Британский министр предпринимательства Квази Квартенг заявил, что Великобританию не ожидают чрезвычайные ситуации, связанные с нехваткой газа и что страна без света не останется.

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН объяснил, почему цены повышаются, и пообещал починить мировую экономику.

«То, что вы в основном видите, это как будто в вашем доме был сильный мороз, и все трубы замерзли, а потом приходит большая оттепель, и тогда начинаются проблемы и протечки и все трудности. И вот, что на самом деле происходит с мировой экономикой. Она слишком быстро оттаивает, я бы даже сказал, что она слишком быстро размораживается. И вы видите проблемы в цепочках поставок, очень высокий спрос на газ по всему миру. Вот, что является причиной этого феномена, но мы все исправим», — сказал премьер-министр.

Часть пользователей рассказала, что они переживают о возможном замерзании зимой, если Борис Джонсон возьмется за решение проблемы с газом.

«За 10 лет правления Тори это стало очередным кризисом, который никто не мог предвидеть, к которому никто не был готов. Чудовищные возрастания цены стали вершиной айсберга. Все разваливается», — написал @paulofarmer.

«Так Борис Джонсон знает, как это работает? Он починит цены на газ. На следующей неделе он обязательно выпустит многообещающий манифест или полностью противоположное решение. А мы будем страдать всю зиму, потому что всё разваливается в этой стране. Чего ещё нам ожидать. Только худшего», — отметил @Johntho96009077.

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«Это всё чепуха, если он действительно собрался что-то чинить, тогда нам конец. Единственная вещь, которую он сделал правильно за последний год, это доверил национальной службе здравоохранения и науке разработку вакцины, и то потому, что в коричневом конверте были немного», — добавил @RMi14123362.

Некоторые комментаторы отметили, что проблемы с ценами на газ касаются только Великобритании, в остальных странах ЕС всё в порядке.

«Смешно, что это всё влияет лишь на Великобританию, не так ли? Мы платим огромные деньги за газ. Честно говоря, залитые солнцем возвышенности кажутся мрачноватыми», — прокомментировал @Wildwatertv.

В комментариях не поверили, что Джонсон реально решит проблему. Пользователи считают, что он много всего понаобещает, потом все отменит, всех запутает и заявит, что он всё решил.

Chatham House Борис Джонсон

«Нет никаких сомнений, что в июне следующего года он скажет нам, что все починил, после того, как мы платили бешеные деньги всю зиму», — предсказал @JohnnyRed_BN1.

Часть пользователей уверена, что Борис Джонсон своими обещаниями лишь способствует глобальному потеплению.

«Исходя из количества теплого воздуха, идущего из Великобритании, правительство сильно вкладывается в глобальное потепление», — прокомментировал @tlucy47.

Среди пользователей есть те, кто уверен, что Джонсон имел в виду трубы, когда обещал всё исправить.

«Нет, он будет чинить замерзшие лопнувшие трубы в Великобритании», — отметил @DeWulfMarleen.

Ряд пользователей видит причину роста цен на газ в Brexit.

«Чушь! Эта проблема существует только в Великобритании, потому что правительство не думало о последствиях, когда выходило из всех энергетических рынков», — написал @Adjectiveinfla1.

«Ох, если бы только мы могли стать частью группы со стабильной экономикой, тогда бы полки в наших магазинах были полны, а наша энергия бы имела честную цену», — написал @LoftheBridge1, сожалея о выходе из ЕС.

«По большей части, это Brexit. Да, и швыряние деньгами направо-налево», — добавил @daveker39992697.

Некоторые комментаторы поинтересовались, как именно премьер-министр собрался решать проблему.

«Он хочет убрать спрос на газ?» — спросил @BetterWay16.