Информация о том, что компания «Яндекс.Такси» в честь своего десятилетия решила выделить 20 млн рублей для оплаты обучения водителей-партнёров IT-профессиям, спровоцировала дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 21 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Лазебный ИА Красная Весна Яндекс. Такси

»Так я и вижу картину: старший разработчик интерфейсов — Кахрамонжон Махаматжонович, хочу устроиться к вам в компанию. Опыт работы — 3 года в «Яндекс.Такси». Кто понимает, как устроен мир, видят, что «Яндекс» попросту издевается над своими водителями. Реальной помощью с образованием это назвать сложно, разве что доле процента из числа водителей посчастливится использовать полученные навыки на деле», — предполагает Константин Г.

Многие пользователи не поверили в то, что данная инициатива найдёт широкий отклик со стороны водителей «Яндекс.Такси». Граждане убеждены, что многие просто не решаться попробовать в качестве IT-специалиста.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Яндекс. Такси

«Интересно увидеть лица этих водителей, когда они услышат простые для IT-сферы понятия: полиморфизм, инкапсуляция, рекурсия, конкатенация, инкрементация, идемпотентность и др. Как-то это несерьёзно, мне кажется», — пишет Дмитрий К.

Некоторые комментаторы отмечают, что «Яндекс» — не первая компания, которая решила вдруг обучить своих сотрудников высоким технологиям. Фирма попросту решила скопировать подход американских компаний, чтобы соответствовать современным тенденциям.

«Ну, в целом такая тенденция во многих компаниях по всему миру. Вон, американский «Амазон» грузчикам на складе тоже даёт образование. Радует, что у нас на эту проблему не положили болт, а следуют мировым тенденциям», — пишет Kostya M.

Часть людей считает, что такой «подарок» для водителей на самом деле является «подарком» для компании «Яндекс», которая оказалась в центре скандала из-за расследования её причастности к монополизации рынка, и ей крайне необходим позитивный информационный фон.

«Это делается только лишь ради самопиара. Все эти гигантские компании постоянно оказываются в центре скандала, поэтому необходимо поддерживать свою белую и пушистую репутацию подобной профанацией. Ясное дело, что деньги «Яндекса» будут потрачены впустую, но зато какой благоприятный фон вокруг компании появится!» — указывает Андрей Б.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Яндекс.Такси

Ряд пользователей указывает на то, что благодаря таким новостям у многих может сложиться неверное впечатление об IT-сфере. На самом деле это очень сложное и труднодостижимое направление.

«Среди народа сложилось мнение, что профессия программиста стала настолько доступной и простой, что не нужно учиться даже в вузе. Мол, достаточно купить курс на каком-то сайте или получить его от «Яндекса», и всё, и синица, и журавль — оба оказались в руках. Странно, что хирургов так быстро не учат. Хотели бы лечь на операционный стол к человеку, обучавшемуся по онлайн-курсу?» — задаётся вопросом Иван А.

Нашлись и те, кто призвал водителей «Яндекс.Такси» всё-таки попытать удачу и попробовать себя в качестве IT-специалистов.

«Несмотря ни на что, я желаю парням, которые крутят баранку 24/7, не терять возможности и воспользоваться данной услугой. Кто знает, может, вам пригодится эта информация», — написал Владимир Л.

Напомним, 21 сентября пресс-служба компании «Яндекс.Такси» сообщила о том, что фирма в честь своего десятилетия решила выделить 20 млн рублей для оплаты обучения водителей-партнёров IT-профессиям.