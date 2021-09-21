Заявление премьер-министр России Михаила Мишустина о необходимости развивать альтернативную энергетику вызвало бурную реакцию интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 21 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Альтернативаня энергетика

"Уже невозможно не понять, что нефть и газ скоро станут нужны только странам типа Монголии или северным районам Китая в зимний период! Англия к 2025 вводит запрет на ДВС в Лондоне, тоже самое повсеместно происходит во многих европейских государствах. Правительства стран Европы субсидируют покупку населением электрокаров», — отмечает Алексей И.

Многие пользователи пришли к выводу, что это неминуемый процесс, который диктуется возрастающим количеством населения планеты и растущим, тем самым, потреблением энергоресурсов, что, в свою очередь, приводит к загрязнению окружающей среды.

«Всё правильно, энергетика должна соответствовать тенденциям времени. Это раньше можно было беспрепятственно коптить небо, отравляют окружающий мир. Планета большая была. А сейчас человечество разрослось до таких масштабов, что впору задуматься о том, чтобы урезать их уровень потребления, требуя вести себя экономно и экологично», — пишет Геннадий У.

Некоторые комментаторы отмечают, что другие страны, идущие по пути сокращения потребления высокоуглеродных видов топлива, несут связанные с этим большие издержки и не получают желаемого результата.

(сс) American Public Power Association Солнечные батареи

«Вы что, с ума сошли?! Европейцы, Британия, Америка вложились в «чистый» водород, ветряки и солнечную энергетику, и что по итогу? Мёрзнут и платят бешеные деньги за якобы экологическое электричество, тепло и водородное топливо. Мы что, хотим на те же грабли встать?» — задаётся вопросом Вадим А.

«Всё говорит об обратном. Так называемая «розово-зелёно-фиолетовая» энергетика показала свою нерентабельность, а лишь удорожание и неспособность заменить традиционные виды производства энергии. Т. е. работают или параллельно, что увеличивает расходы на содержание и эксплуатацию, или вообще стоят. Может быть, лет через 50−100 появятся технологии, способные преодолеть имеющиеся барьеры, а пока всё это поклон глобальным упырям и желание компрадоров во власти Российской Федерации кувыркаться по Парижам и Лондонам со своими «партнёрами», — поделился своим мнением Сергей М.

Часть людей считает, что экономика России не заточена под переход на альтернативные источники энергии, а значит, весь удар придётся на простых граждан, которые получат дополнительные обременения в виде экологических налогов.

«Выборы прошли — значит, готовится к «лучшему». Мы же, кроме нефти и газа, в России так много всего разнообразного производим и продаём!» — издевается пользователь под псевдонимом «Динамо Москва».

Павел Редин ИА Красная Весна Добыча нефти в России

Ряд пользователей указывает на то, что подобные меры приведут к торможению развития российского производства и российской экономики, поэтому такие действия можно будет расценивать как работу против российского государства.

«Надо же как-то рост российской экономики сдержать, при наличии энергоресурсов. Ссылаясь на какие-то там тенденции в мировой экономике, лишать себя конкурентного преимущества может только руководство России. Мало кто ещё таким мазохизмом занимается», — считает Алексей Б.

Напомним, 20 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на совещании о необходимости развивать альтернативную энергетику, ссылаясь на то, что мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, «и это уже новая реальность».