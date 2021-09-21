С тех пор как в Испании произошло извержение вулкана на поверхности, прошло 50 лет. Это случилось на острове Пальма (вулкан Тенегия) — в нескольких километрах к югу от вулкана Кумбре-Вьеха, который в настоящее время извергает лаву наружу. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

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Между тем в 2011 году в Эль-Йерро произошло извержение подводного вулкана, извергнувшего лаву в море.

Канарские острова представляют собой национальную территорию с высокой вулканической активностью, являясь также единственным регионом в Испании с действующими вулканами: вулкан можно считать активным, если он в настоящее время извергается или показывает признаки активности, такие как землетрясения или значительный уровень выбросов, либо же извергавшиеся в период голоцена.

На островах Пальма, Тенерифе, Лансароте и Эль-Йерро в последние столетия происходили извержения, и они являются объектом постоянного изучения и мониторинга вулканологов Национального географического института. При этом на Фуэртевентуре и Гран-Канарии не было извержений в течение длительного времени, поэтому риск извержений там был невысок. Наконец, на Гомере вулканическую активность можно считать снизившейся.

(сс) Benjamín Núñez González Вулкан Тенегия на острове Пальма

Согласно данным Национального географического института, вулканизм на Канарских островах связан с образованием горячей точки внутри океанической плиты, расположенной в смычке с Африканским континентом. Кроме того, магматизм на островах имеет щелочную природу, что привело к образованию семи островов, четырех небольших островков и шести скал.

Вулканические районы на Пиренейском полуострове

На Пиренейском полуострове есть несколько вулканических областей, разбросанных по всей территории, хотя все они неактивны. Происхождение этого вулканизма связано со столкновением африканской и евразийской плит. В частности, вулканическими областями Пиренейского полуострова являются: Ла Гарроча (Жирона), мыс Гата (Альмерия), Кофрентес (Валенсия), острова Колумбретес (Кастельон) и Кампо-де-Калатрава (Сьюдад-Реаль).

Согласно данным Национального географического института, магматизм в районе Ла-Гарроча носит «щелочно-базальтовый характер и связан с последней стадией растяжения в районе Средиземного моря». В районе Кампо-де-Калатрава вулканизм вызван «явлениями декомпрессии и образованием рифтов, характерных для последних кайнозойских стадий».

(сс) Tosca Serveis Ambientals Вулкан Кроскат в районе Ла-Гарроча

Кроме того, юго-восток Пиренейского полуострова «отмечен неогеновыми выходами вулканов, которые простираются от островов Колумбретес до островов Альборан, хотя они наиболее представлены в прибрежной полосе, расположенной между мысом Гата и Мар-Менор и простирающейся в сторону побережья».