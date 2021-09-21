В Южной Корее обсудили выступление президента Мун Чжэ Ина и бойз-бенда BTS на мероприятии, посвящённом Целям устойчивого развития.

Цитата из видео «190113 LOVE YOURSELF CONCERT in Nagoya — DNA japanese ver. 방탄소년단 BTS 정국 JUNGKOOK Focus» пользователя I DARE U JK. youtube.com Концерт группы BTS

Согласно южнокорейским СМИ, Мун Чжэ Ин стал единственным главой государства, приглашённым на данное мероприятие, открывшееся в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В своей речи глава Южной Кореи отметил, что началом всеобъемлющего международного сотрудничества является решение проблемы неравномерного распределения вакцин в эпоху коронавируса.

Мун Чжэ Ин подчеркнул необходимость совместного противодействия климатическим изменениям и ликвидации разрыва в развитии информационных технологий. Он призвал всё международное сообщество объединиться в решении этих проблем.

President.go.kr Мун Чжэ Ин

В мероприятии также приняли участие члены южнокорейской поп-группы BTS. Они были приглашены в качестве спецпредставителей президента по вопросам культуры и будущих поколений, а также представителей молодёжи всего мира.

В своём выступлении музыканты сообщили, что молодёжи нужно не бояться перемен, а приветствовать их. Они также призвали всех жить с позитивным настроем, несмотря на трудную ситуацию в связи с пандемией коронавируса.

На мероприятии также был представлен видеоклип на музыкальную композицию «Permission to Dance», снятый в штаб-квартире ООН. В видео певцы заложили призыв к преодолению пандемии коронавируса.

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«Что бы делал президент, если бы BTS не было?» — интересуется duat***.

«Президент несёт какую-то чушь…» — пишет aplu***.

«Зачем нужно было ехать в США, когда можно было просто выступить на сессии посредством видеообращения?» — вопрошает do72***.

«Почему тему о правах человека в КНДР не подняли?» — спрашивает ch1e***.

«Почему они устроили концерт?» — интересуется skya***.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

«Мун Чжэ Ин просто использует BTS», — пишет tndu***.

«Перестаньте прикрывать президента, как только вы перейдёте черту, от вас попросту избавятся», — призывает wlgm***.

«ООН — это вам не место для развлечений!» — отмечает saam***.

«От того, что ребята выступили на ГА ООН, изменится мир?» — интересуется wooy***.

«Мун Чжэ Ин, только попробуй запятнать репутацию парней», — пишет 5215***.

«Мне стыдно за наше правительство», — негодует s0s0***.

«О чём думают BTS?» — интересуется boyj***.

«Считаю, что время и место для выступления было подобрано неправильно. Мне стыдно за этот поступок», — пишет thfk***.

«Я горжусь BTS», — восхищается miss***.