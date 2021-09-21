В августе Владимир Путин призвал регулятора российского финансового рынка организовать взаимодействие с банками для обеспечения возврата списанных в счет погашения кредитов социальных выплат, поручив также правительству совместно с Банком России обеспечить до 1 февраля следующего года внесение в законодательство изменений с целью защиты соцвыплат от списания в рамках исполнительного производства и обязательств по договорам потребительского кредита (займа). В ходе своего выступления на съезде партии «Единая Россия» Владимир Путин отмечал, что поступающие гражданам в виде соцвыплат, единовременных пособий деньги от государства защищены указами президента от автоматического списания финансовыми организациями в счет долга, но в законе, в банковской практике, нормативной базе это должным образом не отрегулировано, подчеркнув также, что сразу же после избрания нового состава Госдумы законодатели должны урегулировать этот вопрос незамедлительно, причем закрепить в законодательстве требования о запрете от списания соцвыплат и пособий задним числом. То есть, чтобы средства соцподдержки, которые были сняты со счетов граждан, были им возвращены. Банкиров же Путин попросил безусловно исполнить требования указов президента, которые заполняют так называемые имеющиеся люки в законодательстве.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

«С учетом чистой прибыли банков они сделают это легко», говорил глава государства.

Ряд банкиров, напомним, живо отреагировали на поручение главы государства. Так, например, если первый зампред правления «Совкомбанка» Сергей Хотимский признался в наличии таких списаний, назвав их единичными случаями, которые всегда решаются в пользу клиентов, о чем сообщало издание «Прайм», при этом, по его же словам, кредитная организация не всегда точно видит источник и характер выплаты по взысканию, особенно, если списание производится со счёта в другом банке, но с учётом поручения президента пообещав, что банк усилит межбанковское взаимодействие для решения поставленной задачи. Или, например, директор департамента по работе с просроченной задолженностью «Росбанка» Евгений Сеньковский пообещал найти лучший вариант решения ситуации, подчеркнув, что организация свяжется со всеми клиентами, столкнувшимися со списанием средств в счет погашения просроченной задолженности. А вот глава Сбербанка Герман Греф, как сообщало издание Lenta.ru, в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что в законодательстве уже существует ограничение на списание с соцвыплат определенных обязательств, включая исполнительные производства, при этом подчеркнув, что россияне не разделяют источники поступления средств и нередко используют их для погашения своих долгов. Кроме того, по словам Грефа, как пишет издание, на данный момент сложно представить процедуру реализации возврата списанных соцвыплат, поскольку «это обстоятельства, которые уже совершились», но тоже пообещал, что организация займется разработкой этого вопроса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

Между тем о том, как именно происходят списания социальных выплат и пособий, рассказывала в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» (ЕР) 23 августа замглавы Минтруда Ольга Баталина. Она подчеркивала, что правила напрямую предусматривают то, что эти средства «не могут быть взысканы в рамках исполнительного производства», но банки, как правило, в кредитных договорах ставят условие, на основании которого заемщик дает право кредитной организации списывать ежемесячно в пользу погашения кредита какую-то сумму денег с его персонального счета, и в такой ситуации возникает коллизия, при которой защиты соцвыплат нет. В то же время в ЦБ РФ изданию «Коммерсантъ» подчеркивали, что о проблеме знают, в частности, отмечая, что проблема акцепта (добровольного согласия) клиента на списание с его счета обязательных платежей (например, оплаты ЖКХ или погашения кредита) остается актуальной. Тогда регулятор рынка также сообщал о том, что еще в конце июля (то есть Банк России, заметим, как всегда, на корпус впереди проблем, но проблемы все же догоняют) кредитным организациям было рекомендовано оценивать, насколько клиент понимает, что если он заранее дает акцепт на списание с его счета, то у него могут быть списаны и социальные выплаты, подчеркивая, что если все же такие деньги были списаны, то следует обратиться в банк для возмещения.

Чуть позднее, 10 сентября, как сообщало информагентство «Интерфакс», группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект, который вводит для граждан механизм возврата списанных банком с их счетов средств для погашения кредитов, если данные средства можно отнести к категории единовременной социальной поддержки. Банки также должны будут вернуть данные «социальные» средства, как указывает издание, списанные ими с 1 января 2021 года. Законопроектом предусматривается внесение изменений в закон о потребительском кредите, согласно которым кредитор будет не вправе списывать с банковского счета заемщика денежные средства, являющиеся доходами от единовременных социальных выплат, в счет погашения задолженности по кредиту без получения дополнительного согласия заемщика по каждому случаю поступления таких денежных средств на банковский счет. В том числе эти изменения могут коснуться ипотечных кредитов. При этом законопроектом предлагается расширить перечень средств, которые можно отнести к социальным выплатам: статью 101 «Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание» закона об исполнительном производстве предлагается пополнить пособиями и выплатами гражданам, имеющим детей, беременным женщинам и малоимущим. Механизм возврата списанных социальных средств в рамках внесенного законопроекта предполагает наделение граждан правом в течение 14 календарных дней со дня списания «социальных средств» обратиться в банк с заявлением о возврате, вернуть которые кредитор обязан в течение трёх рабочих дней после получения заявления. При этом при возврате средств текущая задолженность гражданина может увеличиваться только на сумму возвращенных средств (начисление процентов, штрафов, пеней — не допускается)! Но образовавшуюся задолженность заемщик должен будет вернуть банку в течение семи календарных дней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

На днях же изданию «Известия» в Банке России сообщили о полученных регулятором финрынка подтверждениях от представителей крупнейших банков о том, что они либо автоматически возвращают списанные социальные выплаты на счета заемщиков, если сами выявляют ошибку и отсутствие подтверждения на это со стороны клиента, либо готовы делать это по первому требованию потребителя. Данные подтверждения были даны представителям Центробанка в ходе проведенной им встречи. ЦБ РФ также рекомендует банкам информировать россиян о процедуре возврата списанных социальных выплат и о способах предупреждения таких действий в будущем. Однако остается открытым вопрос: хорошо, конечно, что банки автоматически стали возвращать списанные по ошибке социальные средства, но пока внесенный группой депутатов и сенаторов в парламент законопроект, предусматривающий механизм возврата списанных банком со счетов граждан соцсредств в счет погашения кредитов, не принят, не образуется ли у граждан столь же автоматически задолженность на недостающую сумму, но уже с начислениями пеней и штрафов? И не получится ли так, что президент требовал сделать как лучше, а сделают как всегда?