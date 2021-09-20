В Чувашии после выборов вернулись к ковидной теме и внедрению так называемой цифровой платформы на основе QR-кодов. Из поощрительной системы для привившихся она может стать запретительной для непривитых: 25 сентября, в День здоровья и спорта, в 13 республиканских спортивных учреждениях «пропуск будет осуществляться бесплатно и строго по QR-коду вакцинированного от COVID-19». Это будет «пилотом», в планах властей — включение в эту систему учреждений культуры и предприятий общепита.

Наталия Николаева ИА REGNUM Перед новым зданием Дома правительства Чувашии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Официально власти ссылаются на рост числа вакцинировавшихся (по данным на 15 сентября, свыше 311 тыс. жителей) и рост количества ковидных больных, последний месяц выявляется каждые сутки от 70 до 77 носителей коронавируса.

В соцсетях и на местных форумах особой поддержки эта система не вызвала. Против такого разделения выступили даже некоторые привитые граждане. Другие, напротив, с облегчением восприняли эту инициативу. Но большее недоумение вызвано тем, что чиновники будто не замечают, что в переполненном общественном транспорте почти никто не носит маску, а в магазинах просят «побыть в маске только на кассе».

«Невакцинированный не пройдёт»

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина предложила «в рамках внедрения системы мотивации населения к вакцинации» от COVID-19 внедрить «цифровую платформу», позволяющую вести «как учётную политику вакцинировавшихся, так и настраивать различные способы мотивации граждан к вакцинации». По её заверениям, данная платформа ещё и позволяет «гибко подстраивать бизнес-процессы»:

«Это могут быть и виртуальные сертификаты с каким-то номиналом, это могут быть бонусы и баллы, может быть, повторюсь, учётная политика и система контроля доступа в учреждения».

Cap.ru Кристина Майнина

Суть этой «цифровой платформы» заключается, в частности, в сканировании и проверке QR-кода сертификата о вакцинации, срока его действия, а также фактов «множественного сканирования одного и то же кода».

Майнина заявляет, что для граждан «на самом деле всё должно быть просто»: нужно иметь при себе распечатанный код, или «достаточно просто показать смартфон с установленным приложением «Госуслуги», в котором есть этот QR-код в личном кабинете».

«В настоящее время мы с учреждениями спорта выбрали 13 учреждений, пилотные учреждения. Это и бассейны, это и спортплощадки, тренажёрные залы, катки. Соответственно, в День здоровья, 25 сентября, мы апробируем эту систему для этих учреждений, уже всё установлено, обучение провели. И те, кто вакцинировался, могут посетить эти учреждения бесплатно, воспользоваться всеми услугами», — рапортовала глава мининформполитики.

Cap.ru Скриншот с официального портала органов власти Чувашии

По её словам, в настоящее время завершается аналогичная работа с министерством культуры, «выбираем республиканские музеи, туда тоже можно будет пройти бесплатно».

«Можно применять здесь различные инструменты и механизмы, можно придумать разные программы лояльности, чтобы стимулировать граждан к вакцинации, либо же просто осуществлять с помощью мобильного приложения такой контроль, что уж точно невакцинированный не пройдёт, — сказала Майнина и, взяв паузу, добавила: — Туда, куда не следует».

COVID-free зоны

В продолжение темы «цифровой платформы» с QR-кодами глава Чувашии Олег Николаев отметил, что «на сегодняшний день уже достаточно большое количество вакцинированных». И поручил в течение недели проработать возможность масштабного использования данного технического решения с предприятиями общепита и потребительского рынка.

«Это и стимул для предприятий общепита. Если они включаются в этот процесс, автоматически снимаются для них все ограничения, то есть они автоматически работают в режиме COVID-free. Дальше они могут сами генерировать программы лояльности для конкурентного преимущества», — отметил Олег Николаев.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

«Ну вот и выборы прошли»

В ходе обсуждения от дискуссий по ситуации в Чувашии пользователи переключались на другие регионы и даже страны. Кто-то на своём опыте в других городах отмечал, что столкнулся с QR-кодами и сложностей не было. Третьи предлагали сначала навести порядок в общественном транспорте, где редко кого увидишь в маске, а во многих супермаркетах уже перестали требовать соблюдения масочного режима.

