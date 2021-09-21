Стало известно решение кабинета министров Японии о том, что избрание нового премьер-министра страны депутатами обеих палат состоится в день открытия внеочередной сессии парламента, намеченного на 4 октября. Это означает, что проведение выборов в нижнюю палату парламента может состояться 7 или 14 ноября, сообщает информационное агентство «Киодо цусин».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Как сообщалось, о своей решимости бороться за пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), а значит, и премьер-министра, заявили четыре политика. Это министр, ответственный за проведение вакцинации от коронавируса, ранее последовательно занимавший посты министра иностранных дел и обороны, Таро Коно, экс-глава МИД Фумио Кисида, экс-глава минюста Санаэ Такаити и бывший министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода.

Предпочтительные шансы на избрание имеют двое из них — Таро Коно и Фумио Кисида. Две другие женщины-политики, по опросам, пока не пользуются достаточной популярностью для того, чтобы возглавить страну.

Если бы лидера государства избирал народ при всеобщем голосовании, скорее всего, был бы избран Коно, вызывающий у населения определенные симпатии — свыше 30 процентов ответивших при опросе отдали пальму первенства именно ему, оставив другого претендента — Кисиду — на втором месте.

US Department of State Фумио Кисида

Однако японская демократия не допускает такого волеизъявления народа, ибо правящие круги страны желают иметь во главе государства предсказуемого исполнителя их воли. А потому премьера в Японии избирают, как и во многих других случаях, консолидированным решением глав влиятельных фракций ЛДП, за которыми стоят те или иные финансовые силы.

Можно предположить, что глав ведущих фракций больше устроил бы не склонный к резким движениям в политике Кисида, чем не скрывающий своих реформаторских амбиций Коно. Однако в нынешней ситуации гораздо важнее поставить во главе ЛДП и правительства политика, пользующегося популярностью у электората. Ибо в связи с недовольством народа мерами по борьбе с пандемией, неспособностью правительства эффективно преодолевать усугубившиеся социально-экономические трудности, проведением, по сути, вопреки воле народа токийских Олимпийских игр ЛДП требуется лидер, который может вселить надежду на улучшение ситуации. Тем более что, как считается, Коно в целом успешно справлялся со своими обязанностями «министра вакцинации».

Известную непредсказуемость результатов выборов вносит решение руководства ЛДП позволить на сей раз депутатам из различных фракций голосовать не «консолидированно» по указанию старших, а свободно выражать свои предпочтения. Немаловажна и позиция допущенных к голосованию представителей от местных префектуральных отделений ЛДП.

Однако с трудом верится, что выборы пройдут совсем уж без «организационного начала», ибо роль и мнение лидеров фракций при решении столь важного вопроса недооценивать нельзя. Понимая это, Кисида продолжает встречаться и искать поддержки у партийных «сильных мира сего». Сегодня было сообщение о посещении Кисидой дома бывшего председателя ЛДП Садакадзу Танигаки, где он просил поддержки своей кандидатуры.

自由民主党, Садакадзу Танигаки

Не исключено, что при первом туре голосования ни одному из претендентов не удастся получить более половины голосов участников выборов. Тогда предстоит второй тур уже без представителей местных организации, когда будут голосовать только депутаты. И тут, полагаю, без мнения лидеров фракций не обойдется.

Тем временем оставляющий свой пост после неудачного правления Ёсихидэ Суга стремится хоть как-то «оставить след» в японской политике.

В качестве одной из последних миссий во время пребывания в должности Суга намерен посетить Соединенные Штаты с четверга по воскресенье, чтобы принять участие в первом личном саммите Quad. Ожидается, что его члены — США, Япония, Австралия и Индия — обсудят свои связи, чтобы «противостоять растущему влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе» (Киодо). Генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като сообщил на пресс-конференции, что готовится двусторонняя встреча между Сугой и президентом США Джозефом Байденом. Думается, это будет прощальный «визит вежливости».