Санкции без предупреждения: как «Яндекс» душит партнёров»
Предприниматели, решившие выстраивать свой бизнес с «Яндексом», рискуют разориться по вине цифрового гиганта. К такому выводу можно прийти, узнав историю автора канала «Моя Поляна» на платформе «Яндекс. Дзен».
Его создательница Оксана пожаловалась ИА REGNUM на действия компании, которые, по мнению предпринимателя, поставили крест на её бизнесе.
«Я открыла свой канал «Моя Поляна» в ноябре 2020 года. В апреле я заключила договор о монетизации, в котором я значусь в качестве самозанятого. Договор не расторгнут и действует по сегодняшний день. Аудитория моя росла, среднее количество дочитываний на статью превышало 5 тысяч человек, общая аудитория канала на конец июля 2021 года составляла более 600 тысяч человек», — рассказала собеседница ИА REGNUM.
Аудитория блога росла, а вслед за ней и доходы с рекламы. Однако 29 июля 2021 года её канал без предупреждения ограничили в показах. Если 27 июля количество посетителей сайта, согласно метрике «Яндекс. Дзен», было 43 тыс., 28 июля — 53 тыс., 29 июля — 46 тыс. человек, то 30 июля после ограничений — 1,9 тыс., 31 июля — 974. И по сей день количество посетителей сайта не превышает тысячи человек в день.
«Кроме того, были отключены рекламные блоки на моих статьях, «Яндекс. Дзен» перестал платить деньги. Предупреждений о нарушении и ограничении показов не было, обнаружила я всё это сама, обратилась в службу техподдержки «Яндекс. Дзен», получила ответ, что мой канал ограничен в показах, все мои статьи, без исключения, попали под санкции, основания — кликбейтность (внутренний термин самого «Яндекс. Дзен» — Г.Б.)», — сообщила Оксана.
Предпринимателю предложили самой устранить все «ошибки» и подать заявление о проверке канала. Оксана уверяет, что четко следовала инструкциям техподдержки: проверила свои статьи за предыдущие три месяца, внесла изменения, несколько статей удалила, отправила канал на проверку.
Выполнив требования, самозанятая 12 августа получила ответ, в котором отмечалось, что её канал проверку не прошел. Женщине предложили повторно самостоятельно найти статьи, которые не соответствуют правилам «Яндекс. Дзен», и отправить на проверку после 26 августа 2021 года. Дословная цитата техподдержки, со слов Оксаны, звучала так: «Отредактируйте или удалите материалы, которые могут содержать кликбейт. Вам необходимо самостоятельно проанализировать свой контент».
«Я решила, что не буду больше следовать правилам цензуры, установленным на площадке «Яндекс. Дзен», отправила обращение в Роскомнадзор, ответ получила сегодня,
Самозанятая отметила, что пример борьбы ИА REGNUM с монополией и цензурой на «Яндексе» очень вдохновил её. По словам женщины, случай с её каналом далеко не единственный, и подобное поведение практикуется цифровым гигантом с другими каналами, причем как общественно-политическими, так и тематическими. В заключение Оксана выразила надежду, что цензура на «Яндексе» всё-таки получит широкую огласку.
Читайте подробнее: ИА REGNUM выступило против монополии и цензуры «Яндекса»