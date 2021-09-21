Трагедию в Пермском университете продолжает обсуждать вся страна. Не стала исключением и Челябинская область. Одни жаждут для убийцы шестерых человек самого сурового наказания, другие же ищут виновных в том, что он пошёл на это преступление. Также звучат и разные народные инициативы о том, как не допустить повторения подобных трагедий.

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

Напомним, 20 сентября 18-летний студент ворвался в университет с охотничьим ружьём и начал расстреливать людей. Ему удалось убить шестерых. Более 20 человек получили ранения или травмы. Сам налётчик тоже получил ранение. Его ранил младший лейтенант полиции Константин Калинин, который узнал о выстрелах в вузе и поспешил на место кровавой бойни, чтобы задержать вооружённого и очень опасного преступника.

Челябинцы на портале 74.ru сетуют на нынешние моральные устои у молодёжи. В качестве одной из причин пермской трагедии они видят негатив, который льётся с экрана телевизора. Другие полагают, что главная причина трагедий, подобных пермской, казанской и керченской, кроется в неуверенности людей в завтрашнем дне. Взрослые вынуждены много работать, чтобы прокормить семьи, и их дети порой остаются предоставленными сами себе.

«Родители заняты работой, благосостоянием семьи, школа — отчётами. Сколько таких предыдущих случаев было уже, а мы опять не готовы???» — пишет некая Челяба.

«Сделайте так, чтобы у молодёжи была уверенность в завтрашнем дне и перспективы», — вещает некий Гость.

Sledcom.ru Сотрудник Следственного комитета России на месте происшествия в Пермском государственном университете, 20 сентября 2021 года

Интернет-пользователь под псевдонимом местный считает, что всему виной — безнаказанность. «Вот что делают детки, так охраняемые судьями и государством с алых лет! «Поколение безнаказанности!«» — уверен южноуралец.

Обсуждают произошедшее в Пермском университете и пользователи социальных сетей. Ирина З. считает, что люди сами порождают зло, приучая с детства к играм, насилию и жестокости. А Дмитрий Д. назвал целый комплес причин.

«Причин много, но основные — это пропаганда насилия по телевидению (все эти дурацкие программы про маньяков, ментов и прочий бред), интернет со своей вседоступностью информации, нервная социально-экономическая обстановка в стране… И основная — это воспитание в семье и пофигизм родителей на своих детей!» — считает уралец.

Также челябинцы задались вопросом, почему ответственные лица вовремя не заметили приготовления юного Тимура к совершению преступления и, более того, разрешили ему получить лицензию на оружие и купить ружьё.

«Сначала 18-летнему продают ружьё, потом думают, как обороняться. Может, не давать детям ружьё?» — написал один из челябинцев. Другие форумчане одёрнули его, мол, эти 18-летние «дети» уже в армии служат! Но нашлись и те, кто признал, что нынешнее поколение сильно отличается от предыдущих. В первую очередь наполнением мозгов. В связи с этим часть граждан считает, что возраст, с которого человеку можно иметь оружие, нужно увеличить.

Glava.rk.gov.ru Церемония прощания с жертвами трагедии в Керчи, 17 октября 2018 года

Посетители форумов констатировали: Керчь и Казань ничему не научили. После них власти, конечно, принимают меры. Но практика показывает, что они не работают.

«Это просто бессмысленная чушь, пыль в глаза. В мае только в Казани было — меры приняли? Помогло? Кто ответил за то, что плохо меры принимал?» — вопрошает другой южноуралец.

Граждане призывают ответственных лиц активнее удалять и фильтровать негативные моменты в интернете, ибо дети безвылазно сидят в компьютерах и телефонах. «Когда же государственные службы будут заниматься воспитанием подрастающего поколения. Взрослые государственные дядьки и тётки, кого вы оставите после себя?» — эмоционально восклицает один из форумчан.

Также уральцы предлагают оснастить все образовательные учреждения голосовыми системами оповещения о подобных случаях нападения. По словам одного из граждан, в большинстве школ, детсадов и вузов есть только пожарная тревога. «А тут надо наоборот не выбегать из классов, а двери закрывать и баррикадировать!» — предупреждает уралец. Ещё одно предложение форумчан — проверить компетентность тех лиц, которые выдают разрешения на ношение оружия.

Интернет продолжает бурлить. А тем временем по факту совершённого в Перми массового убийства идёт расследование. 18-летнему студенту грозит пожизненное заключение. Правда, в том случае, если его признают вменяемым. Ответ на этот вопрос даст судебно-психиатрическая экспертиза.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стихийный мемориал в Москве в память о жертвах в казанской гимназии, 11 мая 2021 года

Чиновники со своей стороны заявляют, что принимают меры после снова грянувшего грома. Извлекут ли они уроки из уже случившихся трагедий и помогут ли их меры предотвратить новые аналогичные преступления? В Челябинской области вот уже отчитались о том, что соответствующие органы работают с потенциально опасными лицами, состоящими на учёте. И эта новость уже вызвала критику со стороны форумчан. Один из них заметил, что стреляют, как правило, те, кто кажется тихим и незаметным. Его поддержали и другие.

«Странный вы товарищ. Давно известно, что надо потерянный вечером ключ от квартиры искать не там, где выронил, а под фонарём, где светлее. У власти именно такая логика», — иронично ответил ему другой южноуралец.