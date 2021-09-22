Предприниматели, решившие выстраивать свой бизнес с «Яндексом», рискуют разориться по вине цифрового гиганта. К такому выводу можно прийти, узнав историю автора канала «Моя Поляна» на платформе «Яндекс. Дзен».

Микеланджело Меризи да Караваджо. Игроки в карты (Шулеры). 1594

Его создательница Оксана пожаловалась ИА REGNUM на действия компании, которые, по мнению предпринимателя, поставили крест на её бизнесе.

«Я открыла свой канал «Моя Поляна» в ноябре 2020 года. В апреле я заключила договор о монетизации, в котором я значусь в качестве самозанятого. Договор не расторгнут и действует по сегодняшний день. Аудитория моя росла, среднее количество дочитываний на статью превышало 5 тысяч человек, общая аудитория канала на конец июля 2021 года составляла более 600 тысяч человек», — рассказала собеседница ИА REGNUM.

Алексей Алексеев Офис Яндекс

Аудитория блога росла, а вслед за ней и доходы с рекламы. Однако 29 июля 2021 года её канал без предупреждения ограничили в показах. Если 27 июля количество посетителей сайта, согласно метрике «Яндекс. Дзен», было 43 тыс., 28 июля — 53 тыс., 29 июля — 46 тыс. человек, то 30 июля после ограничений — 1,9 тыс., 31 июля — 974. И по сей день количество посетителей сайта не превышает тысячи человек в день.

«Кроме того, были отключены рекламные блоки на моих статьях, «Яндекс. Дзен» перестал платить деньги. Предупреждений о нарушении и ограничении показов не было, обнаружила я всё это сама, обратилась в службу техподдержки «Яндекс. Дзен», получила ответ, что мой канал ограничен в показах, все мои статьи, без исключения, попали под санкции, основания — кликбейтность (внутренний термин самого «Яндекс. Дзен» — Г.Б.)», — сообщила Оксана.

Предпринимателю предложили самой устранить все «ошибки» и подать заявление о проверке канала. Оксана уверяет, что четко следовала инструкциям техподдержки: проверила свои статьи за предыдущие три месяца, внесла изменения, несколько статей удалила, отправила канал на проверку.

Выполнив требования, самозанятая 12 августа получила ответ, в котором отмечалось, что её канал проверку не прошел. Женщине предложили повторно самостоятельно найти статьи, которые не соответствуют правилам «Яндекс. Дзен», и отправить на проверку после 26 августа 2021 года. Дословная цитата техподдержки, со слов Оксаны, звучала так: «Отредактируйте или удалите материалы, которые могут содержать кликбейт. Вам необходимо самостоятельно проанализировать свой контент».

«Я решила, что не буду больше следовать правилам цензуры, установленным на площадке «Яндекс. Дзен», отправила обращение в Роскомнадзор, ответ получила сегодня, 21.09.2021 года. Также в августе я написала в ЛДПР и партию «Родина». По итогам ответа из Роскомнадзора я приняла решение подать гражданский иск в суд против «Яндекс. Дзен», одним из оснований считаю нарушение площадкой «Яндекс. Дзен» основополагающей статьи Конституции РФ о свободе слова и запрете цензуры. Собираюсь начать активное обращение в общественные инстанции, включая администрацию президента, Общественную палату, партии и иные общественные структуры», — сообщила предприниматель.

Kakprosto.ru Суд

Самозанятая отметила, что пример борьбы ИА REGNUM с монополией и цензурой на «Яндексе» очень вдохновил её. По словам женщины, случай с её каналом далеко не единственный, и подобное поведение практикуется цифровым гигантом с другими каналами, причем как общественно-политическими, так и тематическими. В заключение Оксана выразила надежду, что цензура на «Яндексе» всё-таки получит широкую огласку.

Читайте подробнее: ИА REGNUM выступило против монополии и цензуры «Яндекса»