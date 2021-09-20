Партия «Яблоко» по итогам выборов 2021 года рискует окончательно покинуть арену российский политики, убежден ряд популярных телеграм-каналов. Это же уместно сказать и про другие политические силы с родственной идеологией. Их провальный результат на прошедшем голосовании не вызывает в этом никаких сомнений даже у самых инфантильных оппозиционеров, которые всегда любили тешить себя иллюзиями о великом будущем российского либерализма.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Рассматривая итоги выборов в Госдуму, популярные сообщества Telegram приходят к выводу, что их итоги знаменуют закат либеральных сил в политической жизни России. Ведь ни одна партия из этого идеологического поля не получила сколь-нибудь значимой поддержки избирателей. И это, по мнению ТГ-каналов, является главным выводом из прошедшего голосования.

«Заканчивается подсчет голосов по итогам очередных выборов в Госдуму. Один из главных итогов: ни одна либеральная политическая сила не смогла показать результат», — написал телеграм-канал Клуб Двинского.

Это сообщество Telegram наиболее подробно рассмотрело провальные результаты партий либерального толка и пришло к выводу, что обольщаться таким развитием событий не стоит. Автор публикации убежден, что Запад и системные либералы из власти просто разочаровались в подобных проектах и больше не видят смысла их поддерживать, что может создать более ощутимые угрозы.

«Последний раз ярко выраженная поддержка либеральным партиям была оказана в 2016 (году. — Г.Б.). Тогда Запад реанимировал Касьянова, попытавшись объединить его с Навальным. Но внутренние конфликты не позволили этой коалиции дожить до выборов», — отмечает Клуб Двинского.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Касьянов на митинге оппозиции

Сложив результаты всех партий, коих автор публикации отнес к либеральным, он пришел к выводу, что, объединившись, у них были бы шансы преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в Госдуму. Более того, действуя сообща они вполне могли бы победить и в ряде одномандатных округов Москвы и Санкт-Петербурга.

«Тем не менее не сложилось. Это последняя попытка накачать/создать/воссоздать либеральный проект. С тех пор стало очевидно, что успеха в России у него быть не может. И даже недовольство властью отнюдь не перетягивает голоса в прозападные партии», — отмечает телеграм-канал.

В результате проведенного анализа автор поста приходит к выводу, что, потерпев неудачи на либеральном поприще, глобалисты начали попытки выстроить отношения с КПРФ. В итоге в коммунистической партии усилили свои позиции ряд одиозных деятелей.

«Впрочем, по сегодняшний день здравой части КПРФ все же удавалось сдерживать своих радикальных «коллег». Но с высокой долей вероятности это были последние выборы, когда КПРФ придерживалась прогосударственной риторики. После начала работы новой Думы развернется борьба за наследие Зюганова», — пишет Клуб Двинского.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг КПРФ на пр. Сахарова в Москве

Итогом этой борьбы станет либо победа прогосударственного крыла КПРФ, либо либерально-оппозиционного. В последнем случае компартия окончательно перейдет на позиции леволиберализма, считает ТГ-канал.

«Вне всяких сомнений, на Западе удовлетворены тем, как трансформируется КПРФ. Это было понятно еще до выборов, но, дабы не вмешиваться в предвыборную кампанию, мы об этом старались писать по минимуму», — отмечает Клуб Двинского.

Автор публикации убежден, что, разочаровавшись в радикально либеральных проектах, Запад склоняется к тому, чтобы сделать ставку на коммунистов. Для этого им необходимо добиться смены власти в КПРФ, отодвинув «старую гвардию» и поддержав своих идеологически близких «товарищей».

"При этом нельзя сказать, что идеология КПРФ слишком противоречит идеологии глобализма. Ведь современный глобализм (или — леволиберализм) своими корнями уходит в троцкизм и, если капнуть глубже, марксизм. Бесклассовое общество, где нет национальных границ, государств и прочего. Поэтому сменить идеологию КПРФ с условного прогосударственного сталинизма на леволиберальный троцкизм — задача не такая и сложная. Во всяком случае, в ряде государств бывшего социалистического блока она успешно была решена», — подытоживает Клуб Двинского.

Владимир Беляев ИА Красная Весна Сергей Удальцов на митинге «За социальную справедливость»

Рассматривая низкие показатели «Яблока» на выборах, телеграм-канал Кремлевская прачка решил не прогнозировать дальнейшее развитие событий, а объяснить, с чем же связан такой результат. Ответ, по его мнению, очевиден: ряд тезисов партии были чужды избирателям и отталкивали значительную часть населения.

«Яблоко» опять не преодолело 5%-ный барьер. Может, им стоит пересмотреть свою позицию по Крыму? Очень возможно, что избирателю эта позиция партии пришлась не по душе», — написал ТГ-канал.

После этого автор поста заявил, что Яблоко называло воссоединение Крыма «аннексией», а решение жителей полуострова вернуться в состав России — «незаконным». Неудивительно, что голосовать за такую политическую силу народ не стал, отмечает канал.

«И плевать на законный референдум, волю крымчан, имеющих право на самоопределение, которое главнее всех законов и договоренностей. И главное, плевать на саму причину — государственный переворот на Украине, нарушивший все законы и договоры», — возмущается поведением «Яблока» Кремлевская прачка.

(сс) Fedorstare Лидеры партии «Яблоко» на Марше Немцова 29 февраля 2020 года в Москве

Но, пожалуй, самый емкий комментарий о результатах «Яблока» дал телеграм-канал Темник. Оценивая тот факт, что партия не получила ни одного мандата в Госдуме и не прошла трехпроцентный барьер он написал:

«У «Яблока» полный провал. Ни госфинансирования, ни хотя бы символического присутствия в Госдуме».