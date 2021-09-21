Заявление вице-спикера Верховной рады Елены Кондратюк о том, что Москва манипулирует газовым рынком и использует искусственный рост цен на сырье «как политическое оружие для давления как на Украину, так и на Европу», вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 21 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

«Если бы они пользовались альтернативными источниками энергии, то заявляли бы, что Россия присылает им тучи, чтобы солнце не светило и не заряжало батареи, и отнимает ветер, который весь остаётся на территории РФ, поэтому ветровые станции их были без движения», — считает Максим А.

Многие пользователи пришли к выводу, что никто, кроме самих властей Украины, не может быть виной роста тарифов.

«Резкое повышение мировых цен на газ, низкая компетентность «Нафтогаза» и правительства, отказ от долгосрочного контракта с Газпромом — и во всем этом, конечно же, виновата Российская Федерация. Украинцы, вам самим от себя ещё не тошно?» — обращается Антон П.

«Сами же отказались покупать газ у России. Теперь Россия виновата. Это как, придя в магазин, сказать продавщице: «Иди на хутор со своим хлебом». Придя домой, своим сказать так: «Я не стал покупать хлеб в этом магазине. И то, что у нас нет хлеба — это магазин виноват». Честно. Они уже надоели. Как они там не поймут. В мире три страны, которые управляют миром. Россия. США. Китай. Украина здесь и рядом не стоит. Только дурак может ругаться с соседом и жаловаться тем, кому они не нужны. За семь лет прошло, а они так ничего и не поняли», — пишет Danro B.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Некоторые комментаторы отмечают, что украинское руководство только сейчас решило обвинить Россию в манипуляции ценами, хотя тарифы на Украине повысились ещё в начале года.

«Это неудивительно. Удивительно другое. То, что они при повальном воровстве и казнокрадстве чиновников на Украине только сейчас додумались Россию обвинить в росте тарифов. Цены-то ещё с начала года подняли, а они лишь к концу очухались», — отмечает Святослав К.

Часть людей призывает Украину обратить свой взор в сторону Америки, которая всё это время обещала Киеву непосильную помощь, в том числе и с газом.

«А почему только Россия виновата? Им же вроде звёздно-полосатые уже обещали танкерами свой газ присылать, так почему бы не покупать его? Рынок он вроде и в Африке рынок, не хочешь — не бери», — указывает Александр С.

Ряд пользователей указывает на то, что испытывает жалось к украинцам, которые оказались брошенными на произвол судьбы.

(сс) Ivan Bandura Украинцы греются у костра во время Майдана

«Как же жаль «независимую» Украину. Наш газ закупают в Европе по бешеным ценам, уголь теперь будут привозить из США (если довезут, конечно), электроэнергию регулярно приходится просить у клятых москалей, а свинину и вовсе закупают в России! И самое главное — семь лет ждут, нервничают (рвы роют, колючую проволоку ставят), все глаза проглядели, ну когда же наконец-то мы на них нападем! А «агрессор» на войну всё почему-то не является!» — пишет Татьяна С.

Напомним, 20 сентября вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк заявила во время заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций о том, что Москва манипулирует газовым рынком и использует искусственный рост цен на сырье «как политическое оружие для давления как на Украину, так и на Европу».