Украинский политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортникпредрёк Украине массовые антиправительственные выступления в начале следующего, 2022 года. По его мнению, они должны состояться в феврале-марте и будут спровоцированы очередным повышением тарифов, опустошением газовых хранилищ и обострением в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

Ряд экспертов увидел в этом практически готовый новый «майдан». Разберёмся, так ли это. Что такое «майдан»? Это украинский вариант цветной революции, который мы уже наблюдали дважды — в 2004—2005 гг. (т. н. оранжевая революция) и в 2013—2014 гг. (т. н. революция достоинства). Обе революции привели к смене элит и курса государства. Обе опирались на массовые протесты, мирные или не очень, вызванные разными, в т. ч. социальными, причинами, и при этом организаторы цветных революций всегда ставят перед собой масштабные задачи, которых не удаётся достичь путём переговоров с элитами. Можно ли сравнивать события тех лет с грядущими (по мнению Руслана Бортника) протестами 2022 г.

В цветных революциях всегда есть внешнеполитический интересант. Глобальный или региональный игрок, решающий свои проблемы за счёт смены элит, добивающийся пересмотра их геополитической ориентации. В случае революций 2004 и 2013 гг. интересы были очевидны: полная переориентация украинских властей на Запад, подписание кабальных документов, финал политики «двух стульев» и отстранение тех элитных групп, которые стремились сохранить этот принцип в политике Украины.

Для чего и кому сейчас отстранять от власти Зеленского, да ещё и силовым путём? Американцам это не нужно. Не то чтобы они испытывали большие восторги по поводу Украины и её руководства (скорее брезгливость или отстранённость), но пока их вполне всё устраивает: закон о продаже земли принят, политика Порошенко («армія-мова-віра») продолжается, война в Донбассе не завершена. Кадровый состав элит и экономика контролируются столь же успешно. Владимир Зеленский, пусть и с задержкой и с элементами явного унижения, но был принят Джо Байденом, после чего были заключены очередные договорённости, в т. ч. в оборонной сфере. Стоило ли его принимать, если вскорости будет новый лидер?

Нужно ли это европейцам? Определённые причины есть как минимум у немцев: Украина и Зеленский своими протестами против сделки по «Северному потоку — 2» вызвали раздражение даже у небрезгливых американцев. Но не более. Рычагов давления на Германию, кроме продолжающейся войны в Донбассе и полного игнора Минских соглашений, у Украины нет. И этот инструмент используется постоянно, потому что в нём заинтересованы более сильные игроки, с которыми Германия вынуждена договариваться. С ними, но не с Украиной. Как бы то ни было, проект завершён, и теперь главный раздражитель для немцев — это поляки и их PGNiG.

President.gov.ua Визит Владимира Зеленского в США

Для самих же поляков Украина — резервуар дешёвой рабочей силы и сырья (впрочем, это относится и к другим странам ЕС). Стоит ли устраивать цветную революцию ради отмены ограничений по вывозу леса-кругляка? Очевидно, что нет. Проще добиться изменения законодательства через лоббистов или включить экономические средства принуждения.

У России нет инструментов для организации майдана на Украине. И сам майдан явно не входит в планы российских элит. Главной задачей остаётся обеспечение бесперебойного транзита через Украину (пусть и сокращающегося) в рамках решения Стокгольмского арбитража. Если бы российские элиты решили торпедировать Украину, было бы достаточно перекрыть поставки газа и нефтепродуктов — через Белоруссию. Украина не имеет возможности осуществлять реальный реверс газа. Прекращение поставок газа в преддверии зимы — это смерть для украинской энергетической сферы, резкий скачок цен на газ и на всё остальное. И это великолепная причина спровоцировать протесты. Вместо этого Газпром предлагает Украине скидки размером в 25% в случае заключения прямых договоров. Зачем?

Помимо всего прочего, майдан — это не просто толпы недовольных или отчаявшихся. Майдан — это технология. И большие деньги, которые в эту технологию вкладываются. Это оплата труда и времени протестантов, это логистика по их доставке, это организация медицинской и санитарной служб. Это подготовка специальных групп, обеспечивающих всё вышеперечисленное, а также тренировка одной из самых специфических групп — боевиков. Это мощная поддержка в масс-медиа, особенно глобальных, а также со стороны дипломатических структур. При отсутствии интереса со стороны внешних игроков вся эта поддержка осуществляться не будет. Протесты будут, но они проходят на Украине без перерыва, начиная с 2005 г., сразу же после прихода к власти Виктора Ющенко. Сразу же после того, как граждане поняли, что массовый протест иногда может быть самым эффективным инструментом.

Иными словами, предпосылок для цветной революции на Украине в феврале-марте 2022 г. нет. Любые протесты могут быть подавлены, или, что вероятнее, просто проигнорированы.