в Афганистане, после того как США свергли управленческую структуру «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чем бы она ни была. Шаги по недопущению возвращения «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других экстремистских организаций в страну зависели от создания новых структур управления. Многие понимали с самого начала, что никакой разницы между борьбы с террористами и государственным строительством нет.

В своих мемуарах бывший президент США Джордж Буш— младший красноречиво указал, что стратегическая заинтересованность США в оказании помощи «афганскому народу в построении свободного общества» заключалась в том, чтобы не дать будущим экстремистам обосноваться в стране, а также чтобы предоставить «более благую альтернативу мировоззрению радикалов». Поражение миссии США в Афганистане было вызвано не целью или масштабом, а тем, насколько непостоянный характер носило осуществление целей, а также отсутствием стратегического терпения для их достижения.

Archive.defense.gov Артиллерия США. Афганистан

Со своей стороны, президент США Джо Байден, защищая свое решение вывести войска из Афганистана, осудил «вечные войны» США. Тем не менее на самом деле два десятилетия — это не столь долгое время, когда дело касается создания легитимных и надежных государственных институтов. Задачу, как указывает один подготовленный в США доклад, в котором приводится анализ миссии в Афганистане, «можно представить как 20 шагов длиной в один год каждый по восстановлению страны, нежели как нечто протяженностью в 20 лет». В конечном счете иссякла политическая воля, необходимая для продолжения этой работы, и страну, по сути, просто передали обратно «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Из афганского фиаско можно сделать большое число выводов, тогда как дебаты по этому поводу будут яростно вестись еще не один год. Однако с самого начала должно быть понятно, что отказ от любых попыток поспособствовать появлению более стабильных структур управления в хрупких и раздираемых конфликтами частях мира является значительной стратегической ошибкой. Если просто закрыть глаза на территории, которые лишаются какого-либо государственного управления, вызванные этим проблемы неизбежно распространятся за пределы границ таких государств, в чем можно было неоднократно убедиться. Опасность в конечном счете будет угрожать всем.

Это не означает, что операции, подобные афганской, нужно проводить постоянно, — напротив. Однако нельзя впадать и в иную крайность полного вмешательства. Залогом успеха операций по постройке государственных структур является долгосрочный характер их планирования и выделения широкой базы ресурсов, тогда как последнее слово в этих операциях должно оставаться за политическим, нежели военным руководством.

Если учесть, что НАТО очевидным образом отказывается от всех своих прошлых амбиций в этом отношении, сейчас, возможно, пришло время пересмотреть те инструменты, которые имеются у ООН в части выполнения тех же функций. В 2005 году корпорация RAND провела исследование, согласно которому возглавляемые ООН операции показали большую эффективность, чем возглавляемые США.

Войска НАТО

Безусловно, проводимые под эгидой ООН миссии также столкнутся с большими вызовами. Так, с момента объявления о независимости Демократической Республики Конго страна успела принять целый ряд миссий международной организации, тогда как Южный Судан еще долго не сможет обойтись без многочисленного контингента ООН. Про Сомали можно сказать в лучшем случае, что там работа продолжается. При этом в Мали и по всему нестабильному региону Сахеля ООН и направившие туда своих военных страны сталкиваются с обострением ситуации в области безопасности.

Однако если не будут предприниматься международные усилия, эти территории ожидает ухудшение ситуации по сравнению с сегодняшним днем. Последствия хаоса и отчаяния для региональной и глобальной безопасности могут носить плачевный характер. Терроризм является лишь одной из проблем, которые могут последовать за распадом государственности и появлением неподконтрольных центральным властям регионов. В образовавшемся вакууме власти, где должны были основные институты государственного управления, обычно процветают киберпреступность, браконьерство, незаконная добыча полезных ископаемых, торговля оружием и другие темные дела. Если учесть, что пандемия коронавируса по-прежнему не отступает, нельзя забывать, что такие регионы могут стать рассадниками заболеваний.

Так или иначе, шаги по обеспечению поддержки в деле построения государственных структур — которые включают в себя широкий спектр задач, от безопасности до здравоохранения, улучшения санитарных условий и образования, — должны по-прежнему быть частью коллективной работы по поддержанию глобальной стабильности. Многие в мире понятным образом травмированы произошедшим в Афганистане, однако отказ от стремления помогать хрупким территориям в построении дееспособных государственных структур был бы аморальным и опасным.