Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил появившиеся ранее в турецких изданиях сообщения о том, что до конца месяца президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву с рабочим визитом. По словам Пескова, «действительно, готовится рабочий визит в Российскую Федерацию президента Турции» и «повестка дня на переговорах самая обширная, начиная с двусторонних отношений — а это очень многоплановые отношения, и, конечно же, будут обсуждаться Сирия и другие региональные конфликты». В то же время турецкое издание Habertürk уточняет, что Эрдоган окажется в России после посещения Нью-Йорка по случаю сессии ООН и открытия «Дома Турции», а также встречи и переговоров с президентом США Джо Байденом.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

В этой связи турецкие эксперты утверждают, что Эрдогану необходимо провести консультации с Байденом в силу того, что Анкара после переговоров Путина с американским лидером в Женеве почувствовала определенные перемены в политике России на Ближнем Востоке в целом и в отношении Сирии в частности. Турки не считают простой случайностью то, что ранее Москву посетили с визитом глава МИД Израиля и король Иордании, и связывают это с проработкой Москвой нового плана по сирийскому урегулированию. Более того, они также обратили внимание на «неожиданное» заявление Путина о незаконном присутствии иностранных сил в Сирии. По их мнению, речь идет не только о США, но и Турции, чьи силы дислоцированы в северных районах, находящихся под контролем сирийской оппозиции. Согласно же версии ряда арабских наблюдателей, «Россия будет стремиться убедить Турцию согласиться сесть за стол переговоров с сирийской стороной, вписать этот процесс в новую политику Анкары по налаживанию отношений Турции с различными странами региона — ОАЭ, Египтом и Саудовской Аравией». При этом утверждается, что этот процесс активно готовится спецслужбами Турции и Сирии «при содействии» Москвы. Турецкие и сирийские военные ведут неформальные контакты уже давно. Кстати, в этот контекст вписывается и недавний «внезапный» рабочий визит в Москву президента Сирии Башара Асада.

Если это действительно так, то в задачу российской дипломатии входит убеждение Эрдогана в том, что нормализация отношений между Анкарой и Дамаском «не нанесет урона международному имиджу Турции и не приведет к утрате ее геополитических позиций в регионе». Конечно, любое большое начинается с малого. Для начало Москва, Анкара и Дамаск могли бы совместно действовать в направлении урегулирования ситуации в Идлибе, где в последнее время наблюдаются определенные осложнения и где ранее при российском посредничестве удавалось достигать соглашений о прекращении противостояния. Тем более что на словах Турция заявляет о приверженности идее сохранения территориальной целостности Сирии. Помимо того, Анкара должна выходить на самостоятельные инициативы в отношении Дамаска, как и Дамаск в отношении Анкары, а не призывать Москву «оказать давление». Как ни крути, но Турция сейчас в сложном положении, она воюет на четыре фронта: в Сирии, в Ираке, в Ливии, наконец, в собственных юго-восточных вилайетах с курдами. На всех этих направлениях добиться успехов дипломатическим путем у нее не получается, даже несмотря на попытки подталкивать США к продолжению «сирийского сериала», когда в приграничном с Турцией регионе доминируют Отряды курдской народной самообороны (YPG), которых поддерживают американцы.

Курды в Турции

Наступает момент, когда необходимо расставлять все точки над i и выводить Анкару из зоны острых региональных проблем, когда в самой Турции по мере приближения выборных процессов усиливается негативная общественная реакция на происходящие события. Тем более что в дипломатическом арсенале Москвы и Анкары есть сложный, но реально существующий личный диалог между лидерами двух стран. Как пишет издающееся в Лондоне издание Al Hdhod, «Путин и Эрдоган лично встречаются только тогда, когда происходит нечто серьезное, и они желают обсудить это лицом к лицу и заручиться гарантиями по важным вопросам». Не исключено, что, учитывая недавние события в Афганистане, Путин поставил перед Эрдоганом ряд вопросов не только ради подготовки к встрече с Асадом, но в контексте диалога с Вашингтоном по всем важным проблемам двусторонних и региональных отношений. Это к тому, что Москва признает степень турецкого влияния на процесс принятия решений как в отношении Сирии, так и всего региона, оказавшегося сегодня в центре важных международных процессов.

Но удастся ли преодолеть негативную инерцию и вывести переговоры по сирийскому урегулированию из тупика? Говорить пока сложно. Эрдоган ведет свою игру, и часто его уверения в дружбе с Россией воспринимаются лишь как отвлекающие маневры. Посмотрим, как будет на сей раз. Отношения Анкары и Дамаска продолжают оставаться напряженными, и Москва пока довольствуется снижением рисков конфронтации между двумя странами.