Жителей Якутии шокировало нападение 20 сентября на Пермский государственный университет, в результате которого погибли шесть и пострадали 28 человек. Люди боятся за своих детей, обвиняют представителей власти в бездействии и требуют, чтобы учреждения образования охранялись представителями Росгвардии, а не пожилыми вахтёрами.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в учебном заведении

«Люди, занимающие руководящие должности, начинают шевелиться только после того, как случаются трагедии. Неужели ради выполнения своих обязанностей нужны человеческие жертвы? Заранее надо думать о таких серьёзных проблемах, как обеспечение безопасности образовательных заведений. Кому пришло в голову давать лицензию на оружие «ребёнку», только что окончившему школу?» — недоумевает пользователь Instagram begeisterungt75.

«Это не первая трагедия и каждый раз принимают меры только на следующий день после трагедии! А потом всё благополучно забывают. Вспомните трагедию в ТЦ «Зимняя вишня» и сходите по нашим торговым центрам и так далее. И увидите, что всё давно все забыли. У нас в правительстве, мэрии наших правителей охраняют лучше, чем наших детей!» — отметил anas_ananas_ee.

«Что вы сделали после трагедии в Казани? Как вы обезопасили наших детей в учебных заведениях? Ничего не изменилось! Вы только пишете, обещаете и анализируете, вот и все ваши действия после каждой трагедии», — возмущена kop_polina.

Охрана

«После Казани тоже кричали: безопасность, вооружённая охрана, выделить деньги! И всё благополучно забыли!» — напомнил leonidos55.

«Когда школьников расстрелял стрелок, обещали тоже меры принять. И??? И здесь такая же история будет!!! Одно вранье!!! В любые учебные заведения можно зайти. Вахтеры сидят — пенсионеры! Ужас!» — эмоционально прокомментировала распоряжение мэра Якутска проверить безопасность в учреждениях образования zima1988.com2017.

Многие пишут о том, что школы Якутска охраняют пожилые люди, которые неспособны кого-либо защитить. Якутяне переживают за безопасность своих детей.

«23-ю школу города охраняет бабушка. Она себя не сможет защитить. Детей тем более» (svetpopova63), «А школы, детские сады никто не охраняет. Самый уязвимый слой» (kynkyn9011), «Везде немощные охранники… и то в телефонах сидят» (sargylanazarya), «В нашей школе охранники-женщины сидят» (nurguyaana_k), «И какие меры приняты? Интересно, сейчас в любую школу, институт все заходят свободно!» (lisaira225), «Главное, где суд, правительство — там обученные охранники сидят», (kynkyn9011), «Охранники, вахтеры все пенсионного возраста, притом преклонного» (veraslepsova72).

«В школах сидят старики-доходяги, что они сделают перед вооруженным человеком? Росгвардию ставить надо», — считает 24 031 989.24.

«В школах дедушки и бабушки в качестве охранников. Какой отпор они смогут дать в случае угрозы? Только в полицию позвонить? Кнопку нажать, если не растеряются?» — спросила kazantcevanatalia.

«Пусть Росгвардия охраняет учебные заведения! Или они только для задержания митингующих бабушек нужны?» — поинтересовался sergey_samsonov_1989.

«Пусть Росгвардию посадят охранять, все равно непонятно, чем они занимаются», — солидарен с ним the1astdays.

«Какие охранники там стоят! Сами еле ходят, все пенсионеры, что они сделают? По своей работе каждую школу навестил — везде так», — поделился kirillinruslan0.

«Охрана в школах — одно название. Омон, Собр — сидят целыми днями на базе и ничего не делают, за просто так деньги получают. Их и надо привлекать для охраны наших детей. Росгвардию для чего создали?» — спросила elenayurevna86.

«Работал несколько лет в школе и знаю, как работает охрана, выбирают одних стариков с ЧОП с самой низким оплатой в торгах, и вот и результат. А Росгвардия тупо получает деньги только за обслуживание сигнализации, и все, ничего она не охраняет. Да ещё и проверки проводят для галочки», — поделился DjBakcy.

Анализируя причины поступка 18-летнего нападавшего, жители Якутии высказывают мнение, что так влияют на молодых людей мода, Америка, воспитание и компьютерные игры.

«Поколение, выросшее на виртуальных играх, и результат: бойня в жизни», — отметил vlad7viktor.

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Стрельба в школе

«Куда мир катится? Американский дебилизм и до России докатился», — пришёл к выводу PetrSh.

«Такие люди вырастают в семье, год за годом впитывая родительскую нелюбовь. А все остальное — школа, игры, травля, колумбайны — внешний повод, а не внутренняя причина. Практически у всех подобных убийц холодная авторитарная мама/бабушка, семья, которая со стороны выглядит весьма благополучной, благочестивой и, как бы это выразить, типа безупречной. Дети же всегда ощущают, когда есть любовь и забота, а когда подмена в виде контроля и сыт/обут», — уверена Mars_Attack.

«Это «мода» среди молодежи, если можно так выразиться, колумбайнеры это», — напомнил windywin.

В целом жители Якутии не верят в то, что в учреждениях образования республики будут предприняты действенные меры, которые будут по-настоящему обеспечивать безопасность детей и молодых людей. Якутяне уверены, что через пару месяцев о происшествии в Перми все забудут, как забыли о стрельбе в Казани, и удивляются, почему до сих пор уровень безопасности в школах и вузах не доведён до максимального Люди спрашивают: «Сколько ещё таких нападений необходимо, чтобы безопасность в школах, наконец, была обеспечена?»