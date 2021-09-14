В Год трудового подвига строителей оборонительных рубежей, который отмечается в Чувашии в 2021 году, ИА REGNUM продолжает публиковать истории участников масштабного строительства в 1941—1942 годах. Их собирали чебоксарские школьники летом 2020 года, итогом работы стал сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей*. Это документальные свидетельства массового трудового подвига жителей республики.

Cap.ru Сборник воспоминаний

«Ждали врага со стороны Сталинграда»

Уроженке Янтиковского района Розе Николаевне Ахтимировой (Петровой) на момент строительства оборонительных рубежей было чуть более двух лет, но «с малолетства» в памяти запечатлены моменты, связанные с войной. Люди, которые копали окопы возле деревни, жили и у них в семье.

«Были они из разных деревень Янтиковского района. Люди работали до глубокой ночи. Приходили мокрые, грязные. […] В колхозе давали сырые дрова для топки, но моя бабушка топила своими сухими дровами, чтобы обогреть людей. От сырых дров тепла не было», — приводятся слова Розы Николаевны.

Также она вспоминает, как особенно ждала прихода своего дяди Петра, который «со мной играл, уставший, находил силы забавлять меня», поднимал на руки. А говоря про холода, отмечает, что они доходили до — 50 градусов, «сады погибли».

Из переданных воспоминаний также известно, что «ждали врага со стороны Сталинграда — такая версия была»:

«Рядом с деревней есть маленький лесочек, который тянется к Кубне реке. В середине этого лесочка рыли ловушки — глубокие противотанковые ямы. Я в детстве насчитала всего 18 ловушек. Они соединяются с трассой, которая проходит по склону Кубни. Блиндажей было много, окопы вокруг деревни».

После войны школьники, в числе которых была Роза Николаевна, начали разбирать блиндажи, бревна колхоз отдал солдаткам. По её словам, «завершили мы этот процесс в 1956 году».

Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 6 города Чебоксары Еленой Михайловой (руководитель — Р. Г. Пыркова).

«Говорили, что за Москвой уже задержки не будет»

Дина Арсентьевна Белова (1930 год рождения) из Ядринского района рассказывает, что в 1941 году, когда враг был под Москвой, «стали говорить, что за Москвой уже задержки не будет»:

«Значит, стали готовиться к обороне. Из Сибири войска идут на Москву».

Ветеран отмечает, что они были детьми, поэтому тогда не могли копать окопы. Но «пригнали со всех районов людей на правый берег Суры». Хотя и для детей нашли работу:

«Около нашей деревни проходила большая дорога. В то время на шоссе не было защитных укреплений, дорогу задувало снегом. А машины сибирские пропускать надо. И вот мы, дети 12−13-летние. Нас было не так много. Старшие ребята работали на лесозаготовках. Для окопов лес был нужен. И вот мы пошли дорогу расчищать. Работали так, что сугробы выше нас уже стали».

Cap.ru 28 октября 2020 года, город Алатырь. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии

Дина Арсентьевна рассказывает, что были и дезертиры в деревне, их держали на конной ферме, а затем отправляли в штрафную часть:

«Однажды женщины четвёртой бригады ближе к Суре перестали работать. Говорили: «Верните наших мужей! Мы и будем работать». Эту бригаду потом разбросали по другим бригадам».

Материал собран учащейся гимназии № 1 города Чебоксары Варварой Елисеевой (руководитель — И. А. Федулова).

Пологий берег Суры стал «неприступной стеной»

Матрёна Акимовна Бурундукова (1921 года рождения) из Батыревского района вспоминает, что получила повестку о мобилизации на строительство Сурского рубежа в начале ноября 1941 года. Повестки тогда раздавали всем молодым девушкам и бездетным женщинам.

«Наша работа заключалась в том, чтобы пологий берег Суры сделать неприступной стеной. Чтобы танки не смогли через него пройти», — приводятся слова бойца Сурского рубежа.

Матрёна Акимовна вспоминает, как они каждый день «изнурительно выкапывали мёрзлую землю железным ломом и лопатой», а для того чтобы она оттаяла, разжигали костры:

«Не было тёплой одежды. Особенно не хватало обуви. Лапти изнашивались за считанные дни, а найти другие было очень проблематично. Проблемы были и с организацией питания. Вечером нам давали небольшой кусочек хлеба, размером с ладонь. Мы съедали его по дороге до своих землянок. Затем опять сидели голодными».

