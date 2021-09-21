Страшную трагедию, произошедшую 20 сентября в Перми, где вооружённый молодой человек открыл стрельбу в местном вузе, продолжают активно обсуждать в соцсетях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, не остались в стороне от обсуждений и сибиряки.

Цитата из к/ф «Дневник Баскетболиста. реж Скотт Кэлверт. 1995. США С дробовиком

В частности, жители Красноярского края отреагировали на информацию о том, что краевые образовательные учреждения усилят меры безопасности после стрельбы в Перми.

Читайте также: В Перми день траура

«После всех стрелков усиливают. «Хорошо» получается», — иронизирует подписчик паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Denis M.

«Каждый раз усиливают, усиливают, и никакого толку. Ставьте уже военизированную охрану, целое отделение во все учебные заведения», — предлагает Хуан М. «Отделения много, но человек шесть на разных точках будет самое то», — ответил ему Илья С. Он добавил, что вооружённая охрана в учебных заведениях «решит проблему таких ситуаций». Однако Игорь Б. в ответ подчеркнул, что «сначала зарплату надо повысить охране».

"Никто не будет выставлять в школы вооружённую охрану, денег не хватит, проще запретить продажу огнестрельного оружия всяким упырям», — продолжил Игорь Б.

«Ещё после Керчи должны были усилить, но жаль, что это только на словах», — рассуждает Александр Б.

Андрей К. считает, что усиление мер безопасности будет заключаться в «добавлении бабушек» в качестве охранников: «Они что, ещё бабушек или охранников добавят?» Он высказал мнение, что «Минтруд даже не принимает новых требований к охранникам в образовательных учреждениях».

Цитата из видео на YouTube Стрелок из Перми

"Пока огнестрельное оружие будут продавать всем желающим, такие инциденты будут продолжаться. Хоть заужесточайся с «мерами», — пишет Игорь О.

«Вы не понимаете?! Раньше этого не было… А щас есть… Задумайтесь, почему… Из-за чего, из-за кого…» — подчёркивает Дмитрий С., не расшифровывая своих намёков.

«Идиоты… После Керчи, после Казани не сделали этого… А сейчас «одумались»…» — эмоционально комментирует Ирина С.

«Усиливали, усиливали — да недоусилили… Керчь, Казань не дали пинок для усилений?» — спрашивает Владислав Б.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Перми произошло 20 сентября. В этот день в местный вуз проник вооружённый молодой человек и открыл стрельбу. Погибли шесть человек, десятки людей госпитализированы.

Читайте также: В школах Перми повторно проверят пропускной режим