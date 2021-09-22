Когда Баку ввел проверку иранских грузовиков и автобусов на участке межгосударственной автомагистрали Горис — Кафан, подконтрольном Азербайджану, и определил особые условия для иранских большегрузных автомобилей, перевозящих товары в Армению, стало ясно, что он стал играть на обострение прежде всего с Ираном. А потом уже с Ереваном, поскольку граница между Арменией и Азербайджаном не делимитирована.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

Плюс к этому и попытки сорвать торгово-экономическое сотрудничество между Ереваном и Тегераном, поскольку упомянутым выше маршрутом иранские транспортные компании, доставляющие грузы в Армению, пользовались на протяжении многих лет. Причем факты свидетельствуют, что действия Баку не могли стать сюрпризом как для Ирана, так и для Армении, так как предпринимались попытки решить проблему с помощью дипломатических инструментов. В частности, по этому поводу дипломатические ведомства Азербайджана и Ирана вели переговоры, которые оказались безуспешными. При этом Баку не делал секретов из своих намерений. Как считает директор ИА Turan Мехман Алиев, «на самом деле эти меры направлены против Армении, а не Ирана» и все, что «в последнее время предпринимается на границе, — это давление на Ереван с тем, чтобы побудить его скорее подписать мирный договор, предусматривающий взаимное признание территориальной целостности». И после этого «начать делимитацию рубежей с последующей демаркацией, а также открытие транспортных коммуникаций».

Скорее всего, Азербайджан рассчитывал оказать через Иран нажим на Армению на этом направлении. Тем более что формально иранцы на официальном уровне заявляют о поддержке территориальной целостности Азербайджана и даже как члены Организации исламского сотрудничества (ОИК) осуждали «агрессию Армении», хотя развивали с ней активное экономическое сотрудничество. Но на сей раз Тегеран отказался от поисков компромиссных решений и не стал играть на стороне Баку. «Граница с Арменией — красная линия для Тегерана, — заявил в этой связи представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. — Мы обеспокоены тем, что это может отрезать от нас Ереван». Ведь Тегерану предложили осуществлять провоз грузов в Армению и в Нагорный Карабах по обходному пути через Физули или Джебраил. Вслед за этим в армянских и азербайджанских СМИ была развернута настоящая информационная война.

Yakovlev Sergey Дорога Капан — Горис

Баку обвиняет Иран в непоследовательности действий в период второй карабахской войны, в поддержании отношений с «сепаратистским режимом в Карабахе», в «неискренности» по отношению к Азербайджану, в том, что в момент этой войны Тегеран использовал «акции устрашения Азербайджана», размещая видео военных колон с техникой КСИР близ азербайджанской границы, посылал без консультаций в Москву делегацию во главе с заместителем главы МИД Аббасом Аракчи и так далее. Что же касается Ирана, то он, как утверждает один из иранских экспертов, «контроль Азербайджана на границ с Арменией воспринял как ущемление своего государственного престижа», исходя из того, что некогда территории современных Азербайджана и Армении входили в Персидскую империю и эти государства продолжают оставаться «в зоне его исторических и политических интересов». Поэтому в Тегеране повышенную политическую раздраженность вызывает военно-политический альянс между Баку и Анкарой с проекцией на фактор проживания в Иране многих миллионов людей, считающих себя азербайджанцами.

То есть все «болячки», которых в обычных условиях в Азербайджане и в Иране предпочитают не упоминать, стали вылезать наружу, и опасность в том, что это может привести в двух странах к осложнениям внутриполитического характера. Так, в мечетях Ирана уже звучат угрозы в адрес Баку, поводом для чего стали военные учения Азербайджана, Турции и Пакистана и введенный погранично-таможенный контроль над иранскими грузовиками на дороге Горис — Кафан. В социальных сетях появляются видео, на которых КСИР ведет военную колонну с техникой к азербайджанской границе. Помимо того, раздаются призывы изменить внешнеполитический подход Ирана к Азербайджану, включая такие меры, как завершение строительства железной дороги Решт — Астара, обеспечение развития сотрудничества в банковской, энергетической, торговой сферах, взаимодействие на Каспийском море. Россия, конечно, внимательно наблюдает за развитием ситуации, понимая, что все может оказаться гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

КСИР

Любой неосторожный шаг может стать импульсом для нового поворота событий. В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «инциденты на азербайджано-армянской границе не имеют ничего общего с карабахским конфликтом», а «проблема должна быть решена исключительно мирным, переговорным путем». При этом Россия готова помогать процессу делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией. Но для этого необходимо изменить политическую ситуацию в регионе, добиться чего очень непросто даже при посреднических усилиях Москвы по нормализации отношений между двумя странами.