Жители Дальнего Востока не остались равнодушными к трагедии со стрельбой в университете Перми, где погибли шесть человек, десятки студентов получили ранения. Произошедшее дальневосточники обсудили в пабликах Instagram.

Ружье

Прежде всего комментаторы припомнили трагедии с гибелью детей — у всех один вопрос: сколько ещё должно произойти трагедий, чтобы сделать выводы не только на словах?

«А может, вместо того, чтобы сокрушаться о мире, который сходит с ума, нужно принять волевые, грамотные решения? Вот вас кто охраняет в здании правительства? Кто охраняет судей, приставов и т. д. В эти учреждения не пройдёшь, пока не осмотрят с ног до головы. А учреждения образования охраняют бабушки. Задайте себе другие вопросы!!! Сколько ещё должно произойти трагедий?» — написала на странице губернатора Камчатки Владимира Солодова пользователь julya_sabai.

«Учебные учреждения охраняют пенсионеры за копейки, в этом проблема, здания правительства охраняют силовые структуры», — написала yauhz.

«У нас в Милькове автостанция охраняется, как секретный объект, пожилого человека ни проводить до места не дают, ни встретить, ни вещи помочь донести — стоят турникеты и охрана. А в школах бабульки», — поддержала oliaignat.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Сторож

«После последней трагедии на всех каналах было транслировано, что будут все образовательные учреждения охранять росгвардейцы, и где они? Почему можно спокойно пройти в детсад, школу и вуз с оружием и убивать людей? Где меры обещанной безопасности? Почему-то на митинги Росгвардии хватает, во всех новостях государство наращивает количество людей в силовых структурах, вопрос зачем? Если не могут их поставить на защиту граждан. Сколько уже терактов было, сколько детей убито, что еще должно произойти, чтобы дети, студенты, люди в учреждениях были защищены?» — возмутилась kristina_silvanovich 21 .05.

«Вот он в работе, «пакет» Яровой! Стрелок в соцсетях писал, что будет убивать, и что по итогу! Почему не отследили?» — написала taurus_0305 на странице «Камчатский репортер» в Instagram.

«Когда-то дома взрывали, теперь детей расстреливают, что нужно ещё, чтобы те 55%, не пришедшие на выборы, свой зад от дивана отодрали?» — возмутился m688neo93.

«Очередной бог с маленькой буквы. Очнитесь, не выпускайте вы их», — просит под постом о трагедии на vdk_news ekateri6056.

«Подросло поколение, которых воспитывали яжматери, детишки, которым всё разрешается. Вот и получили», — считает 77taisa.

Комментаторы настроены жестко и требуют вернуть смертную казнь.

«Вернуть уже нужно электрический стул, и давно, никто сейчас тюрьмы не боится», — призвала siu_polina.

«Смертную казнь вводить надо, это единственный способ справиться с нелюдями. Была б моя воля, прилюдно расчленял бы таких и родственников их, как в Ичкерии, чтоб знали, кто за них ответит, а так дадут 15−20 лет, отсидит, выйдет и что дальше, а так вышку дали и забыли об отбросах», — выразил мнение dmitriy77p.

«Вот не могу понять — Керчь, Казань, Пермь, что будет дальше, таких мразей надо сразу стрелять, зачем оставлять в живых», — считает kotaleksandr870.

Стрелок из Перми

«А зачем вылетел министр образования и науки? Что он будет делать? Преподавать науку, как прятаться от стрелков? Если наша власть не может защитить детей», — написала larisa 1 _9 6 _6.

В многочисленных комментариях дальневосточники пытались связать трагедию с подсчетом голосов на прошедших выборах, но тут же получали отпор.

«Побойтесь бога, это ведь смерть детей, что валить всё в кучу. Нелюдь своё решение вынашивал, готовился. Сил родным погибших, соболезнуем», — написала жительница Приамурья.