Cap.ru 28 октября 2020 года, Аликовский район. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии

Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 30 города Чебоксары Софией Большовой (руководитель — К. А. Таймукова).

«Как на фронте, только пули не летали»

О жизни прабабушки Евдокии Павловны Вахатовой (Бочкаревой) из Порецкого района (1917—2001) рассказала правнучка. На строительство оборонительных рубежей её направил колхоз, от деревни до места линии обороны было 40 км, поэтому вставали в 3—4 утра, чтобы успеть к началу рабочего дня.

«Земля была тяжёлая, промерзала на 1,5—2 метра, для этого жгли костры, чтобы «оттаять землю, потом долбили её ломами и лопатами», — приводит правнучка воспоминания Евдокии Павловны.

Также она рассказывала, что рукавиц на всех не хватало:

«Руки примерзали к металлу, постоянно кровоточили. Обувка и одежда быстро изнашивались, поэтому тут же сами плели лапти. Дисциплина была военная, говорила прабабушка: «Тяжело было и страшно, что скоро могут фашисты прийти, поэтому работали, пока могли на ногах стоять. Было как на фронте, только пули над нами не летали».

Фрагмент из материала, собранного учителем МБОУ «ЦО № 2» города Чебоксары Н. И. Яковлевой.

Как материнские чулки спасли жизнь

Лидия Владимировна Владимирова (Белкова) из Козловского района (1924—2011) в 1941 году поступила в Чувашский педагогический институт, мечтая стать учителем, но когда в августе она приехала в Чебоксары, то здание института освобождали под госпиталь, а сам вуз эвакуировали в Казань. Студентов также отправляли в Казань, но туда они не доехали, их отправили рыть окопы.

«Лида была нарядная — в туфельках, в летнем платьице. К тому же мама и бабушка отправили ей демисезонное зелёное пальто, чтобы не было стыдно за свой внешний вид. […] Всю осень она работала целыми днями и даже ночами. Работали с энтузиазмом, невзирая на трудности. Тяжелее всего стало, когда в ноябре ударили знаменитые морозы 41-го года. Как же сейчас пригодилось ей демисезонное пальто!» — рассказывает её родственница.

По её рассказам, нормы ставили большие, при этом ещё приходилось выполнять их за тех, кто болел или не мог выйти:

«Взаимовыручка была фантастическая! Когда ударили морозы, председатель колхоза, в котором была Лида, решил в качестве поддержки послать своим ребятам-студентам на стройку два бидона молока. Когда матери узнали о том, что к оборонительным рубежам поедет подвода, в деревне начался сбор тёплой одежды. Всю ночь мама и бабушка Лиды и другие женщины вязали шерстяные чулки для близких. К утру всё было готово».

Cap.ru 28 октября 2020 года, Аликовский район. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии

«И еметкинские ребята, студенты, старшеклассники получили спасительную тёплую одежду. Лида надела материнские чулки и поняла, что останется жить и преодолеет холод. Она всю жизнь вспоминала эти чулки, которые спасли ей жизнь. Она не замёрзла. А ведь были те, для которых эта стройка стала последней», — приводятся воспоминания.

Фрагмент из материала, собранного учениками лицея № 2 города Чебоксары Марией Медовой и Виталием Громовым (руководитель — Ж. А. Федотова, Д. Ю. Суслин).

«Шрамы остались как память»

Мария Ивановна Грачева (Прохорова) из Комсомольского района (1923 года рождения) рассказала, что всех мальчишек, с которыми она тогда училась, забрали на фронт и никто не вернулся. И их с сестрой и отцом отправили рыть окопы:

«Рыли окопы рядом с лесом, валили лес. Пилить деревья было не очень тяжело. Не все норму выполняли, но пока бригадой норму не выполнишь, не отпускали. […] Вши были не редкостью. Все тело было в фурункулах, шрамы остались на теле как память о тех холодных, страшных днях».

Cap.ru 28 октября 2020 года, Аликовский район. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии

Мария Ивановна также рассказала, что за рытье окопов она получила премию — кусок материи на платье.

Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 31 города Чебоксары Егором Грачевым (руководитель — А. А. Володина).

*"Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.