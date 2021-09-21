Сегодня, 21 сентября, в Перми объявлен День траура после стрельбы в вузе. Жертвами стали шесть человек, десятки ранены, в образовательных учреждениях прекратили занятия. Соболезнования высказывают официальные лица, и в шоковом состоянии находятся жители, в том числе эмоционально отреагировали на трагедию в Чувашии. В соцсетях одни предлагают усилить меры безопасности, отмечая, что государство готово тратить миллиарды на армию, но не уделяет внимания безопасности образовательных учреждений. Другие смотрят на проблему шире, констатируя, что это «общество быть должно здоровым, а не охранники с оружием».

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

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Соболезнования жителям Пермского края после расстрела в вузе выразил глава Чувашии Олег Николаев, пожелав пострадавшим «скорейшего выздоровления». По его словам, «это большая трагедия, к которой невозможно остаться безучастным».

В соцсетях многие жители Чувашии недоумевают, сколько ещё нужно «трагедий и убийств, чтоб охрана в учебных заведениях была на высшем уровне». И отмечают, что при колоссальных тратах на оборону страны «почему-то меньше всего» заботятся о безопасности и защищённости образовательных учреждений.

Rosguard.gov.ru Росгвардия

«В образовательных учреждениях должны работать профессиональные охранники. Мы живём в сложное время», — отмечает Владимир С.

На что ему парируют, что в таких вузах работают «профи с лицензией, но без огнестрельного оружия». Другие замечают, что с вооружённой охраной «проблем уйма», поэтому это могут себе позволить только элитные заведения.

«Если бы ты был в школе или универе, то знал бы, что у охранника при стрельбе самая уязвимая позиция и ему негде укрыться», — считает Григорий В.

«Обычно в образовательных учреждениях на вахте стоят товарищи 50+, в том числе женщины. Успеют только кнопку тревоги нажать, если повезёт», — считает Dictum.

«Если поставить кого-то моложе, ничего не изменится. Чтобы создать защищённую систему (камеры по периметру, двери, окна), нужны огромные деньги, плюс вооружённая профессиональная охрана (которым нужно платить немалые зарплаты), все это утопия. Плюс при таких действиях появляется проблема с пожарной безопасностью, на решение этих проблем снова же нужны деньги, но откуда их взять, государство их выделять не будет. Как обычно, походят проверяющие, выпишут штрафы, на этом все и закончится», — прогнозирует Alexander T.

«Охрана ни при чём! Соседи вовремя в ментовку на него не настучали, когда он форму и каску покупал. Нормальный человек разве будет на такую дребедень тратить деньги?» — полагает Qash.

Радикально настроенные пользователи считают, что в России нужно вернуть смертную казнь. Другие смотрят на проблему шире, констатируя, что это «общество быть должно здоровым, а не охранники с оружием». И приводят другие нападения, в том числе с оружием, в образовательных учреждениях.

«Бла-бла-бла. Никаких выводов после предыдущих стрельб не было сделано», — полагает Галина М.

«Галина, а что должны были сделать? Тут, как ни крути, всего не предусмотришь», — отвечает Александр Д.

«Трагедия — это то, что ничего не делается ради безопасности детей и народа вообще. После первого раза что сделали? Техничкам ещё один веник дали! Зато в их администрации даже по записи не пройдёшь, не то что перестрел начать», — возмущена Регина Я.

Некоторые обращают внимание на то, что после трагедии выборная тематика и итоги голосования отошли на второй план. На что кто-то поинтересовался, не ищут ли в этом «заговор», а кто-то припомнил, как после президентских выборов 2018 года «случилась «Зимняя вишня».

42.mchs.gov.ru Пожарные у ТЦ «Зимняя вишня»

«По косвенным признакам заговор реален. Опять очередной любитель погружаться в виртуальность и начавший стрелять. Который подвержен влиянию плохих дядей, ищущих своих марионеток», — высказывает мнение Игорь П.

Но многие считают, что это связано с тем, что в России не уделяют должного внимания, в частности, развитию психиатрии, в результате «бедность, алкоголизм и постоянные стрессы на работе делают психику наших соотечественников куда более уязвимой, чем у жителей западных стран». А их «психически больной ребёнок учится в обычной школе, его не лечат, так как на то должно быть согласие родителей».

«А школьным психологам и социальным педагогам некогда заниматься индивидуально с каждым требующим коррекции учеником, им отчёты надо писать каждый день», — пишет Анна И.

По мнению пользователя, «система образования развалена основательно, нет воспитательной работы от слова совсем — вот корень многих бед».

«У нас любят критиковать другие страны, причитать об уровне жизни на Украине и т. д. Но о фактическом состоянии дел в стране скромно умалчивают», — солидарен с Анной Павел М.