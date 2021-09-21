Глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас посетил 20 сентября Дель-Рио, штат Техас, где разбили лагеря почти 15 тыс. нелегальных мигрантов. Репортеры набросились на политика с вопросами по поводу якобы чрезмерно грубого обращения американских пограничников с нелегалами, преимущественно прибывшими с Гаити.

U.S. Customs and Border Protection Конный патруль американских пограничников

Камеры новостных агентств и фотографы зафиксировали в воскресенье, 19 сентября, сцену у Рио-Гранде, где сотрудники Пограничного патруля на лошадях гнались за мигрантами, пытаясь оттеснить их к мексиканской границе.

После того как к вечеру 20 сентября видео распространилось в интернете, спровоцировав волну возмущений, Майоркас пообещал провести официальное расследование.

U.S. Department of Homeland Security Алехандро Майоркас

Издание Fox News обратило внимание на то, что большинство СМИ драматизировали историю, заявив, что пограничники якобы использовали кнуты.

Одним из первых шум поднял демократ Сойер Хакетт, поделившись изображениями агентов пограничного патруля в Twitter: «Пограничный патруль верхом на лошадях окружает гаитянских беженцев с хлыстами. Это непостижимая жестокость по отношению к людям, спасающимся от катастрофы и политического краха. Администрация должна остановить это». Этот твит стал вирусным и привлек внимание ведущей MSNBC Джой Рид. «Это просто отвратительно. Это изображения 2021 или 1851 года???» — отреагировала Рид.

Несколько законодателей-демократов поддержали слухи. «Неважно, кто является президентом, наша иммиграционная система жестока по отношению к иммигрантам и способствует их обесчеловечиванию. Иммиграция не должна быть преступлением, а ее криминализация — относительно недавнее изобретение. Это пятно на нашей стране», — написала представитель от штата Нью-Йорк Александрия Окасио-Кортез.

Издание Fox News отмечает, что один из агентов пограничного патруля осудил вирусный твит, объяснив: «Мы не носим кнуты, и единственное, что я вижу в их руках, это вожжи». Он добавил: «Пограничная служба отлично работает, когда речь о тренировках. Конный патруль ни за что не стал бы хлестать иностранцев. Хлысты не выдаются и не разрешены к использованию».

Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post и Fox News.

Glysiak Рио-Гранде

«И еще одна лакомая деталь… это резвые лошади породы квортерхорс, выведенные и обученные следить за скотом и не давать коровам разбегаться. Лошадь настигает корову и делает все возможное, чтобы повернуть ее назад. Таким образом, вы видите, как лошадь пытается повернуть толпу назад. Неважно, кто это — люди или скот. Они выведены и обучены поворачивать назад всё, на что они направлены. Очень безопасная форма контроля стада», — объясняет LindaF.

«Все эти кадры выглядят так же постановочно, как слухи о том, что гаитяне пересекают границу с Мексикой. Почему этого никогда ранее не происходило в истории США? Гаитяне не ходят через границу Мексики», — отмечает @67lld.

«Если они ведут себя как животные, тогда обращайтесь с ними и загоняйте их в угол как животных. Америка — это нация законов и ТОЧКА! Они нарушили закон, приехав сюда нелегально. Если вы не уважаете законы, убирайтесь и не лезьте. Возможно, если бы они потратили столько энергии на восстановление своей родины, они были бы продуктивным обществом», — осуждает AmericaIsGreat540.

«Еще не изобретен прибор, способный измерить мое безразличие. Просто уберите их из страны», — пишет beastmaster2001 99 .

«Мы живем в стране лошадей и довольно легко отличить обычное снаряжение, такое как вожжи, от кнута! На этих видео не видно никаких кнутов. Также на фотографиях не видно, что вожжи используются как кнут… вожжи помогают контролировать лошадь. У пограничников в любом случае не было бы хлыстов», — рассуждает 2son.

«Может быть, нам стоит начать сбор средств для покупки миллиарда хлыстов для пограничников?» — иронизирует Vtright.

«Не знаю, как у других, но если увеличить фотографию, то кажется, что агенты пытаются контролировать поводья лошадей, а не душат всех подряд кнутами! Дайте мне передохнуть!» — отмечает papaw20.

Cbp.gov Американский пограничник

«Именно это и происходит. Они сделали снимок под углом, где бразды висят. Эти идиоты начали распространять слухи о кнутах», — отвечает DragoWF.

«Учитывая тот факт, что это вторжение и, по сути, акт войны, мигрантов следует встретить силой; в частности, высокоскоростными снарядами», — комментирует randalar.

«Мейнстримным СМИ лучше бы иметь на руках видео, потому что я не верю ничему, что они говорят, и даже не всему, что у них есть на видео», — комментирует vetteacher133.

Напомним, что США намерены выслать многих мигрантов, расположившихся у моста в Дель-Рио.

Начиная со среды, 23 сентября, ежедневно будут вылетать семь рейсов для депортации мигрантов, сообщает Associated Press со ссылкой на американского чиновника, не уполномоченного обсуждать этот вопрос публично.

Рейсы будут отправляться из Сан-Антонио, но власти могут добавить в список Эль-Пасо, сказал чиновник.

Ранее один из мигрантов по имени Мондезир Сириен рассказал для Reuters, что он потратил около $15 тыс., чтобы уехать из Гаити в США.