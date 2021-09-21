«О чём они думают?» — в Южной Корее обсудили выступление BTS на ГА ООН
В Южной Корее обсудили выступление президента Мун Чжэ Ина и бойз-бенда BTS на мероприятии, посвящённом Целям устойчивого развития.
Согласно южнокорейским СМИ, Мун Чжэ Ин стал единственным главой государства, приглашённым на данное мероприятие, открывшееся в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В своей речи глава Южной Кореи отметил, что началом всеобъемлющего международного сотрудничества является решение проблемы неравномерного распределения вакцин в эпоху коронавируса.
Мун Чжэ Ин подчеркнул необходимость совместного противодействия климатическим изменениям и ликвидации разрыва в развитии информационных технологий. Он призвал всё международное сообщество объединиться в решении этих проблем.
В мероприятии также приняли участие члены южнокорейской поп-группы BTS. Они были приглашены в качестве спецпредставителей президента по вопросам культуры и будущих поколений, а также представителей молодёжи всего мира.
В своём выступлении музыканты сообщили, что молодёжи нужно не бояться перемен, а приветствовать их. Они также призвали всех жить с позитивным настроем, несмотря на трудную ситуацию в связи с пандемией коронавируса.
На мероприятии также был представлен видеоклип на музыкальную композицию «Permission to Dance», снятый в штаб-квартире ООН. В видео певцы заложили призыв к преодолению пандемии коронавируса.
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«Что бы делал президент, если бы BTS не было?» — интересуется duat***.
«Президент несёт какую-то чушь…» — пишет aplu***.
«Зачем нужно было ехать в США, когда можно было просто выступить на сессии посредством видеообращения?» — вопрошает do72***.
«Почему тему о правах человека в КНДР не подняли?» — спрашивает ch1e***.
«Почему они устроили концерт?» — интересуется skya***.
«Мун Чжэ Ин просто использует BTS», — пишет tndu***.
«Перестаньте прикрывать президента, как только вы перейдёте черту, от вас попросту избавятся», — призывает wlgm***.
«ООН — это вам не место для развлечений!» — отмечает saam***.
«От того, что ребята выступили на ГА ООН, изменится мир?» — интересуется wooy***.
«Мун Чжэ Ин, только попробуй запятнать репутацию парней», — пишет 5215***.
«Мне стыдно за наше правительство», — негодует s0s0***.
«О чём думают BTS?» — интересуется boyj***.
«Считаю, что время и место для выступления было подобрано неправильно. Мне стыдно за этот поступок», — пишет thfk***.
«Я горжусь BTS», — восхищается miss***.