Есть ощущение, перерастающее в уверенность, что они вновь ищут кого-то не того. И копают совсем не там. В этом бесконечном поиске виноватых. В гонке за ответами на уже проклятые вопросы.

Ян Стен. Шарлатан извлекает камень безумия. 1660

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

Вечером в «школьном чате» — там, где переписываются родители и учитель моей дочери — появилось, что теперь всем родителям придётся ждать детей возле учреждения, чуть ли не за железным забором. А таковыми, похоже, обнесли все школы. Далее, наверное, обтянут всё колючей проволокой. После чего, уже в СМИ, я читал, как спорят о поступке профессора Олега Ивановича Сыромятникова.

Напомню вкратце. Сыромятников преподавал в том самом Пермском университете, где выродок устроил стрельбу. (Да, называть буду только так — «выродок»; не оскорбление, а практически медицинский термин. Такие существа не заслуживают ни имени, ни фамилии. И к чему это идиотически-романтическое «стрелок», создающее некий ореол?) Так вот, во время лекции, когда стало ясно, что в вузе идёт стрельба, Сыромятников заявил: «Давайте посерьёзнее. Всё-таки это учёба». И продолжил читать материал. Дверь в аудиторию закрыли.

Цитата из видео на YouTube Студенты спасаются от стрелка. Пермский Государственный университет

В глазах многих Сыромятников тут же стал героем. Мол, сохранял абсолютное спокойствие, гасил панику. Однако чуть позже в Сети появилась аудиозапись, на которой перед слушателями предстаёт человек флегматичный, почти аутичный, который, вполне вероятно, толком и не понимал, что происходило на самом деле. А всю «спасительную работу» делали за него студенты. Сыромятников же не следовал инструкциям — отчего, собственно, Следственный комитет РФ уже начал его проверку.

Но действовал ли по инструкции инспектор ДПС, младший лейтенант Константин Калинин, который бросился в Пермский университет и обезвредил стрелка? Стал ли он дожидаться подкрепления? Или просто отреагировал на призыв о помощи людей. И вот он бежал в вуз, думал о семье, а там происходило чудовищное… Выродка меж тем Калинин подстрелил.

Беда в том, что инструкции не всегда спасают. И в конечном счёте каждый из нас решает, во что верить: герой перед нами или просто безумец? Кто для вас Сыромятников — человек, гасивший панику, или флегматичный, зацикленный на своём предмете профессор? Тут каждый делает свой выбор, но мне видится, что жизнь сама подкидывает нам подлинных героев — тех, кто представляет совсем иной мир, нежели этот посредственный и тщеславный выродок, убивающий людей и ваяющий в социальные сети банальные в своём неадекватном пафосе письма. И пока мы не будем замечать истинных героев, особых улучшений ждать не стоит.

Да и есть особый знак, что столь бурные дискуссии сегодня идут вокруг личности Сыромятникова — преподавателя, профессора. Ведь разве сделаны правильные выводы? И туда ли направлены силы по устранению подобных расстрелов в будущем? Если мы, к примеру, говорим об образовании, то есть ли у педагогов возможность заниматься непосредственно учениками — или они по-прежнему заняты бесконечным заполнением бюрократических бумажек? Появились ли в школах, вузах высококвалифицированные психологи? А главное — мы по-прежнему позиционируем учебные заведения как места, предоставляющие услуги? Места без воспитания? А образование без воспитания — оно не улучшает человека. Да, можно обнести школу колючей проволокой, запустить туда «Росгвардию», но спасёт ли это против картечи и человеческой ненависти?

Разобрались ли мы с тем, как получают разрешение на оружие в нашей стране? Как обстоят дела с психологической помощью? Как, что очень важно, обстановка с мониторингом социальных сетей, где творится откровенный беспредел и распространяется информация, предельно вредная и деформирующая человеческое сознание? Заметили ли мы, как образ выродков, которых для чего-то называют стрелками, прописался в СМИ и социальных сетях, где не только открыто называются их имена и фамилии, но и даже даются объяснения их поступкам, а кто-то делает о них спектакли, малолетки воют и называют их «крашами». Что дальше — придут в гости к Малахову? Можем ли мы предотвратить романтизацию подобных нелюдей?

Цитата из к/ф «Дневник Баскетболиста. реж Скотт Кэлверт. 1995. США «Стрелок»

Но главное. Когда только случилась первая резня в школах (к слову, в Перми это было), я написал, что создана система зла, которая порождает вот таких выродков. И если мы изучим биографии казанского, керченского или пермского нелюдя, то увидим некоторые закономерности и в их развитии, и в структуре мысли. Их сформировала не только семья, но и окружение в самом широком смысле. Они выросли в обществе, где человеческая жизнь критически обесценена, а единственное мерило всего и вся — успех со всеми его атрибутами, вроде денег, популярности и т. д. Стать успешным любой ценой — вот завет нового общества, в котором мы существуем. И этот мир создаёт вот таких выродков — мир, детерминируемый либерально-рыночной моралью, дарвинистским отбором и абсолютной экзистенциальной пустотой. Последнее особенно важно — потому что рядом с этими выродками не было тех, кто мог ласково поговорить с ними, тех, кому реально было до них дело.

Такой мир, действительно, пуст — он больше не наполняет смыслами, потому что деньги или шоу в социальных сетях или по ТВ не может заполнить внутренней пустоты, переходящей в мертвечину, и человек больше не ощущает себя живым. Он мёртв изнутри, изначально мёртв. Он мог бы делать больно себе, чтобы почувствовать себя живым, но он слишком труслив, слишком тщеславен, ему ведь так долго внушали, что его персона столь значительная, вот он и идёт убивать других, через них утверждаясь — через их смерть, как бы парадоксально это ни звучало — в жизни. Дикая логика, безумная, но и мир вокруг, его дух, давно отравлены.

Потому я повторю: против системы зла нужно выстроить систему созидания. Таково единственное спасение. И это огромный вызов нашей стране, нашему обществу. Колоссальная работа, которая даже ещё не начата, но без неё невозможно работать и двигаться дальше. Можно только скользить по новой крови.