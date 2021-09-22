Государственный Эрмитаж начал продавать с открытых аукционов цифровые права на свои картины, которые облечены в уникальные цифровые коды (NFT-токены). Цифровые копии мировых шедевров выпущены лимитированной серией. Кроме непосредственно музея на этих сделках заработает и посредник, но при этом в карточках госзакупок на услуги последнего название компании скрыто. Есть данные, что посредником в многомиллионных сделках государственного учреждения, может выступать компания Полины Бондаревой — дочери главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

О проекте и сделках

Проект «Ваш токен хранится в Эрмитаже» представляет собой выпуск музеем лимитированной серии цифровых кодов (NFT-токенов) пяти мировых шедевров и их продажу. Каждый победитель аукциона получает видео в формате NFT с моментом подписания купленной ими копии руководителем музея Михаилом Пиотровским.

Аукционы проходят на маркетплейсе криптобиржи Binance, которую возглавляет Хелен Хай.

Стартовая стоимость каждой цифровой работы — 10 000 BUSD (криптовалюта), а средства, вырученные от сделок, перейдут Эрмитажу.

Самая дорогая работа — «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи — была продана в сентябре 2021 года первой более чем за 150 500 BUSD, что составляет примерно 11 млн рублей. «Юдифь» Джорджоне оценили в 65 000 BUSD (около 4,752 млн рублей), «Куст сирени» Винсента Ван Гога — в 75 000 BUSD (5,4 млн рублей), «Композицию VI» Василия Кандинского — в 80 000 BUSD (около 5,8 млн рублей), а «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне — в 74 000 BUSD (5,4 млн рублей).

Леонардо да Винчи. Мадонна Литта (фрагмент). 1490—1491

Секретный посредник?

Помимо музея, свою долю от сделок получает и посредник. На сайте госзакупок федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» фигурировало в двух тендерах, связанных с оказанием услуг на реализацию NFT на Маркетплейсе и оказанием услуг на создание и реализацию РИД (NFT токенов). Оба проходили в формате «закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (прямая закупка)». Одна состоялась 23 июля 2021 года на сумму 1 млн рублей, а вторая — 17 сентября 2021 года, и сумма составила 15 млн рублей.

В июльском контракте оговаривалось, что принципал даёт задание агенту, который, действуя от имени принципала, создает первичные цифровые копии, а уже используя их, создает высококачественные репродукции произведений искусства на физическом носителе (например, бумаге) и «обеспечивает условия для нанесения автографа на репродукции». Помимо этого, агент создает вторичные цифровые копии с автографами и облекает их «в форму NFT — конечный результат интеллектуальной деятельности (РИД)». Также в задачи агента входит обеспечить реализацию NFT на маркетплейсе, перечислить музею вырученные деньги.

Срок действия договоров составляет один год, а «агентское вознаграждение выплачивается на основании отчета агента, согласованного сторонами, по итогам работы агента за отчетный период (календарный месяц, в котором были реализованы NFT) из средств, полученных от реализации NFT, посредством удержания агентом».

Дарья Драй ИА REGNUM Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский

В обоих случаях данные того самого единственного поставщика были скрыты и ни в одном документе не фигурировали. Между тем 13 сентября 2021 года основательница компании «Мастерс» Полина Бондарева в комментариях изданию «Бумага» сделала интересное заявление. Именно её фирма запустит в России первую площадку по продаже NFT-искусства. До 11 октября 2021 года «Мастерс» отберёт произведения, которые будут реализованы на торговой площадке.

Запустят площадку при кураторстве Дмитрия Озеркова, который является заведующим отдела в Эрмитаже и преподавателем школы «Мастерс», фигурирующим на официальном сайте последней. Озерков также руководитель проекта «Эрмитаж 20/21». Именно в рамках этого проекта в марте 2021 года была анонсирована первая выставка произведений искусства, выполненных в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Секретный агент оказался не таким уж секретным?

О бизнесе Бондаревой и активах семьи Кудрина

Основательница компании «Мастерс» — Полина Бондарева, чьи данные идентичны данным дочери главы Счётной палаты Алексея Кудрина.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

Алексей Кудрин является соучредителем АНО высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге». Также в число соучредителей входит и Михаил Пиотровский — гендиректор Эрмитажа.

Возвращаясь к активам Бондаревой.

Компания «Мастерс», в которой она владеет 100% доли, учреждена в июле 2006 года, прописана в Санкт-Петербурге. Фирма по основному виду деятельности работает в сфере дополнительного образования детей и взрослых. Уставный капитал минимален — 10 тыс. рублей. Бондарева также является директором этого актива.

За 2020 год ООО указало выручку в размере всего 2,857 млн рублей против 4,069 млн рублей годом ранее. Чистая прибыль по итогам пандемийного года составила всего 524 тыс. рублей. То есть дополнительное финансирование, например агентские от Эрмитажа, не помешает.

Помимо вышеупомянутого «Мастерса», у Бондаревой в активе есть действующий с 2015 года в той же сфере статус ИП.

Цитата из видео «Полина Бондарева: «Это дает уникальную возможность познакомить широкую аудиторию с художниками"» пользователя Alexander Foundation. youtube.com Полина Бондарева

Также совместно с Натальей Удаловой она была соучредителем некоммерческого партнерства содействия деятелям культуры «Гран-при Санкт-Петербурга», которое было ликвидировано в конце августа 2021 года.

Из действующих активов у дочери Кудрина есть также 49% в ООО «Нево-центр», которое создано в июне 2005 года, основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Выручка этой фирмы по итогам 2020 года была 62,037 млн рублей против 52,294 млн рублей годом ранее при чистой прибыли — 38,837 млн рублей и 32,309 млн рублей, соответственно.

Директор ООО «Нево-центр» — Экрам Насибулин, владелец оставшейся доли — Рушан Насибулин. Последний также является владельцем компании «Инпромтех» (деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора), 50% в ООО «Карамазов Отель», 33% в ООО «Правда девелопмент» и 8% в ООО «Волна». Две последние компании работают в сфере недвижимости.

Бизнес-интересы жены Кудрина

Бизнесом в семье бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина занимается не только дочь, но и супруга.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

С февраля 2020 года Ирина Тинтякова имеет статус московского индивидуального предпринимателя (ИП) в сфере организации конференций и выставок.

В ЕГРЮЛ за Ириной Тинтяковой также закреплено участие в создании благотворительного фонда «Северная корона» и участие в создании в 2013 году АНО «Интеллектуально-лекционный клуб «418» (деятельность в области отдыха и развлечений). Соучредитель — Надежда Оболенцева.

Из официальной отчётности на сайте ФНС известно, что клуб «418» в 2020 году имел остаток средств на конец года в размере 14,362 млн рублей, а за отчётный период ему поступило 6,9 млн рублей в виде взносов и иных целевых поступлений. Источники не раскрываются.

На сайте клуба уточняется, что он «ведет свою деятельность и развивает образовательные программы в Москве и Санкт-Петербурге», проводя в том числе и мероприятия закрытого формата. Клуб позиционирует себя как культурная платформа, при поддержке которой проводят спектакли и встречи с участием известных лиц, снимают документальные фильмы.

Среди своих партнёров клуб называет медиатеку Гоголь-центра, международный фестиваль-школу «Территория», журнал «Сеанс», Фонд Анатолия Васильева, международный фестиваль «Дни российского кино», Третьяковскую галерею и других.

Более того, на странице «Герои» клуба в числе известных деятелей культуры, фигурирует и Алексей Кудрин, который в этом клубе проводил ряд лекций. Есть в списке лекторов клуба «418» и Михаил Пиотровский — директор Эрмитажа.