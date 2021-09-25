Итак, коллизия фильма задает жесткие условия: США, предвыборная гонка, до выборов остался какой-то десяток дней. И вдруг возникает угроза, что подробности сексуального скандала в Белом доме станут известны широкой массе избирателей. Для спасения ситуации привлекают лучших специалистов. И эти специалисты, до сих пор работавшие на Голливуд, начинают «войну с реальностью». Для начала — организуя оборону против атаки конкурента на выборах, а там и переходя в наступление на умы избирателей.

Цитата из к/ф «Плутовство». Реж. Барри Левинсон. 1997. США

«Нам не нужно, чтобы в это верили, нам нужно только отвлечь внимание»

Главный информационный мастер на все руки продюсер Стэнли Мотсс для начала запускает слухи о кризисе, потом возникает и сам план кризиса, а потом подтягивается и вера в то, что президент спас США от чудовищной катастрофы. Куда же бьет «Мастер» Мотсс, чтобы добиться успеха? По базовым, основным чувствам — страх перед «кризисом» привлекает внимание, «война с Албанией» удержит это внимание у экранов столько, сколько понадобится. СМИ начинают поддерживать ситуацию по собственной инициативе, переключившись со скандальной истории с президентом на, как им кажется, более соблазнительную сенсацию. От горячих новостей к ужасающим (постановочным) кадрам, от сообщений о секретных операциях к вызволению из плена (фальшивого) героя-американца, с каждым шагом удаляясь от скандальчика в Белом доме и увеличивая шансы президента на переизбрание. Массовая поддержка простых американцев добавляет в поток искусственно вызванного патриотизма мощную струю идиотского восторга. Творцы выдуманных новостей тоже в восторге:

«Война — это шоу-бизнес»

Цитата из к/ф «Плутовство». Реж. Барри Левинсон. 1997. США

Но против кого ведется такая война? Война всех против всех, только разделившись на «банды», например, политические партии. А как же настоящий патриотизм, национальное единство и прочие лозунги? А вот так, если население твоей страны враг, поверивший «неправильному» политику, то обмануть его — доблесть. И продолжается война, в которой основным оружием служат искусственные миражи, затмевающие неудобную правду. Тем же, против кого направлены военные действия в новой войне, простым гражданам, предназначена роль «чем сильнее надуем, тем громче хлопнут». Тем более что в качестве надувалы привлечен жаждущий признания продюсер, угнетенный тем, что ему всегда приходится быть в тени сценариста и режиссера. Поле боя — головы условного населения США, и эти головы беспощадно бомбардируются ловкими творцами постправды. На этом фоне приключения главных героев ленты «Плутовство», преодолевающих новые и новые препятствия, встающие на их пути, создают, казалось бы, идеальную сатирическую комедию.

Цитата из к/ф «Плутовство». Реж. Барри Левинсон. 1997. США

Из области курьезов. Надо же такому случиться, чтобы почти сразу после выхода в свет этой ленты начался скандал 1998 года с участием президента Билла Клинтона и обвинившей его Моники Левински. Тут уже не просто «хвост виляет собакой», тут «жизнь следует за искусством»…

Но почему же фильм, исполненный как комедийный, оставил теперь такое тяжелое чувство у многих его посмотревших? Не потому ли, что в схему «политики развязывают информационную войну против своего народа» верится как никогда? Да и то, что выглядело такой свежей находкой в 1997-м, стало ненавистной и обрыдшей реальностью в 2021-м, где информационное поле превратилось в поле битвы различных «правд». Параллельно с этим людей раз за разом призывают не верить ни во что такое, развенчивают «теорию заговора» и выставляют сумасшедшими тех, кто пытается оперировать фактами, возвращать разговор в русло доказательности. И вот гениальная находка на случай, если серьезная доля обывателей и согласится с тем, что массовое надувательство через «фальшивые новости» это обычная, но преступная часть сегодняшнего мира. Для таких можно снять плутовскую комедию, предложив посмеяться над создавшимся положением. «Да, они делают из нас дураков, давайте воспримем это как шутку». А о том, что на кону в этих играх может оказаться не рейтинг очередного бесполезного президента, а жизнь тех самых обывателей, которых надувают, сообщать не обязательно.

Цитата из к/ф «Плутовство». Реж. Барри Левинсон. 1997. США

И пусть на экране условные США, разве от этого легче? Как вообще возможно, чтобы в современном «информационном» мире схемы, подобные коллизии «Плутовства», вообще имели успех? Ответ содержится в прологе фильма:

«Почему собака виляет хвостом? — Потому что собака умнее, чем хвост.

Если бы хвост был умнее, он вилял бы собакой».

Похоже, что нам приходится жить в эпоху, когда «хвост» обрел уверенность в своем интеллектуальном превосходстве над «собакой». Готовность откликаться на раздражение основных эмоций без критической оценки источника раздражения ставит общество в положение беззащитной жертвы манипуляций, такое «безмозглое существо», как современное общество, приходится держать под контролем хотя бы для того, чтобы население твоей страны не угнал в свое идеологическое стойло предприимчивый манипулятор-конкурент. А может, попробовать воззвать к человеческому разуму, постараться вернуть способность к критическому мышлению взрослым, социально ответственным людям? Или манипуляторская воронка окончательно засосала тех, кто ее породил, заставив их поверить в свою абсолютную эффективность? Кроме того, после таких усилий, затраченных, чтобы усыпить население, начинать его будить, заставляя думать? Нет, это просто нелогично.

Цитата из к/ф «Плутовство». Реж. Барри Левинсон. 1997. США

Из недавних и всё еще продолжающихся примеров пропагандистских усилий, «превозмогающих все», — коронавирусная эпопея. Пусть и не каждое слово в этой истории ложь, но ведь лживых «фактов о коронавирусе», выдававшихся за истину, всплывает всё больше. Интересно, что пропагандистский раж «борцов за народное здоровье» последнее время начал менять интонацию. Боятся разбудить разум, «виляя собакой» слишком сильно? Может быть, не всё еще потеряно и к людям возвращается способность думать «дальше собственного носа»?

Цитата из к/ф «Плутовство». Реж. Барри Левинсон. 1997. США

Что же до фильма Барри Левинсона из 1997 года, теперь его можно воспринимать как талантливую, но совсем не оптимистичную шутку. Для пришествия оптимизма придется сделать так, чтобы «я видел это по телевизору» перестало быть равно «истинной правде».