«Ну вот и выборы прошли», — иронично замечает Алексей К.

«Алексей, даже недельку не подождали», — добавляет Татьяна Т.

«Давно пора. Хоть нормально в бар можно будет сходить», — поддержал власти Penguinator.

«Во многих странах мира ввели уже подобные запреты. И Россия-матушка не отстаёт», — пишет Татьяна Я., на что кто-то отвечает, что во Франции, к примеру, «много недовольных, часто митингуют».

«В Париже вас не пустят ни в одно кафе, можно посидеть на улице или взять еду с собой. В Марбурге, чтобы пойти в зоопарк с ребёнком, надо всем сдать пцр. Каннын — после путешествия все сидят на двухнедельном карантине, дети с трёх лет — в масках. Кобэ — часть кафе и ТЦ закрыта до сих пор, маски обязательны. Так что все это происходит повсеместно, а не только в Чебоксарах», — уточнила Татьяна Я.

«Дания вообще все запреты по ковиду сняла. Швейцария, Норвегия на очереди», — приводят другой пример.

«Давно читаю и наблюдаю за темой вакцинации и заметила такую картину, что очень много агрессии со стороны привитых к непривитым. Вы что такие злые-то? Вы же «защищённые», чего вам бояться-то? Вам же обещали, что если и заболеете, то легко перенесёте. Вот и живите с этой мыслью и отстаньте от остальных», — предлагает Кнопка.

Cap.ru О новой «цифровой платформе»

На вопрос о том, что делать тем, у кого противопоказания к вакцинации, отвечают, что «вакцина целебная», и снабжают сообщение смайликами.

«Не прививался и не буду. Надо будет, QR-код куплю», — откровенничает один из пользователей.

В ходе обсуждения предложили ввести «кодировку» и для супермаркетов, чтобы «уж наверняка». На что другие пользователи попросили «не подавать властями идеи». Пессимистично настроенные жители полагают, что QR-коды приведут общепит, который в прошлом году и без того значительно пострадал, к «новым убыткам». Кто-то сгоряча предложил «крякнуть эту систему».

Некоторые считают, что данная система не покажет особой эффективности, ссылаясь на то, что «99% и масочный режим не соблюдают».

«Что, теперь и в бассейны нельзя без кода? Выборы прошли, теперь можно делать что хочешь?» — спрашивает xvip007.

«Хоть я и привилась, но это ужас! Дискриминация какая-то», — считает Маша Е.

«В маршрутках не протолкнуться, в поликлиниках очереди по 200 человек, в магазинах можно без маски, главное — на кассе нацепить на три секунды. Но ведь нет, нужно малый бизнес кошмарить. У нас что, ажиотаж в кафе? Не до кафе с зарплатой в 15 тыс. рублей в месяц. Когда уже о людях будут думать, а не изображать деятельность?» — ставит вопрос Павел М.

«Пару раз проехался в маршрутке, как сельди в банке. В кафе и культобъектах такого нет… Надо коды для троллейбусов и маршруток тогда тоже, там впритык стоят, а в музеях, кино, в кафе такого близкого контакта нет», — отмечает bogps.

«В троллейбус можно, в бассейн — нет. Всё просто. Исключительно ради народного блага», — пишет diman3d.

«Скоро домой в подъезд заходить будем по QR-кодам», — предполагает худшее Ксюша А.

«Тогда в Дом правительства надо пускать тоже по QR-коду. И в мэрию», — предлагает Василий А.

«Кто бы мог подумать, что это не комедия, а наше будущее», — не верит происходящему Андрей М.

«Это хорошо, появится новый повод что-либо требовать. Придёт в село чужой, можно потребовать QR-код! И ещё проезд через деревню сделать платный», — заключает Qash.