Информация о том, что Министерство промышленности и торговли России предложило увеличить число участников программы льготного автокредитования, включив в данный список работников учреждений государственной системы образования, вызвала обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 21 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

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«Правильная инициатива, людям надо помогать, создавать для них льготные условия. Но всё-таки на этом останавливаться нельзя, необходимо навести порядок в экономике России, повысить людям зарплаты, снизить цены в магазинах, иначе любые льготы нивелируются ростом цен. Власти должны смотреть дальше своего носа», — написала Любовь Н.

Многие пользователи согласились с тем, что данная инициатива носит безусловно позитивный характер, но многим она показалась крайне недостаточной, ведь в России множество людей сводит концы с концами.

«Больше было бы толку, если бы цены такими темпами не поднимали на всё подряд в стране. А всучить учителю очередной кредит на что-либо — большого ума не нужно», — поделился своим мнением Николай Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что гражданам, желающим приобрести автомобиль, не столь важны льготы, сколько высокая и стабильная заработная плата, чтобы приобрести транспортное средство в кредит и вовремя совершать платежи.

«Вы лучше зарплаты повысьте гражданам, а не кормите банки и страховые, которые на сумму скидки навязывают втридорога свои продукты. Нам ваши льготные программы никуда не упёрлись. Будет достойная зарплата — будут и покупки без банковской кабалы», — считает Михаил З.

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Часть людей считает, что на потребительском рынке в России творится откровенный хаос и подобные подвижки со стороны государства, в плане помощи населению, делают только хуже, как это уже было с льготной программной ипотеки для молодых семей.

«Обеспечьте безопасность и достойную зарплату! Обеспечьте соблюдение закона на потребительском рынке! Никому ваши льготные кредиты не нужны! Аналогичный абсурд, как и с недвижимостью: цены задрали так, что никакая ипотека не нужна!» — указывает Алексей С.

Ряд пользователей и вовсе высказали своё неодобрение системе кредитования, которая, по мнению людей, закабаляет граждан, делая из них рабов.

«Весь мир подсажен на эти кредиты. Поэтому у людей мизерные зарплаты и пенсии. Поэтому люди и берут их. Всем жить хочется, что-то покупать, где-то жить, на чём-то ездить. Пока не изменится отношение государства к своим гражданам, так и будет», — пишет Виолетта Р.

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«Вообще надоели с этими кредитами. Я никогда в жизни их не брал, но мне всё равно каждый день, а то и даже не по одному разу, всё названивают и названивают из этих банков и всё настойчиво предлагают, и вовсю уговаривают взять у них кредит. Этот уже осточертевший «спам», длящийся годами, думаю, уже надоел всем жителям у нас в стране», — убеждён Никита М.

Напомним, 20 сентября на портале проектов нормативных правовых актов появилась информация о том, что Министерство промышленности и торговли России предложило увеличить число участников программы льготного автокредитования, включив в данный список работников учреждений государственной системы образования.