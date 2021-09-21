Тюменцы скорбят вместе с пермяками в день траура по погибшим в госуниверситете от рук беспощадного стрелка. Многие отмечают, что в России бесконечную вереницу «колумбайнов» языки истёрлись уже обсуждать. А подростки продолжают стрелять в школах, колледжах и вузах. Ведь прошло лишь четыре месяца после стрельбы в казанской гимназии №175…

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Напомним, 18-летний студент Тимур Б. открыл стрельбу в Пермском университете, убив шесть человек и ранив более 20. Его тоже ранили при задержании и охраняют сейчас как зеницу ока от желающих растерзать его на куски. Лучше б так школы с вузами охраняли, отмечают в Сети.

Тюменцы отмечают, что видеонаблюдение в городе — вещь хорошая, как и кибербезопасность, о которой твердят чиновники который год. Но где реальная безопасность, ощутимая? В пермском студгородке охранник был убит первым. Насколько он был квалифицированным, задаются вопросом тюменцы.

«В школе на улице Советская, например, стоит охранник, которого сложно назвать таковым. Там стоит женщина пенсионного возраста, я против неё лично ничего не имею, но ей не место в охране. Ведь на подобные поступки, как в Перми, идут не с палками, да если и с палками, то женщина вряд ли сможет отбиться. Такие, как пермский и казанский стрелки, вряд ли бы пошли на такое, если бы знали, что школу охраняет хорошо подготовленный охранник, а не бабушки с бейджиками. Эта безответственность уже начинает походить на болезнь», — пишет участница паблика «Боровский Luxury | Тюмень».

«Допустим, там на входе сидел бы 21-летний росгвардеец, втыкал бы в телефон и был бы первой жертвой. Невозможно блокпосты возле всех учебных заведений поставить», — сомневаются в паблике «Типичная Тюмень».

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Вместе с тем важна работа школьных психологов. Нужна психологическая профилактика и студентам. Уловить внешние признаки очередного стрелка весьма сложно. Замкнутость, увлечённость компьютером и конспирологическими теориями — это признаки каждого третьего современного подростка, если не второго.

Многих поразили откровения матери стрелка, которая характеризует своего сына «идеальным ребёнком», который не курит, не употребляет алкоголь и вообще не склонен к агрессии.

При этом она знала о желании сына приобрести оружие, а отец даже добавил денег на приобретение ружья.

«Сын, который ни разу не охотник, устанавливает сейф для оружия в своей комнате, покупает ружье, патроны. Вопросы у родителей вообще не возникли? Эту мадам нужно привлечь к суду, как соучастницу подготовки преступления, однозначно», — считает комментатор в том же паблике.

Помимо этого, некоторые тюменцы требуют запретить СМИ, блогерам, пабликам, обычным пользователям соцсетей накручивать посещаемость и просмотры «на всех этих «колумбайнах», приравнять к экстремизму подогревание интереса к подобным историям и даже наложить ощутимые штрафы.

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«Это всё заразительно, особенно для неокрепшей умом молодежи, живущей в «стрелялках и бродилках», — напоминает тюменка в паблике «72.ru — новости Тюмени».

Её мнение поддержало большинство, которое считает, что должен быть контроль за интернет-перекрёстками, которые то к политикам недобросовестным приводят, то в детскую проституцию, то к физическому уничтожению обидчиков.

«Подростки варятся в собственном социуме и копируют друг друга. Ведь все эти неформальные группировки суть есть поиск единомышленников во враждебном им мире. Ладно бы всем хором косплеили. Они снимают драки, унижения на телефоны, скоро будут убивать ради игры и развлечения. Уже убивают», — пишет разгневанный тюменец.

«Да тут вопрос ко всем: к психиатру, к маме, к папе, к продавцу оружия, к государству в конце концов. Вспомним про Керчь или Казань. Шумиха прошла, и все успокоились. А ведь там обиженный в мае девять человек убил. В школах, в универах все расслабились и забыли, что живёт среди нас сейчас какой-то подросток и в мыслях уничтожает людей и вынашивает план мести», — вторит ему другой комментатор.

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«Хайпа хотят. Известности. Привет тик-току. Он же теперь «звезда». Его теперь обсуждать будут ещё несколько месяцев. Психологи страны будут давать свои заключения в студиях телеканалов с умными лицами. Кто-то будет ещё его защищать, говоря, что взрослые где-то недосмотрели, педагоги и т. п. Какие у него проблемы были? Вы посмотрите, у них модной стала эта дичь. Он даже каску «для красоты» надел, сфоткался перед этим и у себя на странице в ВК выложил. Зажравшееся поколение конченых эгоистов. Вот и всё», — считает комментатор паблика «Типичный Тобольск».

Факт, что трагедии со стрельбой в учебных заведениях России не прекращаются, безусловно, говорит, что мы не можем справиться с ситуацией, где-то и в чём-то всем обществом допускаем оплошность, вздуваем волны негодования в ожидании бури. И самое страшное в пермской трагедии — это ощущение многоточия.