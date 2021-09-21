Информация о том, что Верховный суд подтвердил запрет гражданам России держать сельскохозяйственных животных на землях, предназначенных для садоводства, вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 21 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Шарль Эмиль Жак. Куры. 1850-е

»Класс. Хотя бы оставили возможность лучок на подоконнике своём выращивать. Всё в стране уже запрещено, ничего нельзя», — считает Андрей Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что сама постановка вопроса, заключающаяся в том, что гражданам вновь что-то запрещают и за что-то наказывают, вызывает отторжение. Подобное отношение со стороны государства не вызывает ощущения заботы у простых граждан, пишут люди.

«В последнее время в России только и слышно о всё новых и новых запретах. Такое ощущение, что для чиновников население — это какая-то одна большая проблема, которую необходимо решать жёстко и навсегда. Какой-то это бесчеловечный подход, мне кажется», — написал Марат В.

Некоторые комментаторы отмечают, что данный запрет необходимо снабдить серьёзными денежными штрафами, чтобы никому было неповадно устраивать курятники на садовых территориях.

«Это еще мягко. Нужно вводить уголовную ответственность за разведение сельскохозяйственных животных. Этим должны заниматься профессионалы, получившие соответствующие лицензии и образование», — поделился своим мнением Владимир Г.

ИА REGNUM Коза

Часть людей считает, что нельзя разводить животных на не предназначенных для этого территориях не только из соображений санитарной безопасности, но и потому что животные сами по себе создают дискомфорт окружающим участок соседям.

«Меня соседи по участку уже заколебали. У них петух орёт с трёх ночи и только в восемь утра следующего дня замолкает. И без официального запрета ни черта сосед петуха своего убирать не будет. Правильная инициатива!» — написал Антон Х.

Ряд пользователей указывает на то, что многие разводят животных на своих садовых участках только в случае, если им не хватает на пропитание. Просто так человек не станет устраивать себе дополнительные трудности по ухаживанию за скотом, если на то у него не будет веских оснований, отмечают граждане.

«Ну и как тогда быть бабушке, скажите, у которой пенсия десять тысяч рублей. Если бы не домашний скот, она бы уже давно на тот свет с голоду ушла! Вы, чиновники, наверное, в какой-то другой вселенной живете!» — пишет Елена Ж.

Нашлись и те, кто уверены, что данный запрет лишь ухудшит жизнь изрядной доли населения Российской Федерации. Граждане считают, что в данном случае людям стоило предложить достойную альтернативу, а не оставлять их один на один со своими проблемами.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Гуси

«Люди держат на садовых участках живность, чтобы выжить, учитывая цены на продукты и нищенские пенсии и зарплаты. Те, кто зарабатывает на этом, вкалывают от зари до зари, где львиная часть денег идёт на корм животным. Это и заработком-то назвать нельзя. Это ужасный закон!» — написала Женя Ж.

Напомним, 20 сентября издание «Российская газета» опубликовало материал о том, что Верховный суд подтвердил запрет гражданам России держать сельскохозяйственных животных на землях, предназначенных для садоводства. Суд указал, что владельцы земельных участков обязаны использовать их в соответствии с целевым назначением.