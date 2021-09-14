«Как на фронте, только пули не летали»: воспоминания героев Сурского рубежа
В Год трудового подвига строителей оборонительных рубежей, который отмечается в Чувашии в 2021 году, ИА REGNUM продолжает публиковать истории участников масштабного строительства в 1941—1942 годах. Их собирали чебоксарские школьники летом 2020 года, итогом работы стал сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей*. Это документальные свидетельства массового трудового подвига жителей республики.
«Ждали врага со стороны Сталинграда»
Уроженке Янтиковского района Розе Николаевне Ахтимировой (Петровой) на момент строительства оборонительных рубежей было чуть более двух лет, но «с малолетства» в памяти запечатлены моменты, связанные с войной. Люди, которые копали окопы возле деревни, жили и у них в семье.
Также она вспоминает, как особенно ждала прихода своего дяди Петра, который «со мной играл, уставший, находил силы забавлять меня», поднимал на руки. А говоря про холода, отмечает, что они доходили до — 50 градусов, «сады погибли».
Из переданных воспоминаний также известно, что «ждали врага со стороны Сталинграда — такая версия была»:
После войны школьники, в числе которых была Роза Николаевна, начали разбирать блиндажи, бревна колхоз отдал солдаткам. По её словам, «завершили мы этот процесс в 1956 году».
Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 6 города Чебоксары Еленой Михайловой (руководитель — Р. Г. Пыркова).
«Говорили, что за Москвой уже задержки не будет»
Дина Арсентьевна Белова (1930 год рождения) из Ядринского района рассказывает, что в 1941 году, когда враг был под Москвой, «стали говорить, что за Москвой уже задержки не будет»:
Ветеран отмечает, что они были детьми, поэтому тогда не могли копать окопы. Но «пригнали со всех районов людей на правый берег Суры». Хотя и для детей нашли работу:
Дина Арсентьевна рассказывает, что были и дезертиры в деревне, их держали на конной ферме, а затем отправляли в штрафную часть:
Материал собран учащейся гимназии № 1 города Чебоксары Варварой Елисеевой (руководитель — И. А. Федулова).
Пологий берег Суры стал «неприступной стеной»
Матрёна Акимовна Бурундукова (1921 года рождения) из Батыревского района вспоминает, что получила повестку о мобилизации на строительство Сурского рубежа в начале ноября 1941 года. Повестки тогда раздавали всем молодым девушкам и бездетным женщинам.
Матрёна Акимовна вспоминает, как они каждый день «изнурительно выкапывали мёрзлую землю железным ломом и лопатой», а для того чтобы она оттаяла, разжигали костры:
Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 30 города Чебоксары Софией Большовой (руководитель — К. А. Таймукова).
«Как на фронте, только пули не летали»
О жизни прабабушки Евдокии Павловны Вахатовой (Бочкаревой) из Порецкого района (1917—2001) рассказала правнучка. На строительство оборонительных рубежей её направил колхоз, от деревни до места линии обороны было 40 км, поэтому вставали в 3—4 утра, чтобы успеть к началу рабочего дня.
Также она рассказывала, что рукавиц на всех не хватало:
Фрагмент из материала, собранного учителем МБОУ «ЦО № 2» города Чебоксары Н. И. Яковлевой.
Как материнские чулки спасли жизнь
Лидия Владимировна Владимирова (Белкова) из Козловского района (1924—2011) в 1941 году поступила в Чувашский педагогический институт, мечтая стать учителем, но когда в августе она приехала в Чебоксары, то здание института освобождали под госпиталь, а сам вуз эвакуировали в Казань. Студентов также отправляли в Казань, но туда они не доехали, их отправили рыть окопы.
По её рассказам, нормы ставили большие, при этом ещё приходилось выполнять их за тех, кто болел или не мог выйти:
Фрагмент из материала, собранного учениками лицея № 2 города Чебоксары Марией Медовой и Виталием Громовым (руководитель — Ж. А. Федотова, Д. Ю. Суслин).
«Шрамы остались как память»
Мария Ивановна Грачева (Прохорова) из Комсомольского района (1923 года рождения) рассказала, что всех мальчишек, с которыми она тогда училась, забрали на фронт и никто не вернулся. И их с сестрой и отцом отправили рыть окопы:
Мария Ивановна также рассказала, что за рытье окопов она получила премию — кусок материи на платье.
Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 31 города Чебоксары Егором Грачевым (руководитель — А. А. Володина).
*"Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.