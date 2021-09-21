Вулканы Испании: где ждать нового извержения?
С тех пор как в Испании произошло извержение вулкана на поверхности, прошло 50 лет. Это случилось на острове Пальма (вулкан Тенегия) — в нескольких километрах к югу от вулкана Кумбре-Вьеха, который в настоящее время извергает лаву наружу. Об этом пишет испанское издание La Razón.
Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»
Между тем в 2011 году в Эль-Йерро произошло извержение подводного вулкана, извергнувшего лаву в море.
Канарские острова представляют собой национальную территорию с высокой вулканической активностью, являясь также единственным регионом в Испании с действующими вулканами: вулкан можно считать активным, если он в настоящее время извергается или показывает признаки активности, такие как землетрясения или значительный уровень выбросов, либо же извергавшиеся в период голоцена.
На островах Пальма, Тенерифе, Лансароте и Эль-Йерро в последние столетия происходили извержения, и они являются объектом постоянного изучения и мониторинга вулканологов Национального географического института. При этом на Фуэртевентуре и Гран-Канарии не было извержений в течение длительного времени, поэтому риск извержений там был невысок. Наконец, на Гомере вулканическую активность можно считать снизившейся.
Согласно данным Национального географического института, вулканизм на Канарских островах связан с образованием горячей точки внутри океанической плиты, расположенной в смычке с Африканским континентом. Кроме того, магматизм на островах имеет щелочную природу, что привело к образованию семи островов, четырех небольших островков и шести скал.
Вулканические районы на Пиренейском полуострове
На Пиренейском полуострове есть несколько вулканических областей, разбросанных по всей территории, хотя все они неактивны. Происхождение этого вулканизма связано со столкновением африканской и евразийской плит. В частности, вулканическими областями Пиренейского полуострова являются: Ла Гарроча (Жирона), мыс Гата (Альмерия), Кофрентес (Валенсия), острова Колумбретес (Кастельон) и Кампо-де-Калатрава (Сьюдад-Реаль).
Согласно данным Национального географического института, магматизм в районе Ла-Гарроча носит «щелочно-базальтовый характер и связан с последней стадией растяжения в районе Средиземного моря». В районе Кампо-де-Калатрава вулканизм вызван «явлениями декомпрессии и образованием рифтов, характерных для последних кайнозойских стадий».
Кроме того, юго-восток Пиренейского полуострова «отмечен неогеновыми выходами вулканов, которые простираются от островов Колумбретес до островов Альборан, хотя они наиболее представлены в прибрежной полосе, расположенной между мысом Гата и Мар-Менор и простирающейся в сторону побережья».